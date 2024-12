روني جابور يحصل على جائزة التميز في التعليم خلال مؤتمر التعليم 2.0 في دبي

روني جابور يحمل بفخر جائزة التميز في التعليم على خشبة المسرح في مؤتمر التعليم 2.0 المرموق في دبي، احتفالاً بإسهاماته المؤثرة في مجال التعليم والتدريب على السلامة حول العالم. روني جابور يلقي خطابًا ملهمًا في مؤتمر التعليم 2.0 في دبي، يكرّم فيه المعلمين ويؤكد على القوة التحويلية للتعليم في خلق الفرص وإنقاذ الأرواح.

DUBAI, DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES, December 5, 2024 / EINPresswire.com / -- في حدث يعد من أبرز المناسبات في قطاع التعليم عالميًا، تم تكريم الخبير التعليمي البارز روني جابور بجائزة التميز في التعليم خلال مؤتمر التعليم 2.0 الذي أقيم في الفترة من 3 إلى 5 ديسمبر 2024 في فندق إنتركونتيننتال دبي فستيفال سيتي. يجمع هذا المؤتمر، الذي يُعتبر الأبرز في العالم في مجال التعليم، قادة الفكر والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم لتبادل الأفكار الثورية التي تسهم في تطوير التعليم عالميًا.تحت شعار "توحيد صانعي التغيير لإحداث ثورة في التعليم"، جمع المؤتمر خبراء التعليم وقادة الفكر في مكان واحد بهدف تبادل الحلول المبتكرة لتطوير أنظمة التعليم في القرن الحادي والعشرين. وكان جابور من بين الشخصيات البارزة التي تم تكريمها تقديرًا لإسهاماته العميقة في قطاع التعليم والتدريب.وخلال كلمته المؤثرة أثناء تسلمه الجائزة، قال جابور: "أيها السيدات والسادة، إنه لشرف كبير أن أقف أمامكم اليوم لأستلم هذه الجائزة. ولكن هذه الجائزة ليست عني فقط؛ إنها تمثل كل معلم وكل مرشد وكل مدرب يكرس حياته لتحويل حياة الآخرين من خلال التعليم."كما خصّ جابور بالذكر المدربين في مجال الصحة والسلامة البيئية (EHS)، مؤكدًا على أهمية دورهم في تعزيز بيئات عمل آمنة وإنتاجية. وأضاف: "هذا التكريم لجميع المدربين الذين يعملون بلا كلل لضمان تعليم العاملين وحمايتهم وتمكينهم من العودة إلى منازلهم بسلام كل يوم."يُعد جابور من الرواد في مجال التدريب على السلامة المهنية، حيث ساهمت جهوده في تمكين الآلاف من العمال من اكتساب المهارات والمعرفة التي تنقذ الأرواح. وأوضح خلال حديثه: "التعليم بالنسبة لي ليس مجرد نقل للمعرفة، بل هو الجسر الذي يربط بين التحديات والفرص. مهمتي دائمًا كانت الإلهام والتمكين وضمان أن الذين أقوم بتدريبهم لا يتعلمون فقط، بل يزدهرون."يُعتبر مؤتمر التعليم 2.0 منصة عالمية للاحتفاء بالابتكارات والاستراتيجيات التعليمية المؤثرة. ويُبرز هذا الحدث، الذي يُقام في دبي، أهمية التعاون بين القادة التعليميين لإعادة تشكيل مشهد التعليم بشكل جذري من خلال أفكار وحلول مستقبلية.إن تكريم روني جابور على هذه الساحة العالمية يُعد شهادة حقيقية على التزامه العميق بالتعليم والسلامة، ويُلهِم المعلمين والمهنيين في جميع أنحاء العالم. عمله يمثل قوة التحول التي يمكن أن تُحدثها المعرفة، حيث يُظهر أن التعليم ليس مجرد أداة، بل جسر نحو مستقبل أكثر أمانًا وازدهارًا.

