La colonne de chromatographie personnalisée d’IonOpticks va devenir la norme de référence de Biognosys pour les analyses protéomiques de haute qualité

MELBOURNE, Australie, et ZURICH, 06 déc. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- IonOpticks, l’un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de chromatographie, et Biognosys, un leader mondial en matière de services de recherche contractuelle en protéomique basée sur la spectrométrie de masse, annoncent aujourd’hui la conclusion d’un accord de fourniture de services à long terme. En vertu de cet accord, IonOpticks fournira à Biognosys des colonnes de chromatographie personnalisées en vue de soutenir la standardisation de ses plateformes de services de recherche et de permettre ainsi un profilage protéomique plus approfondi et reproductible.

Suite au long processus de consultation mené auprès de l’équipe de Biognosys, IonOpticks a développé une colonne de chromatographie personnalisée. Adaptée aux besoins de Biognosys, elle est exclusivement destinée à être utilisée dans le cadre de ses services de recherche contractuelle TrueDiscovery®, TrueSignature® et TrueTarget®.

Conformément à l’engagement d’IonOpticks d’offrir des solutions sur mesure et de haute qualité, cette colonne personnalisée s’intègre parfaitement dans les flux de travail de Biognosys. Répondant aux critères inflexibles de l’entreprise en matière de chromatographie, elle permettra de maximiser la sensibilité, la profondeur de couverture et la reproductibilité dans le contexte de sa plateforme au sens large.

« Notre collaboration avec l’équipe internationale de Biognosys a été une expérience incroyablement enrichissante. Le développement d’une colonne répondant à ses normes rigoureuses en matière de performance et de qualité s’est avéré être un projet passionnant, en parfaite adéquation avec notre ambition plus large de continuer à fournir les colonnes les plus performantes afin de répondre aux besoins croissants du marché », déclare Xavier Perronnet, PDG d’IonOpticks.

« Ce partenariat est cohérent avec notre mission qui consiste à travailler avec les meilleurs afin de développer des colonnes qui permettent aux utilisateurs de repousser les limites de la recherche en protéomique, tout en rendant plus accessibles les flux de travail LC-MS pour la protéomique. Les services de Biognosys sont d’une qualité exceptionnelle, et ses offres présentent une valeur inestimable pour un large éventail de clients. « Nous sommes ravis de pouvoir enrichir son offre globale de services grâce à notre expertise en matière de chromatographie », poursuit Perronnet.

« Chez Biognosys, nous cherchons en priorité à fournir les meilleurs services de recherche à un large éventail de clients des secteurs biotechnologiques et pharmaceutiques, ce qui nécessite un examen minutieux de chaque aspect de nos plateformes afin de garantir qu’elles fonctionnent à leur maximum. Parce qu’elles constituent un facteur essentiel à la réussite des flux de travail LC-MS, les performances chromatographiques, et notamment la séparation des analytes biologiques avant la détection, ont un impact direct sur les résultats des découvertes. « Nous souhaitions collaborer avec l’équipe d’IonOpticks au développement d’une colonne de chromatographie spécialement adaptée à nos besoins spécifiques, et ils ont parfaitement répondu à nos attentes », déclare Lukas Reiter, Ph.D., directeur de la technologie chez Biognosys.

Fières de collaborer et d’établir de nouvelles références dans le domaine de la recherche basée sur la LC-MS, IonOpticks et Biognosys réaffirment ainsi leur engagement à fournir des solutions de haute performance qui stimulent l’innovation et façonnent l’avenir de la protéomique.

À propos d’IonOpticks

IonOpticks produit des solutions de chromatographie de haute performance pour la communauté internationale de la recherche qui améliorent la spectrométrie de masse (LC-MS) et la recherche protéomique de pointe. Leurs solutions améliorent la sensibilité de l’analyse des échantillons par spectrométrie de masse, ce qui permet aux scientifiques et aux cliniciens d’obtenir des résultats plus précis à partir de leurs échantillons. Ces avancées sont très utiles pour un large éventail d’applications dans le domaine de la recherche biologique et médicale, et notamment pour la découverte de médicaments, la phosphoprotéomique et la protéomique par injection.

https://ionopticks.com/

À propos de Biognosys

Chez Biognosys, nous sommes convaincus que les connaissances approfondies sur le protéome détiennent la clé des découvertes révolutionnaires qui transforment la science pour une vie meilleure. Avec notre portefeuille polyvalent de solutions protéomiques nouvelle génération, dont les plateformes de services de recherche TrueDiscovery®, TrueTarget® et TrueSignature®, notre logiciel phare Spectronaut®, et le kit PQ500™, nous rendons le protéome exploitable pour permettre la recherche, le développement de médicaments et la prise de décision clinique. Nos solutions offrent une vue multidimensionnelle de l’expression, de la fonction et de la structure des protéines dans toutes les espèces biologiques et tous les types d’échantillons. Nos technologies uniques et brevetées utilisent la spectrométrie de masse haute résolution pour quantifier des milliers de protéines avec une précision, une profondeur et un débit de pointe. Grâce au partenariat stratégique que nous avons engagé avec Bruker (BRKR), nous rendons la protéomique accessible à l’échelle mondiale.

Pour plus d’informations, consultez le site biognosys.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible à l’adresse suivante : http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/54e3490e-7093-4c13-8083-05c27cf968a5

Pour obtenir de plus amples informations et soumettre vos demandes d’interview : Michael Sinden, directeur de la gestion de la marque, IonOpticks, communications@ionopticks.com Kristina Beeler, Ph.D., directrice du développement des produits et du marketing, Biognosys, kristina.beeler@biognosys.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.