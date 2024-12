Los actuadores lineales de CC con controladores de Smart Motor Devices garantizan el éxito y la competitividad

Smart Motor Devices DC Linear Actuator

Los actuadores lineales de CC contorladores inmejorables de Smart Motor Devices garantizan el funcionamiento satisfactorio y la competitividad de su equipo.

TALLINN, ESTONIA, December 9, 2024 / EINPresswire.com / -- Smart Motor Devices , conocido desarrollador y fabricante de drivers y controladores para electromotores, ha ampliado la gama de productos suministrados con la inclusión de actuadores lineales basados en motores de corriente continua. La combinación de actuadores con controladores y drivers de Smart Motor Devices garantiza una integración sencilla de los accionamientos y un funcionamiento fiable de los equipos finales. Un actuador lineal es un tipo especial de accionamiento de unidades de mecanismo. Este dispositivo convierte la energía eléctrica en energía del movimiento rectilíneo de traslación del carro o la varilla. Los actuadores basados en motores de corriente continua son una de las opciones más sencillas y cómodas de integrar en un sistema. Su ámbito de aplicación es muy amplio y, según las estadísticas, es uno de los segmentos de la industria con mayor crecimiento. Los actuadores lineales de CC se utilizan como accionamientos de ventanas y compuertas de ventilación en invernaderos, accionamientos de compuertas batientes, barreras y puertas automatizadas, accionamientos para inclinar las superficies de camas médicas, accionamientos de gatos y plataformas de transporte, accionamientos para suministrar herramientas de trabajo a equipos agrícolas y de construcción, accionamientos de diversos elementos ejecutivos de cintas transportadoras, accionamientos de exoesqueletos y muchos otros ejemplos.Cuando se diseñan sistemas que utilizan un actuador lineal eléctrico, los parámetros principales son las siguientes características- longitud de carrera- velocidad de movimiento de la carga- fuerza de empuje y tracción- voltaje- consumo eléctricoLa gama de actuadores que ofrece Smart Motor Devices está bien equilibrada y cubre los valores más populares de estos parámetros:- longitudes de carrera disponibles de 50 mm a 300 mm- fuerza de empuje/tracción de 150 N a 1000 N- velocidad de 7 mm/s a 44 mm/s (sin carga)- voltaje de 12 V o 24 V, las más comunes para esta clase de equiposEl actuador en sí es sólo un mecanismo ejecutivo; representa una solución completa sólo en combinación con un equipo de control. Smart Motor Devices dispone de una gama de modelos adecuados para controlar actuadores lineales de CC. Algunos controladores están especializados para funcionar con actuadores lineales de CC. Otros modelos son universales para trabajar con motores de CC. Hay opciones para controlar el accionamiento con señales analógicas y discretas y versiones de control Modbus. Hay modelos programables, que permiten montar complejos algoritmos de movimiento sin necesidad de utilizar un PLC.Así, muchas de las tareas típicas pueden resolverse con un actuador lineal de corriente continua y el controlador adecuado. Smart Motor-Devices ofrece soluciones sencillas y fiables para las tareas de movimiento lineal de cargas.

