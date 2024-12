Les Laboratoires Nucléaires Canadiens et la Corporation commerciale canadienne signent une lettre d’entente pour travailler en étroite collaboration dans le cadre de l’expansion mondiale de l’énergie nucléaire

L’accord intervient alors que le Canada s’efforce de renforcer les partenariats nucléaires dans la région indo-pacifique

CHALK RIVER, Ontario, 09 déc. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Laboratoires Nucléaires Canadiens (LNC), le premier laboratoire de science et de technologie nucléaires du Canada, et la Corporation commerciale canadienne (CCC), l’agence de passation de contrats de gouvernement à gouvernement du Canada, ont le plaisir d’annoncer qu’ils ont signé une lettre d’entente (LE) pour collaborer à la poursuite d’opportunités commerciales internationales pour le secteur nucléaire du Canada. Grâce à leurs mandats complémentaires – la CCC facilitant le commerce international et les LNC faisant progresser l’énergie nucléaire – le nouveau partenariat soutiendra la croissance continue, la sécurité et la compétitivité mondiale de l’industrie nucléaire canadienne.

Dans le cadre de cette entente, les LNC et la CCC tireront parti de leurs forces respectives pour rechercher des opportunités d’accès aux marchés internationaux et d’exportation, par le biais d’activités comprenant la promotion de l’expertise, des technologies et des solutions nucléaires canadiennes sur les marchés internationaux, maintenir les plus hauts niveaux de sûreté, de sécurité et de non-prolifération, l’approvisionnement en composants, technologies et services essentiels auprès d’entreprises canadiennes qualifiées, et l’exportation des technologies et de la propriété intellectuelle des LNC. Le travail peut également englober les activités de transfert de connaissances et de renforcement des capacités, compte tenu de l’expertise de la CCC dans les marchés internationaux, les contrats de gouvernement à gouvernement et l’exportation de technologies nucléaires canadiennes et de services connexes.

« Au nom de tous les employés des LNC, je tiens à exprimer notre gratitude et notre enthousiasme collectifs à l’égard de cette entente avec la CCC, une organisation qui partage notre vision de la croissance et de l’expansion de la science, de la technologie et de l’expertise canadiennes à l’échelle internationale », a déclaré Lou Riccoboni, vice-président, Affaires générales et Développement des affaire des LNC. « Les LNC et l’Énergie atomique du Canada limitée (EACL), exportent depuis longtemps des solutions nucléaires à nos amis et alliés à l’étranger, notamment dans les domaines de l’énergie nucléaire et des isotopes médicaux. Face aux défis posés par le changement climatique et l’insécurité énergétique, nous sommes heureux de constater la résurgence de l’énergie nucléaire et nous voulons faire notre part pour aider les nations nucléaires émergentes à poursuivre leur développement économique, à réduire leurs émissions et à faire progresser les technologies novatrices grâce à l’utilisation sûre et responsable de la science et à la technologie nucléaires. »

« Le Canada est un chef de file mondial dans le domaine du nucléaire, avec une longue histoire de fourniture de solutions énergétiques sans émissions et à faible coût, ainsi que d’applications médicales, telles que le traitement du cancer », a déclaré Kim Douglas, vice-présidente, Développement des affaires et du marketing de la CCC. « Les gouvernements se tournent de plus en plus vers le Canada pour explorer l’adoption ou l’expansion des investissements nucléaires, et la CCC vise à soutenir ces gouvernements dans leurs plans de transition énergétique grâce à notre modèle de passation de contrats de gouvernement à gouvernement. Cela ouvre des opportunités pour les entreprises canadiennes du secteur nucléaire de la chaîne d’approvisionnement. La CCC se réjouit de notre collaboration avec les LNC alors que nous nous efforçons d’exporter des solutions nucléaires canadiennes vers la région indo-pacifique et au-delà. »

« Le Canada est un pays nucléaire de niveau 1, reconnu mondialement pour son expertise et ses capacités. Cet accord souligne l’engagement du Canada à favoriser l’innovation et la collaboration dans le secteur nucléaire Mondial, » a déclaré Mary Ng, ministre de la Promotion des exportations, du Commerce international et du Développement économique du Canada. « Nous ne faisons pas que promouvoir des solutions énergétiques propres et fiables, mais nous renforçons également la réputation mondiale du Canada en tant que leader responsable dans le secteur nucléaire et notre engagement à long terme envers la région de l’Indopacifique. Ensemble, nous préparons le terrain pour un avenir à zéro émission nette tout en créant de nouvelles possibilités pour les entreprises canadiennes de croître et de prospérer sur la scène internationale. »

L’accord fait suite au sommet des dirigeants de la coopération économique Asie-Pacifique (APEC) qui s’est tenu en novembre à Lima, au Pérou, et au cours duquel le premier ministre Justin Trudeau a annoncé la vision du Canada visant à renforcer les partenariats nucléaires dans la région indo-pacifique par l’entremise de la Porte commerciale canadienne pour le développement nucléaire. À l’appui de cette vision, les LNC se sont joints à une mission commerciale d’Équipe Canada en Indonésie et aux Philippines en décembre, conçue pour aider les exportateurs et les innovateurs canadiens à mettre en valeur leurs capacités afin de faciliter des opportunités commerciales et d’investissement à long terme.

Selon Affaires mondiales Canada, la région indo-pacifique représente le deuxième plus grand marché d’exportation du Canada, après les États-Unis, avec un commerce bilatéral annuel de marchandises évalué à 257 milliards de dollars en 2023. La Porte commerciale canadienne pour le développement nucléaire est conçue pour aider à renforcer les partenariats nucléaires du Canada dans la région, à développer l'expertise locale et à faciliter le partage des connaissances dans le secteur nucléaire. Elle permettra également d'identifier les possibilités pour l'industrie canadienne de répondre aux besoins régionaux, notamment par le biais de tables rondes, de symposiums et d'autres événements d'engagement. La passerelle vise également à accroître les possibilités pour les entreprises canadiennes travaillant dans l'industrie nucléaire de renforcer leur engagement dans la région, en créant de bons emplois bien rémunérés, tout en renforçant les liens commerciaux et d'investissement entre les économies du Canada et des pays de l'Indo-Pacifique.

Si vous souhaitez en savoir plus sur les LNC, y compris ses projets dans les domaines de l’énergie propre et des sciences de la santé, veuillez visiter www.cnl.ca. Pour en savoir plus sur la CCC, veuillez visiter http://www.ccc.ca.

À propos des LNC

En tant qu’organisme de science et de technologie nucléaires le plus important du Canada, et travaillant sous la direction d’Énergie atomique du Canada limitée (EACL), les LNC sont un chef de file mondial en développement de produits et de services innovants de science et de technologie nucléaires. Conformément à une stratégie d’entreprise ambitieuse du nom de Vision 2030, les LNC mettent en œuvre trois priorités stratégiques d’importance nationale – restaurer et protéger l’environnement, faire progresser les technologies d’énergie propre et contribuer à la santé des Canadiens.

En tirant parti des actifs détenus par EACL, les LNC servent aussi de liaison entre le gouvernement, l’industrie nucléaire, le secteur privé dans son ensemble et la communauté universitaire. Les LNC collaborent avec ces secteurs pour faire progresser les produits et services innovants canadiens vers leur utilisation pratique : énergie carboneutre, traitements contre le cancer et autres thérapies, technologies de non-prolifération et solutions de gestion des déchets.

Pour en savoir plus sur les LNC, veuillez visiter https://www.cnl.ca/?lang=fr.

À propos de la CCC

La CCC est l’agence de passation de contrats de gouvernement à gouvernement du Canada. Nous contribuons à l’établissement de relations commerciales fructueuses entre les entreprises canadiennes et les gouvernements du monde entier grâce à notre approche de la passation de contrats de gouvernement à gouvernement. Les gouvernements du monde entier se tournent vers la CCC pour faciliter les acquisitions du Canada pour des projets d’importance nationale et pour réduire leur risque d’approvisionnement international. Les exportateurs canadiens se tournent vers la CCC parce que certaines ventes internationales ont besoin de la défense et du soutien du gouvernement pour que les règles du jeu soient les mêmes pour tous. Pour en savoir plus sur la façon dont nous avons facilité des milliards en échanges commerciaux entre les entreprises canadiennes et les gouvernements du monde entier, visitez le site ccc.ca.

Personne-ressource LNC :

Philip Kompass

Directeur des communications d’entreprise

1 866 886-2325

media@cnl.ca

Personne-ressource de la CCC

Pour les demandes des médias, veuillez communiquer avec communications@ccc.ca

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/0fa3cdaa-f091-43cf-8449-b95ee54db473/fr

LES LABORATOIRES NUCLÉAIRES CANADIENS ET LA CORPORATION COMMERCIALE CANADIENNE SIGNENT UNE LETTRE D’ENTENTE POUR TRAVAILLER EN ÉTROITE COLLABORATION DANS LE CADRE DE L’EXPANSION MONDIALE DE L’ÉNERGIE NUCLÉAIRE Lou Riccoboni, vice-président des Affaires générales des LNC et Kim Douglas, vice-présidente du Développement des affaires et du marketing de la CCC, célèbrent la signature d’une lettre d’entente à Manille dans le cadre d’une mission commerciale d’Équipe Canada en Indonésie et aux Philippines

