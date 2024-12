PHILIPPINES, December 10 - Press Release

December 10, 2024 Gatchalian: LGUs' role crucial in enforcing POGO ban by year-end Senator Win Gatchalian said local government units (LGUs) play a crucial role in enforcing a ban ordered by the President on all existing Philippine Offshore Gaming Operators (POGOs) in the country which will take effect by the end of the year. Given the approaching deadline for all POGOs to wrap up their respective operations, the senator emphasized that LGUs must keep watch on any congregation and activities of foreign nationals that could indicate the presence of POGO operations in their respective localities. "Nagiging maliliit na grupo na nagtatakbuhan sa mga probinsya ang mga POGO. Dito na papasok ang papel ng mga lokal na pamahalaan na maging mapagmatyag at maging alisto sa ganitong mga pangyayari," said Gatchalian, chair of the Senate Committee on Ways and Means, referring to reports that POGO operations have disintegrated into small operations in a bid to evade detection. Such is apparently the case of a recently raided POGO hub in Panabo City, Davao del Norte where foreign workers were allegedly relocated after the closure of a POGO hub in Metro Manila where they were previously employed, he said. A former mayor himself, Gatchalian reminded local government executives that they should be held accountable under the law if they choose to turn a blind eye to suspected POGO operations in their respective localities. "Hindi pwedeng sabihin ng mga LGU na hindi nila alam ang nangyayari sa kanilang mga nasasakupan dahil walang ibang mas nakakaalam ng mga nangyayari sa kanilang lugar kundi ang mismong mga taga LGU. Dapat maging alerto sila. Kung may mga ganyang aktibidad sa lugar nila, sila na mismo ang magpahinto. Dyan sumasabit ang mga LGU -- 'yung kapag sinasabi nilang hindi nila alam," he said. He cited the case of Porac Pampanga Mayor Jaime Capil, who was suspended by the Office of Ombudsman, along with 10 others, pending investigation on possible gross neglect of duty in relation to the operations of a POGO hub within his jurisdiction. According to Gatchalian, LGUs need to coordinate closely with police authorities and other law enforcement agencies, the Cagayan Economic Zone Authority, the Authority of the Freeport Area of Bataan and the Philippine Amusement Gaming Corp. (PAGCOR) in weeding out POGOs by the start of 2025. Gatchalian: LGU kritikal ang papel sa pagpapatupad ng POGO ban sa katapusan ng taon Sinabi ni Senador Win Gatchalian na malaki ang papel ng local government units (LGUs) sa pagpapatupad ng ban na ipinag-utos ng Pangulo sa mga Philippine Offshore Gaming Operators (POGOs) sa bansa na magkakabisa sa pagtatapos ng taon. Dahil sa nalalapit na deadline para sa lahat ng POGO na tapusin ang kani-kanilang operasyon, binigyang-diin ng senador na dapat bantayan ng mga LGU ang anumang kongregasyon at aktibidad ng mga dayuhang mamamayan na maaaring magpahiwatig ng pagkakaroon ng operasyon ng POGO sa kani-kanilang lokalidad. "Nagiging maliliit na grupo na nagtatakbuhan sa mga probinsya ang mga POGO. Dito na papasok ang papel ng mga lokal na pamahalaan na maging mapagmatyag at maging alisto sa ganitong mga pangyayari," ani Gatchalian, chairperson ng Senate Committee on Ways and Means. Aniya, ganito na ang nagiging anyo ng mga POGO para makaiwas sa mga awtoridad. Sabi ng mambabatas, ganito ang kaso ng ni-raid na POGO hub kamakailan lang sa Panabo City, Davao del Norte kung saan inilipat umano ang mga dayuhang manggagawa matapos ang pagsasara ng POGO hub sa Metro Manila kung saan sila dati nagtatrabaho. Bilang isang dating alkalde, pinaalalahanan ni Gatchalian ang mga local executives na mananagot sila sa batas kung pipiliin nilang balewalain ang mga hinihinalang operasyon ng POGO sa kani-kanilang lokalidad. "Hindi pwedeng sabihin ng mga LGU na hindi nila alam ang nangyayari sa kanilang mga nasasakupan dahil walang ibang nakakaalam ng mga nangyayari sa kanilang lugar kundi ang mismong mga taga LGU. Dapat maging alerto sila. Kung may mga ganyang aktibidad sa lugar nila, sila na mismo ang magpahinto. Dyan sumasabit ang mga LGU -- 'yung kapag sinasabi nilang hindi nila alam," aniya. Binanggit niya ang kaso ni Porac Pampanga Mayor Jaime Capil, na sinuspinde ng Office of Ombudsman, kasama ang 10 iba pa, habang naghihintay ng imbestigasyon sa posibleng gross neglect of duty kaugnay sa operasyon ng POGO hub sa kanyang nasasakupan. Ayon kay Gatchalian, kailangang makipag-ugnayan ang mga LGU sa pulisya, mga awtoridad o mga ahensyang nagpapatupad ng batas, tulad ng Cagayan Economic Zone Authority, Authority of the Freeport Area of Bataan at Philippine Amusement Gaming Corp. (PAGCOR) sa pagpapasara ng mga POGO sa pagsisimula ng 2025.

