台湾 第二回 大渓国際木製家具工芸コンテスト 世界規模で作品募集開始 総賞金台湾ドル140万元

本コンテストは「一般部門」と「青年部門」の2部門で構成され、総賞金額は新台湾ドル140万元です。そのうち、一般部門の金賞には台湾ドル40万元、青年部門の金賞には台湾ドル25万元が贈られ、合計16の受賞枠が設けられています。参加者の国籍、職業、居住地を問わず、木製家具デザインに情熱を持つ方ならどなたでも応募可能です。

TAOYUAN, TAIWAN, December 5, 2024 / EINPresswire.com / -- 桃園市大渓木芸生態博物館(以下「木博館」と称する)は、本日より2025年2月3日まで「 第2回大渓国際木製家具工芸コンテスト 」の作品募集を開始します。本コンテストは「収納」をテーマに掲げ、伝統的な木工技術と革新的な現代デザインを融合させ、木製家具ならではの独自性と機能美を発信するよう、世界中からのデザイナーたちの積極的なご参加をお待ちしております。本コンテストは「一般部門」と「青年部門」の2部門で構成され、総賞金額は新台湾ドル140万元です。そのうち、一般部門の金賞には台湾ドル40万元、青年部門の金賞には台湾ドル25万元が贈られ、合計16の受賞枠が設けられています。参加者の国籍、職業、居住地を問わず、木製家具デザインに情熱を持つ方ならどなたでも応募可能です。皆様とともに、木製家具デザインの無限の可能性を探求しましょう。大渓の木工芸は19世紀に始まり、今日まで100年以上続いています。原材料の調達から製材、設計、製作まで一貫した「木工芸産業」が今も受け継がれています。木博館は大渓木工芸産業を支援し、大渓の木工芸をテーマにした研究、展示、教育普及、工芸人材育成などに注力しています。2023年には初めて「大渓国際木製家具工芸コンテスト」を開催し、14カ国・地域から519点の作品が集まりました。その中から16点の優れた作品が選出され、受賞作品展や巡回展を通じて大渓、台湾が国際的な木工文化との交流を促進することができました。木博館は今後もこのコンテストを継続し、国際木工芸創作者の交流プラットフォームとして、国内外の工芸人材を結びつけることで、木工文化の継承と革新を推進します。また、大渓を世界の木工芸人材が集う拠点として発展させることを目指します。「収納」をテーマにするのは、現代の住空間のニーズやライフスタイルの変化に密接に関連しているからです。単なる物品の保管機能の他、参加者に空間のスケール、生活美学、使用の利便性を考慮する上に、伸縮性や拡張性、革新的な使い方を取り入れた家具デザインを提案することも求められます。さらに、デザインの固定観念の枠を超え、多様な素材と組み合わせることや、現代的なデザインの要素を取り入れつつ、木工の優れた技術とデザインコンセプトにより、生活に新たな風景と温もりをもたらすことを期待しています。本コンテストでは、世界中の木工芸家の参加を促進する他、大渓の地元の工匠資源も生かします。一次審査を通過した参加者には、大渓の木工ワークショップとの協力による試作品制作の機会が提供され、デザイナーの創造的なアイデアが専門的な技術支援のもとで市場価値と技術的実現可能性を向上させます。また、農業部林業および自然保護署新竹支署と連携し、国産木材の活用を推進します。一次審査を通過し、作品に国産材を使用する参加者には、林業保護署新竹支署より無料で国産材が提供されます。さらに、認証された国産木材を採用した受賞作品には、特別に国産の木材見本セットが贈られ、地産地消の理念を支持し、持続可能な発展と炭素削減の目標に貢献します。木博館は、木工芸に情熱を持つ世界中の創作者の皆様に、このコンテストへの参加を心よりお待ちしております。木製家具のデザインと製作においての多様な可能性をともに探求しましょう。同時に、大渓の工匠たちが各界と協力し、木工芸の地域の継承と国際対話を期待しています。詳細は「大渓国際木製家具工芸コンテスト」の公式ウェブサイトをご覧ください。この新たな時代に、木工芸に新しい創造的なエネルギーを注ぎましょう!【コンテスト情報】応募期間:現在受付中~2025年2月3日までコンテストテーマ:収納総賞金額:台湾ドル140万元詳細情報: https://dfcd.tycg.gov.tw/

