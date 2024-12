MDC Data Centers Entra a México con Nuevo Hub en Querétaro para Fortalecer la Interconexión en la Frontera

Centro de Interconexión de Alto Rendimiento Listo para Acelerar el Crecimiento Digital y la Colaboración Transfronteriza

Querétaro es el punto de partida natural para este próximo capítulo, uno que guiará nuestra visión y crecimiento durante la próxima década” — Juan Salazar, CEO de MDC

MCALLEN, TX, UNITED STATES, December 11, 2024 / EINPresswire.com / -- MDC Data Centers, el principal proveedor de centros de datos neutrales y Cruces de Fibra Internacionales entre Estados Unidos y México, anunció su expansión a México durante Katalyst Live 2024, el evento anual de agradecimiento a clientes de la compañía celebrado en Ciudad de México. Con el lanzamiento planificado de su centro de datos en Querétaro (MDC-QRO), MDC aprovecha el surgimiento de la región como un hub clave de interconexión en América Latina, ofreciendo una entrega de contenido más rápida, mejor redundancia y una expansión transfronteriza más sencilla para operadores, proveedores de contenido y plataformas digitales.Con una filosofía Actively Neutral™, MDC va más allá de la neutralidad tradicional al colaborar activamente con nuestros clientes para identificar oportunidades, resolver desafíos y fomentar un crecimiento sostenible.Los miembros fundadores incluyen líderes establecidos—Bestel, Axnet, Vivaro, TotalPlay—y redes de fibra emergentes—C3ntro, Fermaca, Gold Data, IENTC. Estos socios visionarios han extendido sus exitosas colaboraciones desde ubicaciones en la frontera de EE. UU. hacia MDC-QRO, afirmando su confianza en el enfoque de MDC y consolidando su posición como un hub de interconexión clave en México.“Durante más de una década, MDC ha promovido la interconexión en la frontera a través de nuestro Border Connect Platform™,” dijo Juan Salazar, CEO de MDC. “Querétaro es el punto de partida natural para este próximo capítulo, uno que guiará nuestra visión y crecimiento durante la próxima década. Estamos preparados para ofrecer la próxima generación de soluciones de crecimiento de redes y conectividad que nuestros socios han estado solicitando.”Ventajas Estratégicas del Nuevo Centro de Datos MDC-QROEl nuevo hub MDC-QRO marca una expansión significativa de MDC Data Centers, mejorando su capacidad para ofrecer interconexión en la frontera de EEUU y México, sin interrupciones y apoyar el rápido crecimiento digital en Querétaro. Este centro de datos de última generación está estratégicamente posicionado para proporcionar un rendimiento robusto, escalabilidad y fiabilidad a nuestros clientes.Espacio Operativo Escalable: 10,000 pies cuadrados de espacio operativo inicial, diseñado para expandirse conforme a la demanda del mercado.Infraestructura de Energía Robusta: 2 MW de energía asegurada garantizan fiabilidad y alto rendimiento. Al asegurar proactivamente los recursos energéticos, MDC aborda las preocupaciones comunes sobre la disponibilidad de energía en el creciente mercado de centros de datos de Querétaro.Cronograma de Desarrollo Acelerado: La construcción está programada para comenzar a principios de 2025, con operaciones previstas para iniciar a principios de 2026.Integración Perfecta: MDC-QRO estará completamente integrado con el Border Connect Platform™ de MDC, ofreciendo conectividad sin interrupciones a todas las instalaciones de MDC a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México. Esto proporciona redundancia, diversidad y oportunidades de interconexión inigualables para clientes en todo el mundo.Sobre MDC Data CentersMDC Data Centers ofrece centros de datos neutrales y Cruces de Fibra Internacionales, facilitando una interconexión fluida entre Estados Unidos y México. A través de su Border Connect Platform™, MDC centraliza puntos clave de presencia para redes mexicanas, norteamericanas y globales, creando un ecosistema denso e interconectado que permite a los socios escalar rápida y eficientemente.Para actualizaciones sobre hitos de construcción, expansiones de red y nuevas asociaciones, visita mdcdatacenters.com y sigue a MDC Data Centers en LinkedIn y X @mdcdatacenters. Para consultas de prensa u oportunidades de asociación, contacta a press@mdcdatacenters.com

