Collov荣登新智元报道开创 AI+家装地产新纪元，Menotico模型获HuggingFace趋势榜第一：借力李飞飞 空间智能领航视觉生成未来

HONG KONG, December 5, 2024 / EINPresswire.com / -- 近期,Meissonic 模型以其非自回归掩码图像建模(MIM)能力,在 YouTube 和 Reddit 等平台引发热烈讨论。这款专为消费级显卡设计的文本到图像生成模型,通过创新架构和优化采样技术,生成质量与效率媲美扩散模型 SDXL,并在部分场景中表现优异。Collov 团队迅速推出 Monetico 模型,成功复现 Meissonic 架构,同时优化推理效率,登顶 HuggingFace 趋势榜,赢得业内瞩目。此外,Collov 团队将其技术深度应用于 AI + 家装地产场景,与领先的房产和家装企业合作,为 3D 空间设计提供高精度生成能力。在与斯坦福大学和加州大学伯克利分校的紧密合作中,Collov 推出的 MIM 模型具有卓越的 空间智能 特性:1. 精准控制:提供高度可调的图像生成能力;2. 记忆与推理:保留视觉概念的同时,进行智能空间摆放与编辑;3. 实时生成:支持从 2D 到 3D 场景的动态生成与交互。这一发展契合了李飞飞教授近期在 World Labs 中提出的“空间智能”理念。李飞飞指出,空间智能作为 AI 的新前沿,将深刻影响地产、游戏、电影等领域。World Labs 的 3D 模型不仅为内容创作者提供低门槛工具,还探索了 AI 如何在增强现实(AR)和虚拟现实(VR)场景中实现人机互动的新高度,进一步推动沉浸式体验的普及。Collov是硅谷一家专注于新一代AI技术框架的团队,致力于开发生成式引擎和空间智能设计(Spatial Design Intelligence)的基座模型。这一技术能够高效完成视觉理解、推理和生成任务,为家装、地产和建筑等行业提供服务。通过结合精细控制的生成技术,Collov正逐步替代传统设计师的人工流程,为客户提供更高效的解决方案。Collov的创始团队实力雄厚,包括斯坦福AI博士担任CEO、曾任职于伯克利和TikTok AI Lab的CTO,以及耶鲁大学CS教授作为首席科学家。公司已连续完成三轮融资,总额达三千万美元,投资方包括Matrix Partners和MindWorks Capital等,并为良工集团和海外数百家地产企业提供服务。Collov的Meissonic & Monetico系列模型标志着其在空间智能设计领域的重大突破。这是李飞飞教授对于空间智能的落地应用,她认为空间智能是AI的下一个技术前沿,能够让机器在3D空间中感知、推理并与环境互动,这对地产、家装等需要深度空间理解的领域具有深远意义。World Labs近期展示了其3D生成技术在交互式场景中的潜力,进一步印证了这一趋势将成为行业未来发展的核心引擎。

