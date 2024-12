مؤتمر (ايه تي دي السعودية 2024 ) يحصد الاشادة من المشاركين و المندوبين من خلال محتواه الملهم على صعيد المستوى (سي)

ATD Saudi Arabia Conference 2024 ATD Logo

التركيز على ثقافة المواهب في عالم مدفوع بالتكنولوجيا

لقد كان المؤتمر رائعًا... لقد كان امتيازًا حقيقيًا. لقد كان مؤتمراً استثنائياً.” — Dr. Patti P. Phillips, CEO of ROI Institute

RIYADH, SAUDI ARABIA, December 9, 2024 / EINPresswire.com / -- الاختتمت فعالية (مؤتمر ايه تي دي السعودية 2024 ) تحويل المواهب للعصر الرقمي (ال اند دي ) والتي احتضنتها العاصمة السعودية الرياض في 26 نوفمبر و تنظيم (كيو ان ايه انترناشونال ) و حظي هذا المؤتمر باهتمام شديد من خلال المهتمين و المشاركين .و شمل (ايه تي دي السعودية 2024) كبار المديرين التنفيذيين و المتخصصين في مجال التعليم و التطوير و المتخصصين في تطوير المواهب و اكتشاف الاستراتيجيات المبتكرة التي تتماشى مع رؤية السعودية 2030و أظهر الحدث تقدم التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية، حيث قدم فرصًا لا مثيل لها للتواصل وسلط الضوء على الحلول الرائدة من مزودي حلول الموارد البشرية واللوجستية.و من جانبه اشار الدكتور ماركوس برنهارد، استراتيجي الذكاء الاصطناعي وصاحب الرؤية التكنولوجية الى نجاح المؤتمر قائلا :- جمع المؤتمر قادة و مجموعات متنوعة من المشاركين من جميع انحاء المنطقة , مضيفا ان الحدث جمع القطاع الخاص و المؤسسات الحكومية من جميع انحاء المنطقة .و زاد ماركوس " الحضور لم يكن مقصور على المملكة فقط و ان المشاركين كانوا من دول متعددة و اثروا المحادثات من خلال المداخلات من خلال برنامج المتحدثين الرائع , و المعرض كان مثير للاهتمام ايضا من خلال عمليات العرض و التسويق للمنتجات و الشركات المشاركة.و اشاد الدكتور باتي ب فيلبس المدير التنفيذي لمعهد "ار او اي) بالمؤتمر واصفا له بالرائع و قال المتحدثين كانوا رائعين و كانوا على قدر من الالمام الكبير بكل بالتفاصيل بشكل مذهل و في تقديري كانت فرصة جيدة للتعلم من خلال الاجندة المطروحة بدقة و كانت تجربة رائعة و استثنائية بالنسبة لي من خلال مشاركتي بهذا الملتقى الهام .و من جانبه عبر آرثر كارمازي، قائد الفكر 1 العالمي في الثقافة التنظيمية، عن ثقته بمساهمة المؤتمر في مشاركة المعرفة والحضور والتركيز على تعزيز رأس المال البشري مضيفا " كان هناك بعض الوزارات الشعبية الرائعة، ورؤساء الدول، والرؤساء التنفيذيين التنظيميين يأتون إلى هنا لمعرفة كيفية تطوير موظفيهم بشكل أساسي. كان العارضون مذهلين، وجودة عالية المستوى حقًا، وكانت العروض التقديمية، والمتحدثين رائعين للغاية. لم يكن هذا مجرد مكان يأتي ويتعلم الكثير حقًا من المتحدثين المختلفين، ومن اللوحات وحتى من العارضين، ولكنه كان أيضًا الكثير من الشبكات الممتعة والرائعة, أنا بالتأكيد أوصي بـ "ايه تي دي السعودية "و راي الدكتور ثيلو ايكاردت المؤسس المشارك ل "ماي ليرنيق بوتيك" ان الحماس كان حاضر بقوة مضيفا" لقد كنت ضمن المشاركين في العام الماضي في "ايه تي دي السعودية 2030" الذي كان جيدا جيدا من جهة التنظيم و الاجندات و تواجدي هذا العام على التوالي دليل على ذلك,الجميع مهتمين بالتطوير و انه مزيج مثير للاهتمام من مندوبي الشركات و مقدمي الخدمات من جهة السعي في النمو معا .و لخص اشرف العيد مستشار الجمهور و الثقافة في" تايلد انفايرومنتال" الامر بالمثالي واصفا "ايه تي دي " بالمميز مردفا الطرق التفاعلية مع تقديم الموضوعات و الجمهور كانت مميزة و فريدة من نوعها , و التجربة في تقديري كانت مذهلة من جهة التنظيم و نسبة مشاركتي في اي مؤتمر قادم ل "ايه دي تي " سوف تكون بنسبة 100%و يمهد نجاح هذه النسخة الطريق لاثنين من تجمعات "ايه دي تي" البارزة في العام 2025 ايه دي تي الشرق الاوسط في ابوظبي16-20 يونيو 2025 و المملكة العربية السعودية الرياض 16-20 نوفمبر و ذلك من اجل تمكين المجتمع من التطوير و التعلم و زيدة الفرص و الرؤي في هذا المجال .و اختتم سيد ان سي المدير التنفيذي ل "كيو ان انترشونال " قائلا "حقق ايه دي تي السعودية 2024 نجاحا باهرا حيث جمع المؤتمر المع العقول في تطوير المواهب ,لم تثري النقاشات عالية الجودة و المتحدثون العالميون و العارضون المبتكررون المشهد المهني فحسب,بل اكدوا ايضا على الاهمية المتزايدة في التعلم و التطوير من اجل تشكيل مستقبل المؤسسات , و يسعدنا تقديم دور من خلال الحدث الرائع و نتطلع الى الاستمرار في دعم نمو هذا القطاع الحيوي في مؤتمرات "ايه تي دي" المستقبلية .للتسجيل في مؤتمر الشرق الاوسط ابوظبي (16-20)يونيو و المملكة العربية السعودية الرياض (16-20)نوفمبر 2025حول (ايه تي دي)جمعية تنمية المواهب (ايه تي دي) هي منظمة العضوية المهنية و الرائدة في العالم و المخصصة لدعم الافراد و المؤسسات في بناء المعرفة و تعزيز المهرات و تحسين الاداء ,تاسست في العام 1943 باسم الجمعية الامريكية للتدريب و التطوير (ايه اس تي دي) و تتمتع (ايه تي دي) بارث غني في تعزيز التعلم و تطوير المكان في مكان التعلم ,مع اعضاء يمتدون حول 100 دولة حول العالم و تخدم المهنيين في القطاعيين العام و الخاص عبر مختلف الصناعات و تشمل شبكتها فروعا محلية في الولايات المتحدة الامريكية و مجموعات اعضاء دولية و شراكات استراتيجية في جميع انحاء العالم .اكتشف المزيدحول (كيو ان بي انترناشونال )تعتبر (كيو ان بي انترناشونال ) رائدة عالمية في تنظيم الفعاليات بين الشركات، وتقود الابتكار في تبادل المعرفة والفعاليات التجارية لأكثر من عقد من الزمان. تشمل محفظتها المتنوعة المؤتمرات والقمم وبرامج التدريب عبر قطاعات مثل التمويل التجاري والسفر والسياحة والتكنولوجيا وسلسلة التوريد وحفلات الزفاف في وجهات مختلفة والموارد البشرية. تتخذ شركة كيو إن إيه إنترناشيونال من دبي، الإمارات العربية المتحدة، مقراً لها، وتنظم فعاليات عالمية المستوى في الأسواق العالمية الرئيسية، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر والمكسيك والهند واليونان وتايلاند وجورجيا وإندونيسيا، بما يتماشى مع المتطلبات المتطورة للاقتصاد العالمي. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.