דאק קריק טכנולוגיות מחזקת את מובילות המכירות הגלובלית באמצעות מינויים אסטרטגיים בצפון אמריקה, EMEA ו-APAC

Duck Creek Technologies (דאק קריק טכנולוגיות), ספקית הפתרונות החכמים המגדירה את עתיד ביטוחי הרכוש והנפגעים (P&C) ותעשיית הביטוח הכללי, מינתה שלושה מנהלים מנוסים לצוות ההנהגה הגלובלית הבכירה שלה במטרה להניע צמיחה וטרנספורמציה עבור החברה ולקוחותיה. מנהלים אלה הם ויליאם מגוואן, סגן נשיא בכיר למכירות בצפון אמריקה; אלודי הילדרל, מנכ"לית EMEA; וכריסטיאן אריקסון, מנכ"ל APAC. יחד, הם יעבדו עם הארגון הגדול יותר כדי ליצור הזדמנויות חדשות להתרחבות ולצמיחה בהכנסות תוך הבטחת אספקת חוויות ברמה עולמית ללקוחות ולשותפים של Duck Creek ברחבי העולם.

לוויליאם, אלודי וכריסטיאן יש רקע עשיר בטכנולוגיות ביטוח, כולל בתוך דאק קריק:

*ויליאם מגוואן (William Magowan) הצטרף מחדש לדאק קריק כסגן נשיא בכיר למכירות בצפון אמריקה, והביא עמו 20 שנות ניסיון כמוביל מכירות בתעשיית טכנולוגיית הביטוח. הוא הוכיח רקורד חזק בפיתוח והובלה של צוותי מכירות בעלי ביצועים גבוהים, הנעת חדשנות במוצרים ואספקת ערך מוכח ללקוחות.

*אלודי הילדרל (Elodie Hilderal) מונתה למנכ"לית EMEA בעקבות תפקידה המוצלח ביותר כסגנית נשיא המכירות של דאק קריק. אלודי היא מנהיגה מוכשרת עם רקע חזק בתעשיית התוכנה הארגונית בתחום הביטוח וביטוח המשנה, לאחר שמילאה תפקידי מנהיגות במשך 15 שנה במכירות, שירותים מקצועיים והצלחת לקוחות.

*כריסטיאן אריקסון (Christian Erickson) מביא למעלה מ-25 שנות ניסיון בתוכנה ארגונית, ענן, אבטחת סייבר ושירותים מקצועיים לתפקידו החדש כמנכ"ל APAC. לפני שהצטרף לדאק קריק, כריסטיאן שימש כמנהל הכללי של מגזרי השירותים הפיננסיים והביטוח במספר חברות, כולל Cognizant ו- Accenture, שם היה אחראי על צמיחה, הצלחת לקוחות ושירותים מקצועיים.

"המינויים של ויליאם, אלודי וכריסטיאן מסמנים רגע מכונן עבור דאק קריק. כישורי המנהיגות והמומחיות שלהם בתעשייה ממצבים אותנו להשיג צמיחה חסרת תקדים ולהרחיב את טווח ההגעה הגלובלי שלנו בשנת 2025", אמר מייק ג'קובסקי (Mike Jackowski), מנכ"ל Duck Creek Technologies. "מכיוון שדאק קריק היא חלוצה בטכנולוגיית ביטוח, הלקוחות שלנו מצפים מאיתנו לקבוע את הסטנדרט למצוינות, החל מהפתרונות שאנו פורסים ועד לחוויות הלקוח שאנו מספקים. לכל שלושת המנהלים הללו יש את הרקע, הידע וההצלחה המוכחת כדי להבטיח שדאק קריק תמשיך להוביל את התעשייה שלנו לטובת חברות הביטוח והמבוטחים".

דאק קריק טכנולוגיות - Duck Creek Technologies היא ספקית הפתרונות החכמים המגדירה את עתיד הרכוש והנפגעים (P&C) ותעשיית הביטוח הכללי. אנחנו הפלטפורמה שעליה בנויות מערכות ביטוח מודרניות, המאפשרות לתעשייה לנצל את כוחו של הענן כדי להפעיל פעולות זריזות, חכמות וירוקות עד. אותנטיות, מטרה ושקיפות הם הליבה של Duck Creek, ואנחנו מאמינים שביטוח צריך להיות שם עבור אנשים פרטיים ועסקים מתי, איפה ואיך הם הכי זקוקים לו. הפתרונות המובילים בשוק שלנו זמינים על בסיס עצמאי או כחבילה מלאה, וכולם זמינים דרך Duck Creek OnDemand.

