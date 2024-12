A Partir Del 15 De Octubre Se Requieren Permisos Para Quemar

NASHVILLE – A partir del 15 de octubre, se requerirá un permiso gratuito de quema del Departamento de Agricultura de Tennessee, División de Silvicultura (TDF), antes de quemar hojas o vegetación natural, incluidos los escombros generados por el Huracán Helene. “Debido a la gran cantidad de escombros leñosos por el Huracán Helene y otras tormentas recientes en todo el estado, esperamos más quemas al aire libre de lo habitual este año”, dijo la jefa forestal estatal Heather Slayton. “Dado que las quemas de escombros que se descontrolan son la principal causa de incendios forestales, es importante que los habitantes de Tennessee tomen en serio la seguridad contra incendios. Los permisos de quema son obligatorios por ley y son la herramienta con la que ayudamos a los ciudadanos a entender cuándo y cómo quemar.” Los permisos solo se emiten cuando es seguro quemar. Cuando las condiciones son inseguras debido a vientos fuertes o sequías extremas, el TDF detiene temporalmente la emisión de permisos y los reanuda cuando las condiciones mejoran. Los permisos de quema son gratis y se pueden obtener en www.BurnSafeTN.org o mediante la aplicación móvil MyTN. Los permisos hechos en línea se emiten 7 días a la semana, de 8 a.m. a 11 p.m. en las zonas horarias del Este o Central, dependiendo de su ubicación. Siempre obtenga un permiso el día que tenga la intención de quemar cualquier cantidad de hojas, ramas o escombros o realizar una quema prescrita. Cada fuego debe estar completamente extinguido antes de que expire el permiso y ningún fuego debe dejarse desatendido en ningún momento. Quemar sin un permiso es un delito menor de Clase C. Aunque se recomienda presentar la solicitud en línea, los residentes con acceso limitado a Internet pueden llamar al 877-350-BURN (2876) para solicitar un permiso de lunes a viernes, de 8 a.m. a 4:30 p.m. Central. Si vive dentro de los límites de la ciudad, consulte con su municipio para conocer restricciones adicionales antes de quemar. Contacte a su gobierno local para verificar alternativas a la quema para la eliminación segura de escombros por desastres naturales y utilice esas opciones siempre que sea posible. La información sobre la quema de escombros por desastres naturales, así como una lista de los materiales que no se permiten quemar, se puede encontrar en línea en www.tn.gov/environment/air/open-burning.html. Siga los siguientes consejos cuando sea seguro realizar una quema de escombros: • Notifique a su departamento de bomberos local y a sus vecinos su intención de quemar.

• No queme en días ventosos.

• Elija un lugar alejado de materiales inflamables y edificios.

• Tenga a mano equipo para contener el fuego (por ejemplo, rastrillo, pala, agua).

• Quédese con el fuego hasta que se apague por completo. Visite www.BurnSafeTN.org para obtener más consejos sobre cómo quemar de manera segura y proteger a su comunidad. Para obtener actualizaciones sobre noticias de incendios forestales y riesgos de incendios en Tennessee, siga a @TNWildlandFire en Facebook, Instagram y X/Twitter. La División de Silvicultura protege los bosques de Tennessee combatiendo incendios forestales, coordinando la respuesta ante emergencias por peligros, brindando orientación sobre quema prescrita y servicios contratados, así como capacitación en incendios forestales. Además, la División promueve el uso responsable de los recursos forestales al ayudar a los propietarios de tierras, proporcionar plántulas de calidad, monitorear insectos y enfermedades, mejorar los bosques urbanos, administrar los bosques estatales, proteger la calidad del agua y recopilar datos de inventario forestal. La División también trabaja para promover las industrias forestales primarias y secundarias para estimular la economía del estado. Visite www.tn.gov/agriculture/forests para obtener más información.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.