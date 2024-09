GTT Amplía su Red IP Global de Tier 1 con un Nuevo Punto de Presencia en Laredo, Texas

La compañía habilita conectividad segura y de alta capacidad en las rutas entre EE. UU. y México y hacia Centroamérica a través de una asociación con MDC

ARLINGTON, VA, UNITED STATES, September 10, 2024 / EINPresswire.com / -- GTT Communications Inc ., un proveedor global líder en soluciones de redes seguras en la nube para organizaciones multinacionales, ha anunciado la expansión de su asociación con MDC Data Centers , un proveedor líder de centros de datos neutrales para conectividad entre EE. UU. y México, mediante el despliegue de un nuevo Punto de Presencia (PoP) en el centro de datos de MDC en Laredo, Texas. Este nuevo sitio expande el alcance de la red IP global Tier 1 de GTT y añade redundancia a la misma cerca de la frontera con México, ofreciendo una opción adicional de redes robustas y soluciones de seguridad resilientes entre EE. UU., México y hacia Centroamérica, a clientes con una creciente demanda de ancho de banda.Según la firma de análisis GlobalData, el mercado de las TIC en México estará creciendo a una tasa compuesta anual (CAGR) de más del 11% entre 2023 y 2028. La expansión de la alianza entre GTT y MDC subraya la importancia estratégica de Laredo, Texas, como un importante centro de conectividad terrestre entre EE. UU. y México."Con el rápido crecimiento del tráfico de datos entre EE. UU., México y más allá, la flexibilidad y el acceso a conectividad de alto rendimiento son clave para nuestros clientes que operan allí”, dijo George Kuzmanovski, Director de Operaciones, GTT. "Incorporar el centro de datos de MDC en Laredo a la red IP de Tier 1 de GTT agrega opciones de redundancia para Internet Dedicado y Tránsito IP para nuestros clientes, complementando nuestra relación existente en el centro de datos de MDC en McAllen, Texas."“GTT opera una de las redes de internet más grandes del mundo, y la expansión de nuestra relación refleja nuestro compromiso compartido de proporcionar soluciones de red superiores que conectan a EE. UU. y México,” dijo Joel Pacheco, Director de Ingresos de MDC Data Centers. “Nuestro Border Connect Platform™ es crucial en esta colaboración, ofreciendo la más robusta conectividad a través de nuestros Cruces de Fibra Internacional, y servicios de colocación dentro del más amplio y denso ecosistema de redes. Esta sinergia con GTT les permite ofrecer soluciones de red escalables y de alto rendimiento desde nuestro centro de datos, respondiendo a las crecientes demandas del mercado.”GTT ofrece su gama completa de servicios de red y seguridad desde el PoP de Laredo, incluyendo Tránsito IP, Internet Dedicado y Protección DDoS Gestionada.1. GlobalData, “Mexico ICT Market Size and Forecast (by IT Solution Area, Size, Bandwidth and Vertical) to 2028”, Julio 19, 2024.Acerca de GTTGTT es un proveedor global líder de soluciones de redes seguras en la nube para organizaciones multinacionales. Diseñamos y entregamos soluciones que aprovechan tecnologías avanzadas de nube, redes y seguridad. Complementamos nuestras soluciones con una suite de servicios profesionales y equipos de ventas y soporte excepcionales en mercados locales alrededor del mundo. Servimos a miles de empresas nacionales y multinacionales con un portafolio que incluye SD-WAN, seguridad, internet, voz y otras opciones de conectividad. Nuestros servicios están habilitados de manera única por nuestra red IP de Nivel 1, clasificada entre las mejores del mundo, que abarca seis continentes. La cultura de la empresa se basa en una experiencia de servicio al cliente centrada en ellos, reforzada por nuestro compromiso con la excelencia operativa y la mejora continua en nuestras prácticas empresariales, ambientales, sociales y de gobernanza. Para más información, visite www.gtt.net Acerca de MDC Data CenterMDC Data Centers ofrece la solución ideal para redes que buscan conectividad eficiente y efectiva en todo México. Nuestro enfoque se basa en centralizar los principales puntos de presencia para redes mexicanas y norteamericanas en nuestros espacios neutrales ubicados a lo largo de la frontera de EE. UU. Esta convergencia de redes hacia el norte y hacia el sur crea un denso ecosistema de redes en la frontera, que se ve fortalecido por nuestra infraestructura única de Cruces Internacionales de Fibra y un entorno de colocación seguro y neutral para las conexiones de red. Juntos, estos componentes forman nuestro Border Connect Platform™, que tiene como objetivo facilitar conexiones que empoderen a clientes y comunidades, uniendo redes, países y personas.Para más información, visite: mdcdatacenters.com o siga a MDC Data Centers en LinkedIn y X en @mdcdatacenters.Consultas de prensa de GTT:Americas:Mary Lynn Heath, GTT+1-646-214-4078MaryLynn.Heath@gtt.netEurope:Siria Nielsen, GTT+31-6-2835-4259Siria.Nielsen@gtt.netGTT Investor Relations:Charlie Lucas, GTT+1-571-388-5154InvestorRelations@gtt.netLos comunicados de prensa pueden descargarse de gtt.net

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.