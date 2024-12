En el sur de Florida las personas están vendiendo sus casas por deudas médicas

Home for sale Venta de casa por deuda médica

Por gastos médicos, en Florida venden casas y autos. Preventty destaca la importancia del seguro de salud y da claves para prevenirlo.

FLORIDA, FL, UNITED STATES, December 11, 2024 / EINPresswire.com / -- Debido a la insolvencia por gastos médicos, los estadounidenses del sur de Florida han comenzado a vender sus propiedades, como casas y autos para salir de la urgencia. Este panorama deja ver la importancia de contar con un seguro de salud y de vida.Ante ello, Preventty hace una serie de recomendaciones:Los seguros de vida y de salud en Estados Unidos son herramientas valiosas que proveen a los ciudadanos de protección, pero muchos estadounidenses no los contemplan dentro de sus gastos. Por ejemplo, Data Commons indica que en 2023 la población estadounidense era de 334,914,895 y, con base en datos de Statista, en 2023 sólo el 66.5% de la población estadounidense contaba con un seguro médico privado, 54% tenía cobertura a través de su lugar de trabajo y un 19% de los ciudadanos estaban cubiertos por Medicaid.“Es alarmante que casi el 40% de la población no tenga acceso a tratamiento médico adecuado. Este desafío no sólo impacta la salud de las personas, sino también su estabilidad financiera, ya que un ingreso a un hospital privado podría llevarlas a la bancarrota debido a los altos costos de los servicios. Es fundamental fomentar soluciones que garanticen un acceso equitativo a la atención médica y la protección económica”, indicó John Medina, mediador de Preventty, agencia de seguros con más de 18 años de experiencia asesorando a latinos y número 6 en Florida según el Reporte Inc. 5000 2024.La situación con la población latina es similar. De acuerdo con la Encuesta 2023 de KFF/LA Times sobre inmigrantes, uno de cada cuatro hispanos (26%) no cuenta con seguro médico. La cifra aumenta a 55% entre aquellos que probablemente sean indocumentados, en comparación con el 26% que cuentan con una tarjeta de residencia y el 10% que son ciudadanos.Florida, un caso peculiarEn la última semana, habitantes del sur de Florida han comenzado a vender sus bienes, como sus viviendas y autos debido a que, por temas de salud, adquirieron una gran deuda que no pueden costear, ya que no contaban con un seguro de salud o de vida.Según el último estudio del barómetro de seguros de Life Happens sólo el 42% de la comunidad latina en Estados Unidos cuenta con un seguro de vida, mientras que el 40% no tiene y dice necesitar uno.“La mayoría de los latinos no tienen la cultura de los seguros que hay en este país y es necesario concientizarnos si queremos seguir progresando y cumplir los sueños que tenemos al llegar, de lo contrario, las deudas médicas pueden dejarnos en bancarrota”, señaló Medina.En el marco del Open Enrollment, una temporada del año que reúne a las aseguradoras del país para brindar seguros médicos privados con beneficios fiscales, y cuya inscripción está abierta cada año para seguros individuales y familiares desde el 1 de noviembre de 2024 al 15 de enero de 2025, Medina hace esta serie de recomendaciones.¿Qué debes tener en cuenta al contratar un seguro de salud?1. Beneficios esenciales: asegúrate de que tu seguro de salud cubra los 10 beneficios esenciales que son hospitalización, emergencias, servicios de rehabilitación, servicios ambulatorios, maternidad y cuidado del neonato, medicamentos prescritos, servicios de laboratorio, servicios de prevención y bienestar, servicios pediátricos y tratamiento para enfermedades dentales.2. Costos compartidos: infórmate sobre los copagos, deducibles, coaseguros, además de que estos sean manejables de acuerdo con tu economía.3. Planes de salud cualificados: opta por planes que sean parte del Mercado de Seguros de Salud, especialmente si calificas para subsidios que puedan reducir el costo de las primas.4. Situación familiar: de acuerdo a la composición del hogar y a sus ingresos anuales, es decir, al número de integrantes de la familia y sus ingresos, los valores de las primas mensuales pueden variar.Recomendaciones al obtener tu seguro de vida:1. Protección financiera: considera una cobertura suficiente para mantener a tus familiares financieramente estables en caso de tu fallecimiento.2. Pago de deudas: revisa si la póliza a contratar cubrirá deudas importantes como hipotecas, préstamos estudiantiles o deudas de tarjetas de crédito.3. Asesórate: para que la póliza que adquieras cubra los costos educativos de tus hijos en caso de fallecer.4. Opciones de ajuste: verifica si la póliza permite realizar ajustes en la cobertura o las primas a lo largo del tiempo.5. Seguro de vida para todos: para los hispanos que están radicados en Estados Unidos, es importante asesorarse y conocer las posibilidades disponibles según su estatus migratorio. No es necesario contar con la Green Card, ser residente o ciudadanos para acceder a un seguro de vida.Asimismo, Medina sugiere revisar los tipos de seguro que hay en el mercado, como el seguro de vida a término, que suele proporcionar una cobertura por un periodo específico (10, 20 o 30 años), o el seguro de vida permanente, que proporciona cobertura de por vida. “Estas particularidades son detalladas en las asesorías completas que realizamos en Preventty agencia de seguros”.Por último, el especialista recomienda investigar la reputación y estabilidad financiera de la compañía aseguradora, así como si ofrece un buen servicio al cliente y es fácil de contactar en caso de requerir asistencia.“Adquirir un seguro de vida y de salud es esencial para proteger el bienestar de tus seres queridos, por ello es importante entender y gestionar el proceso de adquisición de una póliza, esto ayudará a que tomes una decisión informada y elijas la cobertura que mejor se adapte a tus necesidades”, concluyó Medina.

