VENTURAPARK CELEBRA LA NAVIDAD CON SÉSAMO

CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO, December 17, 2024 / EINPresswire.com / -- VenturaPark , el único parque acuático de Cancún, miembro de la familia The Dolphin Company, operador de parques de presencia mundial, anunció que recibirá la temporada navideña con la " Fiesta de Navidad con Sésamo ", un evento lleno de magia y diversión para toda la familia. Los visitantes podrán disfrutar de actividades tematizadas y la compañía de los personajes más queridos de Sésamo.Por primera vez en Cancún, los personajes oficiales de Sésamo, la popular serie internacional de televisión, llegan a VenturaPark gracias a Sesame Workshop. Los fines de semana del 21 de diciembre al 5 de enero el Monstruo Comegalletas, Óscar el Gruñón y El Conde Contar estarán presentes para llenar de magia, alegría y espíritu navideño cada rincón del parque.Durante la “Fiesta de Navidad con Sésamo” los huéspedes tendrán la oportunidad de explorar una amplia variedad de emocionantes atracciones diseñadas para todas las edades y gustos. En este destino único, encontrarán el río lento, ideal para relajarse mientras se dejan llevar por una corriente suave y disfrutan de las vistas del parque. Los amantes de la adrenalina pueden lanzarse por los desafiantes toboganes acuáticos, que van desde descensos rápidos y curvas emocionantes hasta opciones más suaves para los pequeños aventureros.Para quienes buscan emociones extremas, la montaña rusa es un imperdible. Esta atracción ofrece una experiencia electrizante con giros, caídas y la sensación de volar sobre el parque. Además, VenturaPark cuenta con más de 15 atracciones distribuidas en cinco mundos temáticos, que incluyen aventuras acuáticas, actividades familiares y áreas para los más pequeños.La "Fiesta de Navidad con Sésamo" se realizará los días 21, 22, 28 y 29 de diciembre, así como el 4 y 5 de enero, exclusivamente los sábados y domingos. Adicionalmente, los asistentes podrán disfrutar de la fiesta de espuma en Wet’n Wild , nieve y baile, que hará que estas fiestas sean realmente mágicas y llenas de diversión para todos.Con esta celebración, VenturaPark busca ofrecer una experiencia navideña única para locales y turistas, sumando valor a la oferta de actividades de este polo turístico durante las fiestas decembrinas. Con áreas de descanso, restaurantes y opciones de comida para todos los gustos, el parque asegura una experiencia cómoda y completa. Ya sea que busques adrenalina, relajación o tiempo en familia, VenturaPark es una parada obligatoria para turistas y locales. ¡No esperes más y ven a descubrir la diversión y aventura que solo VenturaPark tiene para ti en Cancún!Mayores informes:Departamento de Relaciones PúblicasThe Dolphin CompanyAcerca de VenturaPark:VenturaPark es el único parque acuático con vista al mar caribe y desde hace más de 26 años ofrece actividades divertidas para toda la familia. Sus visitantes podrán disfrutar de albercas y toboganes, tirolesas, gokarts, montaña rusa, realidad virtual y más de 15 atracciones diferentes en los 5 mundos temáticos que ofrece para refrescarse y divertirse. Para más información visite https://www.venturapark.com/ Acerca de The Dolphin Company:Por 30 años, The Dolphin Company, operador de parques de presencia mundial, ha brindado ‘La experiencia de su vida’ a más de 21 millones de visitantes en sus más de 30 parques, hábitats de delfines y marinas, alrededor del mundo. Con presencia en México, el Caribe, Estados Unidos, Argentina e Italia, The Dolphin Company ofrece actividades emocionantes que brindan experiencias únicas y memorables, al mismo tiempo que sensibilizan a sus visitantes acerca de la importancia del bienestar animal, la preservación y cuidado del medio ambiente. Para más información visite www.thedolphinco.com

