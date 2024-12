Duck Creek Technologies 透過在北美洲、歐洲、中東和非洲區（EMEA）及亞太區（APAC）的策略任命，鞏固全球銷售領導地位

新聘的高級行政人員將加強公司對提升客戶體驗的承諾,推動在全球範圍內的增長,並且引領保險行業在 2025 年及以後的轉型活動

波士頓, Dec. 11, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 引領財產與意外險(P&C)及一般保險業界未來的環球智能解決方案供應商 Duck Creek Technologies,已任命三位經驗豐富的行政人員加入其環球高層領導團隊,以推動公司及其客戶的成長和轉型為目標。 三位高級行政人員分別為北美洲區營業部高級副總裁 William Magowan;歐洲、中東和非洲區董事總經理 Elodie Hilderal;以及亞太區董事總經理 Christian Erickson。 他們將與本公司人員進一步攜手合作,為業務擴張和收益增長創造新的機遇,同時確保為世界各地的 Duck Creek 客戶及合作夥伴提供一流的體驗。

William、Elodie 及 Christian 三位具備深厚的保險科技背景,當中包括在 Duck Creek 任職的豐富經驗:

William Magowan 重返 Duck Creek 出掌 北美洲區營業部高級副總裁 一職,作為保險科技業界的銷售領頭人物,他在業內具備 20 年的卓越經驗。 在拓展及領導高效銷售團隊、推動產品創新及交付經驗證的客戶價值等各方面,他都展現出優秀的業績。

Elodie Hilderal 獲委任為 歐洲、中東和非洲區董事總經理 前,於 Duck Creek 擔任營業部副總裁時表現出色。 Elodie 是位具有卓越成就的領導者,在保險及分保企業軟件行業擁有深厚的背景,於銷售、專業服務和客戶成功領域擔當領導職務有 15 年經驗。

Christian Erickson 於企業軟件、雲端、網絡保安及專業服務等範疇具備 25 年經驗,他將履新出任亞太區董事總經理一職。 加入 Duck Creek 之前,Christian 於多間公司的金融服務及保險部門擔任總經理職務,當中包括 Cognizant 及 Accenture,主管業務增長、客戶成功及專業服務等範圍。





Duck Creek Technologies 行政總裁 Mike Jackowski 表示:「任命 William、Elodie 和 Christian 出掌新職,對 Duck Creek 來說是個關鍵時刻。 他們的領導能力,以及對行業的專業知識,能讓我們在 2025 年實現前所未的增長,並且擴大我們在全球範圍的影響力。 Duck Creek 作為保險科技業界的先驅,從我們部署的解決方案以至所提供客戶體驗,客戶都會期望我們為卓越訂立標準。 三位高級行政人員均擁有強大的背景、專業知識和經驗證的成功表現,有助確保 Duck Creek 能繼續擔當業界的領導者,為保險公司和保單持有人帶來持久利益。」

Duck Creek Technologies 是引領財產與意外險 (P&C) 及一般保險業界未來的環球智能解決方案供應商。

