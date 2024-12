Scrum México Introduce "Agile Meetings": Un Enfoque para Redefinir las Juntas Corporativas

Agile Meetings de Scrum México: El Curso que Está Cambiando la Forma en que las Organizaciones Abordan las Juntas

Con Agile Meetings, ofrecemos un enfoque práctico para que los profesionales transformen sus reuniones, generando valor desde la raíz y adaptándose a las necesidades cambiantes del mercado” — Vanessa Amaya, experta en agilidad organizacional

MEXICO, December 5, 2024 / EINPresswire.com / -- Scrum México presenta su curso "Agile Meetings", una formación transformadora diseñada para ayudar a las empresas a mejorar la productividad y efectividad de sus reuniones.Facilitado por Vanessa Amaya, experta en agilidad organizacional y autora del libro “PriorizARTE: El arte de Priorizar para lograr la Agilidad Empresarial e Individual.”, este curso de reuniones ágiles ofrece a los profesionales herramientas prácticas y métodos innovadores para optimizar el uso del tiempo en juntas, convirtiéndolas en espacios colaborativos y de alto valor.En un contexto empresarial donde las reuniones constituyen una parte significativa del tiempo invertido por los equipos, la eficacia de estas interacciones es crucial para mantener la competitividad y productividad. A menudo, las reuniones convencionales se caracterizan por ser ineficaces, prolongadas y sin resultados concretos, lo que lleva a las organizaciones a padecer lo que se conoce como “Juntitis”: un exceso de reuniones que no aportan valor.Con "Agile Meetings", Scrum México propone una solución radical al transformar las reuniones tradicionales en espacios de colaboración real. El curso introduce marcos ágiles como Scrum y Kanban, brindando a los participantes las herramientas necesarias para realizar reuniones más cortas, efectivas y alineadas con los objetivos estratégicos de la organización.“El tiempo invertido en juntas es uno de los mayores gastos de una organización. Si no se gestionan adecuadamente, las reuniones pueden convertirse en una gran barrera para la productividad y la innovación. Con Agile Meetings, ofrecemos un enfoque práctico para que los profesionales transformen sus reuniones, generando valor desde la raíz y adaptándose a las necesidades cambiantes del mercado”, señala Vanessa Amaya, trainer del curso.Objetivos y Beneficios del Curso "Agile Meetings"El curso está diseñado para ayudar a los participantes a:• Aumentar la participación activa y potenciar la colaboración dentro de las reuniones• Reducir el tiempo dedicado a reuniones innecesarias, liberando tiempo para actividades más productivas• Aplicar micro-hábitos que permitan un cambio gradual y sostenible en las dinámicas de reunión, generando resultados rápidos y a largo plazo• Mejorar la calidad de las interacciones durante las reuniones, promoviendo la toma de decisiones, el análisis colaborativo y la creatividadAdemás, los participantes aprenderán cómo adaptar las herramientas ágiles de Scrum y Kanban a sus reuniones diarias, implementando prácticas que les permitirán alcanzar los objetivos del equipo de manera más efectiva.¿A Quién Está Dirigido?El curso "Agile Meetings" está dirigido a una amplia variedad de profesionales que buscan mejorar los resultados de sus equipos y organizaciones a través de reuniones más eficientes y colaborativas, tales como:• Directores y Estrategas• Responsables de PMOs y Transformación Organizacional• Líderes de equipo, Scrum Masters, y Agile Coaches• Product Managers y Project Managers• Gerentes y Responsables de Recursos HumanosModalidades y DuraciónEl curso se ofrece en modalidad online o presencial, en forma abierta al público o inCompany (privado con contenido a la medida) con una duración de entre 10 y 14 horas, según las necesidades del equipo. Las sesiones son dinámicas y prácticas, adaptándose al ritmo y objetivos de los participantes.Los participantes recibirán una certificación avalada Scrum México y SEUs para renovar su certificación de ScrumAlliance, además de materiales adicionales y una guía PDF con prácticas y esquemas visuales para aplicar las técnicas aprendidas.Sobre Scrum MéxicoScrum México es una organización líder en capacitación, certificación y acompañamiento en habilitación de modelos, prácticas y herramientas ágiles en el mercado hispano, principalmente en su país de origen: México. A través de su enfoque innovador, Scrum México ha ayudado a decenas de miles de profesionales y empresas a integrar prácticas ágiles que mejoran su desempeño, capacidad de adaptación y colaboración. Scrum México cuenta con los mejores trainers: profesionales, con experiencia, capacidades didácticas, y líderes en la comunidad ágil de América Latina.Para obtener más información sobre el curso "Agile Meetings", o para inscribirte, visita https://scrum.mx/agile-meetings o contacta a nuestro equipo para obtener detalles sobre modalidades y horarios.

