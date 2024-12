TradeForex Brasil agora é FxScouts Brasil: projeto de rebranding concluído

A marca FxScouts continua a crescer com a migração do site tradeforex.br.com para fxscouts.br.com

O FxScouts Brasil continuará a trazer sua característica integridade e transparência para o mercado Forex brasileiro.” — Malin Cammack, CCO

SAO PAOLO, BRAZIL, December 10, 2024 / EINPresswire.com / -- Após o sucesso do rebranding de sites na África do Sul, Índia, Austrália e Malásia, o FxScouts Brasil - anteriormente conhecido como TradeForex Brasil - é o último site regional a se integrar ao grupo FxScouts.A mudança coincide com um novo design de site, oferecendo aos usuários uma aparência mais moderna e uma interface mais intuitiva. Apesar do novo visual, a equipe permanece a mesma, comprometida em continuar produzindo o mesmo conteúdo de alta qualidade para traders de Forex de todos os níveis de experiência.Declaração de Malin Cammack, CCO do Grupo FxScouts:“O TradeForex Brasil foi um dos primeiros sites da nossa rede, e temos muito orgulho do nosso trabalho em ajudar traders no Brasil a evitar golpes, se educar e encontrar bons corretores. A reputação global do FxScouts como uma empresa imparcial e focada nos traders continua a crescer, e nossos clientes brasileiros se beneficiarão ao trabalhar com uma marca reconhecida e confiável. O FxScouts Brasil continuará a trazer sua característica integridade e transparência para o mercado Forex brasileiro.”O Brasil é o último mercado regional a ser integrado à rede FxScouts, marcando o final de um projeto de rebranding iniciado em 2023. Recentemente, África do Sul, Índia e Malásia também passaram a fazer parte do grupo FxScouts. O novo design do site ainda está sendo implementado, com o site da África do Sul sendo o próximo na fila para receber as atualizações.Fundado em 2012, o TradeForexSA - agora FxScouts.co.za - foi o primeiro site da rede FxScouts de avaliação independente de corretores Forex. Rapidamente ganhou reputação por sua integridade jornalística e honestidade. Inspirado por esse sucesso, o TradeForex Brasil foi lançado em 2017, com o objetivo de ajudar traders a começar suas jornadas no mercado financeiro da melhor forma possível.Desde sua fundação, há 12 anos, o FxScouts está presente em 27 mercados e oferece conteúdo em 14 idiomas. O rebranding e a reformulação dos sites são passos importantes para unificar a marca FxScouts.Sobre o Grupo FxScoutsDesde 2012, o FxScouts e suas marcas associadas oferecem comparações de corretores e educação Forex para traders iniciantes. A equipe do FxScouts cria conteúdo educacional de alta qualidade, preciso e relevante, que incentiva o interesse dos leitores no mercado Forex. Comprometidos com a integridade jornalística, o processo de pesquisa e revisão do FxScouts é totalmente livre de viés comercial ou conflitos de interesse.

