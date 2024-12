NGen franchit une étape importante en matière de recrutement pour la Foire de Hanovre 2025

Plus de 200 entreprises canadiennes recrutées pour présenter leurs innovations sur la scène internationale

HAMILTON, Ontario, 11 déc. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- NGen a annoncé la clôture de l'inscription des exposants à la Foire de Hanovre 2025 après une campagne de recrutement réussie qui a permis de faire signer plus de 200 entreprises de technologie industrielle pour le plus grand salon industriel du monde. Les exposants se joindront à NGen et à une délégation de chefs d'entreprise et de dirigeants politiques canadiens, alors que le Canada occupera le devant de la scène en tant que pays partenaire.

Avec plus de 70 ans d'histoire, la Foire de Hanovre 2025 s'est imposée comme la plus grande foire industrielle du monde. Attirant une foule de plus de 100 000 chefs d'entreprise distingués et présentant des milliers d'exposants du monde entier, la Messe n'est pas seulement un salon commercial ; c'est un moteur d'idées, d'innovation et d'alliances stratégiques qui façonnera l'avenir de l'industrie manufacturière. En participant à la foire, les entreprises canadiennes ont accès à un public inégalé de décideurs, de partenaires et de clients, ce qui leur ouvre des possibilités d'affaires au-delà de l'Amérique du Nord.

NGen est fière de diriger la présence canadienne à Hanovre, dans le cadre de sa mission qui consiste à développer des capacités de fabrication avancée de premier plan au niveau mondial. La liste des exposants occupera une surface impressionnante de 5 000 mètres carrés sur le terrain de la foire pour mettre en évidence les forces du Canada dans des domaines tels que les technologies durables, la fabrication de pointe, la quantique, l'IA, l'automatisation et les solutions d'énergie propre.

« La foire offrira aux entreprises d'excellentes occasions de présenter leurs solutions de fabrication de pointe à un public mondial de grandes multinationales et de trouver des partenaires qui leur permettront d'intégrer leurs technologies dans les chaînes d'approvisionnement mondiales. Le potentiel de nouvelles affaires à la Messe est énorme. NGen s'engage à aider nos exposants à obtenir des résultats ».

Pour s'assurer que les participants canadiens sont prêts à tirer parti des possibilités offertes par la foire de Hanovre, NGen propose une série de mesures de soutien, notamment des séances de coaching animées par des professionnels chevronnés de l'industrie et par la Chambre de commerce et d'industrie Canada-Allemagne.

Regardez cette vidéo pour entendre les exposants parler des occasions d'affaires qu'ils ont découvertes à la Foire de Hanovre 2024.

Vous souhaitez vous joindre à l'équipe du Canada à la Foire de Hanovre en 2025 ? Il est encore temps de se joindre à la délégation canadienne et d'avoir accès à un réseautage sans précédent, à des réunions b2b et à des visites avec nos partenaires de l'industrie.

NGen est l'organisation à but non lucratif dirigée par l'industrie qui dirige la grappe d'innovation mondial pour la fabrication de pointe au Canada. Son mandat est d'aider à développer des capacités de fabrication avancée de niveau mondial au Canada, au profit des Canadiens. Le NGen s'efforce de renforcer la collaboration entre ses membres, qui comptent plus de 5 000 fabricants, entreprises technologiques, centres d'innovation et chercheurs, et fournit un financement et un soutien commercial aux initiatives dirigées par l'industrie qui visent à développer, à appliquer ou à mettre à l'échelle des solutions de fabrication transformatrices au Canada en vue de les commercialiser sur les marchés mondiaux. www.ngen.ca/membership

