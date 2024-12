เศรษฐกิจในปัจจุบันไม่เหมือนกับที่คุณเคยรู้จัก: ทำไม EBC Financial Group จึงมองว่าการตั้งราคาคาร์บอนคือน้ำมันรูปแบบใหม่

David Barrett CEO ของ EBC Financial Group (UK) Ltd. พูดถึงศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงของการตั้งราคาคาร์บอนในการส่งเสริมการเติบโตที่ยั่งยืนและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมใหม่ๆ

David Barrett CEO ของ EBC ให้ความสำคัญถึง บทบาทของการตั้งราคาคาร์บอนในการขับเคลื่อนนวัตกรรมและการเติบโตอย่างยั่งยืน ในยุคเศรษฐกิจสีเขียวที่กำลังพัฒนา

TAIWAN, December 10, 2024 /EINPresswire.com/ -- ท่ามกลางความจำเป็นเร่งด่วนในการปรับใช้แนวทางที่ยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างในเศรษฐกิจโลก David Barrett CEO ของ EBC Financial Group (UK) Ltd. ได้เปิดเผยถึงผลกระทบของการตั้งราคาคาร์บอน เมื่ออุตสาหกรรมต่าง ๆ ต้องเผชิญกับความท้าทายในการลดการปล่อยก๊าซและรักษาการเติบโต คำแนะนำของ Barrett ช่วยนำเสนอโอกาสในการก้าวไปข้างหน้า โดยเชื่อมโยงนวัตกรรม นโยบาย และความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจ เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับเศรษฐกิจสีเขียวที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

ความเข้าใจในการตั้งราคาคาร์บอน: การพัฒนาในระดับโลก

การตั้งราคาคาร์บอนมักถูกเข้าใจผิดว่าเป็นเพียงแค่ภาษีเท่านั้น แต่แท้จริงแล้วเป็นกลยุทธ์ที่ขับเคลื่อน โดยกลไกตลาด ซึ่งมีการกำหนดมูลค่าในรูปแบบของเงินสำหรับการปล่อยก๊าซเรือนกระจก Barrett อธิบายว่าแนวคิดนี้มีจุดเริ่มต้นตั้งแต่ช่วงทศวรรษ 1970 หลังจากการแก้ไขพระราชบัญญัติอากาศสะอาดในสหรัฐอเมริกา การชดเชยการปล่อยก๊าซกลายเป็นแนวทางที่ได้รับความนิยม ซึ่งมาตรการเหล่านี้ ไม่เพียงแต่ช่วยกระตุ้นให้ภาคอุตสาหกรรมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเท่านั้น แต่ยังเปิดโอกาสให้สามารถซื้อขายสิทธิ์การปล่อยก๊าซภายใต้กรอบกฎหมายที่มีการควบคุมอีกด้วย

ในช่วงทศวรรษ 1990 ตลาดเครดิตคาร์บอนระหว่างประเทศเริ่มมีการขยายตัวภายใต้พิธีสารเกียวโต แม้ว่าความก้าวหน้าถูกขัดขวางจากการที่ประเทศเศรษฐกิจหลักอย่างสหรัฐอเมริกาและจีนไม่ได้เข้าร่วมในข้อตกลงดังกล่าว จนกระทั่งในปี 2015 ภายใต้ข้อตกลงปารีส การตั้งราคาคาร์บอนได้รับการยอมรับในระดับโลก ซึ่งนำไปสู่การเติบโตอย่างรวดเร็วของตลาดคาร์บอนในระดับสากล Barrett กล่าวว่า "เครดิตคาร์บอนหมายถึง การกำจัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกอื่น ๆ ประมาณหนึ่งตันจากชั้นบรรยากาศ ธุรกิจที่ผลิตก๊าซเรือนกระจกสามารถซื้อเครดิตเหล่านี้เพื่อลดการปล่อยก๊าซของตนเอง ซึ่งจะช่วยปรับสมดุลการปล่อยคาร์บอนในธุรกิจของพวกเขา" เครดิตคาร์บอนถือเป็นรากฐานสำคัญของตลาดเหล่านี้ โดยทำหน้าที่เป็นตัวแทนของการกำจัดก๊าซเรือนกระจกหนึ่งตันจากชั้นบรรยากาศ ธุรกิจสามารถใช้เครดิตเหล่านี้เพื่อลดการปล่อยก๊าซของตนเอง โดยการสนับสนุนโครงการลดคาร์บอน ซึ่งช่วยส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความยั่งยืนในระดับโลก

ผลกระทบทางเศรษฐกิจ: ต้นทุน, การลดบทบาทอุตสาหกรรม หรือการเติบโตที่ยั่งยืน?

ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการตั้งราคาคาร์บอนนั้น มีความซับซ้อนและครอบคลุมหลากหลายด้าน ขณะที่บางฝ่ายมีความกังวลว่าต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นอาจนำไปสู่การลดบทบาทของอุตสาหกรรมในประเทศที่พัฒนาแล้ว แต่ Barrett ได้เน้นย้ำว่าการตั้งราคาคาร์บอนมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยไม่ได้มีเจตนารมณ์ที่จะขัดขวางการเติบโตทางเศรษฐกิจแต่อย่างใด

Barrett ได้กล่าวถึงแนวทางของประเทศไต้หวันว่า “ตลาดการซื้อขายคาร์บอนของไต้หวัน (TCX) ได้รับการออกแบบให้ซื้อเครดิตคาร์บอนจากต่างประเทศแล้วนำมาจำหน่ายให้กับบริษัทในประเทศที่ดำเนินโครงการใหม่ ๆ ซึ่งมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูง รูปแบบนี้ไม่เพียงแต่ช่วยส่งเสริมอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แต่ยังช่วยลดภาระทางการเงินในทันที และสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

เทคโนโลยีสีเขียว: ปัจจัยขับเคลื่อนการเติบโตที่ยั่งยืน

การตั้งราคาคาร์บอนมีศักยภาพในการกระตุ้นนวัตกรรม โดยเฉพาะในเศรษฐกิจที่ยังพึ่งพาอุตสาหกรรมที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปริมาณสูง Barrett กล่าวว่า "เนื่องจากเศรษฐกิจของไต้หวัน มีอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์เป็นตัวขับเคลื่อนหลัก การผลักดันให้เกิดการใช้เทคโนโลยีสีเขียวจะเป็นโอกาสในการสร้างนวัตกรรมในท้องถิ่น ส่งเสริมการเติบโตของอุตสาหกรรม และสร้างงานใหม่ ๆ ตามทฤษฎีทางเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบียบสามารถสร้างนวัตกรรม ซึ่งจะนำไปสู่การเติบโตในระยะยาว"

แม้ยังคงมีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลกระทบโดยตรงของการตั้งราคาคาร์บอนต่อการสร้างนวัตกรรม แต่ Barett มั่นใจว่าแนวคิดหลักนั้นชัดเจน การปฏิบัติตามกฎระเบียบสามารถกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์และการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ ได้ เมื่อเวลาผ่านไป นวัตกรรมเหล่านี้จะสามารถเปลี่ยนอุตสาหกรรมต่าง ๆ เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน พร้อมทั้งรักษาความยั่งยืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การลงทุนใน ESG และเทคโนโลยีสีเขียว: ความหวังที่ควรระมัดระวัง

Barrett ได้ให้มุมมองที่ควรระมัดระวังเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการตั้งราคาคาร์บอนและการลงทุนในเทคโนโลยีสีเขียว โดยกล่าวว่า "ผู้ลงทุนควรมีมุมมองในระยะยาวทั้งในด้านต้นทุนและผลประโยชน์ การตั้งราคาคาร์บอนไม่ใช่คำตอบที่เร็วที่สุดสำหรับการเติบโตหรือทำกำไรในทันที แต่เป็นส่วนหนึ่งของวงจรที่ต้องใช้เวลาในการพัฒนา ตลาด ESG เป็นบทเรียนเตือนใจที่แสดงให้เห็นว่า ตลาดการเงินสามารถบิดเบือนแนวคิดที่ดีให้กลายเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้จากค่าธรรมเนียม ซึ่งเป็นผลประโยชน์แก่ภาคการเงินมากกว่าที่จะเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจโดยรวม" เขายังแนะนำให้นักลงทุนเข้าใกล้โอกาสการลงทุนในเทคโนโลยีสีเขียว ด้วยมุมมองที่มีความเป็นจริง โดยมุ่งเน้นไปที่การเติบโตที่ยั่งยืนและผลกระทบที่มีความหมาย แทนที่จะมองหากำไรระยะสั้น

การคุ้มครอง SMEs ในเศรษฐกิจคาร์บอน

หนึ่งในความกังวลเกี่ยวกับการตั้งราคาคาร์บอน คือ ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ซึ่งมักขาดแคลนทรัพยากรในการนำเทคโนโลยีสีเขียวมาใช้ในการดำเนินงาน อย่างไรก็ตาม Barrett ได้แสดงความเชื่อมั่นว่าโครงการตั้งราคาคาร์บอนส่วนใหญ่ได้รับการออกแบบมาเพื่อปกป้องธุรกิจเหล่านี้จากภาระที่เกินควร

"สาเหตุที่กรอบการทำงานของไต้หวันเริ่มต้นโดยมุ่งเป้าไปที่โครงการที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนเกิน 25,000 ตันต่อปีนั้นเป็นการให้ความสำคัญกับธุรกิจขนาดใหญ่ก่อน เพื่อให้มั่นใจว่าธุรกิจเหล่านี้จะได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม ส่วนธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จะได้รับการปกป้องจากภาระโดยตรง ซึ่งช่วยให้มีเวลาและโอกาสในการปรับตัวให้เข้ากับแนวทางที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม" Barrett กล่าวเพิ่มเติม แนวทางนี้ทำให้มั่นใจได้ว่าภาระทางการเงินจะตกอยู่กับผู้ที่มีความสามารถในการจัดการได้ดีที่สุด โดยธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจะมีเวลาและโอกาสในการปรับตัวไปสู่เศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

การเดินทางสู่อนาคต: ความเป็นจริงทางการเมืองและเศรษฐกิจ

แม้ว่าการตั้งราคาคาร์บอนจะเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่ความพร้อมของทั่วโลกในการเข้าสู่เศรษฐกิจสีเขียวยังคงแตกต่างกันไปอย่างเห็นได้ชัด Barrett กล่าวถึงสถานการณ์นี้ว่า "การเลือกตั้งล่าสุดในยุโรปและสหรัฐฯ แสดงให้เห็นถึงความระมัดระวังของผู้ลงคะแนนต่อการดำเนินนโยบายสีเขียวที่มีความทะเยอทะยาน แต่ค่าใช้จ่ายทางเศรษฐกิจและความเป็นไปได้ในการบรรลุเป้าหมายเหล่านี้ทำให้ยากที่จะได้รับการสนับสนุนอย่างกว้างขวาง"

Barrett ใช้อุตสาหกรรมยานยนต์ในยุโรปเป็นตัวอย่างในการอธิบายถึงความท้าทายในการสร้างสมดุลระหว่างเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมและความเป็นจริงทางเศรษฐกิจ โดยการตั้งเป้าหมายการลดการปล่อยมลพิษที่เข้มงวดและการนำเสนอนโยบายสีเขียวได้สร้างแรงกดดันอย่างมากต่อผู้ผลิตและห่วงโซ่อุปทาน ส่งผลให้เกิดการเลิกจ้างและการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ ความท้าทายเหล่านี้เน้นย้ำถึงความสำคัญของนโยบายที่มีความสมเหตุสมผล ซึ่งสามารถประสานความทะเยอทะยานด้านสิ่งแวดล้อมกับความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนและมีความสมดุลสำหรับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

###

เกี่ยวกับ EBC Financial Group

EBC Financial Group (EBC) ก่อตั้งขึ้น ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ มีชื่อเสียงในด้านบริการทางการเงินแบบครบวงจร รวมถึงเป็นนายหน้าทางการเงิน การจัดการสินทรัพย์และจัดการโซลูชันการลงทุนที่ครอบคลุม มีการกระจายสำนักงานประจำการในศูนย์กลาง ทางการเงินที่โดดเด่นทั่วทุกภูมิภาค เช่น ลอนดอน ซิดนีย์ ฮ่องกง โตเกียว สิงคโปร์ หมู่เกาะเคย์แมน กรุงเทพฯ ลีมาสซอล เป็นต้น EBC ให้ความสำคัญกับผู้ใช้บริการที่หลากหลาย รวมถึงระดับสถาบันทั่วโลก

EBC ได้รับรางวัลมากมายและเป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมการเงิน เราภูมิใจที่ยึดมั่นในมาตรฐานทางจริยธรรมและการกำกับดูแลระหว่าง ประเทศแบบสูงสุด EBC Financial Group (UK) Limited ได้รับการควบคุมโดย Financial Conduct Authority (FCA) ของสหราชอาณาจักร EBC Financial Group (Cayman) Limited ได้รับการควบคุมโดย Cayman Islands Monetary Authority (CIMA) ของหมู่เกาะเคย์แมนและ EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd ได้รับการควบคุมโดย Australia's Securities and Investments Commission (ASIC) ของออสเตรเลีย

จุดแข็งของ EBC Group คือผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์มากกว่า 30 ปีในสถาบันการเงิน โดยผ่านการรับมือกับวงจรเศรษฐกิจที่สำคัญต่างๆตั้งแต่ข้อตกลงพลาซ่าจนถึงวิกฤตฟรังก์สวิสในปี 2015 ได้อย่างชำนาญ EBC ส่งเสริมวัฒนธรรมที่ความซื่อสัตย์ การเคารพ และความปลอดภัยของสินทรัพย์ลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรก

EBC เป็นพันธมิตรในด้านการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอย่างเป็นทางการของสโมสรฟุตบอลบาร์เซโลนา (FC Barcelona) ซึ่งนำเสนอบริการเฉพาะทางในภูมิภาคต่างๆ เช่น เอเชียตะวันออกเฉียงใต้, ละตินอเมริกา, ตะวันออกกลางและแอฟริกา เป็นต้น EBC ยังเป็นพันธมิตรในโครงการ United to Beat Malaria แคมเปญของมูลนิธิองค์การสหประชาชาติ โดยมีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงคุณภาพด้านสุขภาพของประชากรทั่วโลกเริ่มดำเนินกิจกรรมร่วมกันตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2024 เป็นต้นมา ไม่เพียงเท่านั้นEBC ยังให้การสนับสนุนซีรีส์การมอบความรู้ให้แก่สาธารณะเกี่ยวกับ 'What Economists Really Do' นำโดยภาควิชาเศรษฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัย Oxford เพื่อทำให้เศรษฐศาสตร์เป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายขึ้นและสามารถประยุกต์ใช้กับสังคมปัจจุบันได้ เพิ่มความเข้าใจและให้ความสำคัญกับเศรษฐศาสตร์รอบตัวเรามากขึ้น

https://www.ebc.com/

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.