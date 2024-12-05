روني جابور يحصل على جائزة التميز في التعليم خلال مؤتمر التعليم 2.0 في دبي

روني جابور يحمل بفخر جائزة التميز في التعليم على خشبة المسرح في مؤتمر التعليم 2.0 المرموق في دبي، احتفالاً بإسهاماته المؤثرة في مجال التعليم والتدريب على السلامة حول العالم.

روني جابور يلقي خطابًا ملهمًا في مؤتمر التعليم 2.0 في دبي، يكرّم فيه المعلمين ويؤكد على القوة التحويلية للتعليم في خلق الفرص وإنقاذ الأرواح.