Esta não é a economia do seu pai: EBC Financial Group explica por que o preço do carbono é o novo petróleo

David Barrett, CEO do EBC Financial Group, destaca como o preço do carbono impulsiona a inovação e o crescimento sustentável na economia verde.

TAIWAN, December 10, 2024 /EINPresswire.com/ -- Em meio à crescente urgência de práticas sustentáveis e transformação econômica, David Barrett, CEO da EBC Financial Group (UK) Ltd. lança luz sobre as profundas implicações do preço do carbono. À medida que os setores enfrentam o duplo desafio de reduzir as emissões e manter o crescimento, os insights de Barrett iluminam o caminho a seguir, entrelaçando os fios da inovação, da política e da resiliência econômica em face de uma economia verde em evolução.

Entendendo o preço do carbono: Uma evolução global

O preço do carbono, muitas vezes mal interpretado como um mero imposto, representa uma abordagem orientada pelo mercado que atribui um valor monetário às emissões de gases de efeito estufa. Barrett explica que suas raízes remontam à década de 1970, quando a compensação de emissões ganhou destaque nos Estados Unidos após emendas à Lei do Ar Limpo. Essas medidas iniciais incentivaram os setores a reduzir as emissões, permitindo que eles negociassem licenças dentro de uma estrutura regulamentada.

Na década de 1990, os mercados internacionais de créditos de carbono ganharam impulso com o Protocolo de Kyoto, embora o progresso tenha sido prejudicado pela não participação das principais economias, como os EUA e a China. Foi somente com o Acordo de Paris, em 2015, que o alinhamento global sobre o preço do carbono foi alcançado, permitindo o rápido crescimento dos mercados de carbono. Barrett acrescenta, "Um crédito de carbono representa a remoção de aproximadamente uma tonelada de dióxido de carbono ou outros gases de efeito estufa da atmosfera. As empresas que produzem gases de efeito estufa podem comprar esses créditos para compensar suas emissões, equilibrando efetivamente sua pegada de carbono." Os créditos de carbono são a base desses mercados, representando a remoção de uma tonelada de gases de efeito estufa da atmosfera. As empresas usam esses créditos para compensar as emissões, apoiando projetos de redução de carbono e promovendo uma transição global para a sustentabilidade.

Efeitos de cascata econômicos: Custos, desindustrialização ou crescimento sustentável?

As implicações econômicas da precificação do carbono são sutis e abrangentes. Enquanto alguns críticos levantam preocupações sobre o aumento dos custos de produção que podem desencadear a desindustrialização nas economias desenvolvidas, Barrett enfatiza que a precificação do carbono foi projetada para impulsionar o desenvolvimento sustentável em vez de impedir o crescimento.

Discutindo a abordagem de Taiwan, Barrett afirma: "O Carbon Solution Exchange (TCX) de Taiwan está estruturado para comprar créditos de carbono internacionais e vendê-los a empresas locais que estejam realizando novos projetos de alta emissão. Esse modelo promove um setor mais verde e, ao mesmo tempo, reduz os encargos financeiros imediatos, incentivando o desenvolvimento sustentável."

Tecnologia verde: Um catalisador para o crescimento

A precificação do carbono tem um potencial significativo para estimular a inovação, especialmente em economias que dependem de setores de alta emissão. Barrett disse: "Como a economia de Taiwan depende muito de semicondutores e eletrônicos, o impulso para tecnologias verdes pode levar à inovação local, impulsionar o crescimento do setor e criar empregos. A teoria econômica sugere que as mudanças regulatórias geram inovação, que, por sua vez, impulsiona o crescimento."

Embora persista o ceticismo em relação ao impacto direto da precificação do carbono sobre a inovação, Barrett acredita que o conceito é claro: a necessidade de cumprir as regulamentações pode estimular a criatividade e os avanços tecnológicos. Com o tempo, essas inovações podem transformar os setores, aumentando sua competitividade e garantindo a sustentabilidade.

Investimentos em ESG e tecnologia verde: Um otimismo cauteloso

Barrett oferece uma perspectiva ponderada sobre a relação entre o preço do carbono e os investimentos em tecnologia verde. Barrett disse, "As pessoas devem ter uma visão de longo prazo dos custos e benefícios. Não se trata de uma solução mágica para o crescimento ou lucros imediatos; é parte de um ciclo que se desenvolve ao longo do tempo. O mercado de ESG serve como um conto de advertência, mostrando como os mercados financeiros podem transformar uma boa ideia em um setor gerador de taxas que os beneficia mais do que o próprio mercado." Ele também aconselha os investidores a abordarem as oportunidades de tecnologia verde com expectativas realistas, concentrando-se no crescimento sustentável e no impacto significativo em vez de ganhos de curto prazo.

Protegendo as PMEs na economia do carbono

Uma preocupação em torno da precificação do carbono é seu possível impacto sobre as pequenas e médias empresas (PMEs), que geralmente não têm recursos para adotar tecnologias verdes. Barrett garante que a maioria dos esquemas de precificação de carbono é projetada para proteger as PMEs de encargos indevidos

"A razão pela qual a estrutura de Taiwan visa inicialmente a projetos que emitem mais de 25.000 toneladas por ano é garantir que o esquema se concentre em projetos maiores. As PMEs são protegidas de encargos imediatos, o que lhes dá tempo e espaço para se adaptarem a práticas mais ecológicas", acrescentou Barrett. Essa abordagem garante que as responsabilidades financeiras sejam assumidas por aqueles que estão mais bem equipados para lidar com elas, dando às PMEs tempo e espaço para se adaptarem a uma economia mais ecológica.

Navegando pelo caminho a seguir: Realidades políticas e econômicas

Apesar da inevitabilidade do preço do carbono, a disposição global para uma economia mais verde continua desigual. Barrett observa: "As recentes eleições na Europa e nos EUA refletem a cautela dos eleitores em relação a políticas verdes ambiciosas. A maioria das pessoas apoia a mudança ambiental em princípio, mas os custos econômicos e a viabilidade de atingir essas metas as tornam mais difíceis de vender."

Usando o setor automotivo europeu como exemplo, Barrett ilustra os desafios de equilibrar as metas ambientais com as realidades econômicas. Metas de emissão mais rígidas e políticas verdes exerceram uma pressão significativa sobre os fabricantes e suas cadeias de suprimentos, resultando em demissões e desaceleração do crescimento econômico. Esses desafios destacam a importância de políticas pragmáticas que harmonizem as ambições ambientais com a resiliência econômica, garantindo uma transição equilibrada e sustentável para todas as partes interessadas.

