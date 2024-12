Microsoft Datacenter Archive Image

RIYADH, SAUDI ARABIA, December 4, 2024 / EINPresswire.com / -- مايكروسوفت العربية تعلن عن اكتمال عمليات بناء مراكز البيانات السحابية الثلاثة لتكون جاهزة لتقديم الخدمات في 2026• استكمال بناء مراكز خدمات أزور السحابية يعزز استثمارات مايكروسوفت في المملكة• المراكز تستجيب للطلب المتزايد على خدمات مايكروسوفت السحابية الآمنة والموثوقة من قبل المؤسسات الحكومية والشركات في كافة القطاعات الحيوية• تلعب منظومة مايكروسوفت السحابية دورًا محوريًا في تطوير المهارات الرقمية الحديثة على مستوى المملكة، حيث تهدف إلى تمكين أكثر من 100,000 شخص من اكتساب المهارات الأساسية في مجال الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي بحلول عام 2025.أعلنت مايكروسوفت اليوم عن اكتمال بناء مراكز البيانات السحابية الثلاثة الخاصة بها في المملكة العربية السعودية، والتي ستكون جاهزة لتقديم الخدمات بحلول عام 2026. يمثل هذا الإعلان خطوة هامة في مسيرة مايكروسوفت لتعزيز البنية التحتية الرقمية في المملكة، ويعكس التزامها بدعم المؤسسات الحكومية والخاصة في تسخير التكنولوجيا لدفع عجلة الأعمال والنمو الاقتصادي.جاء هذا الإعلان عقب زيارة ميدانية قام بها وفد رفيع المستوى من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، وعدد من المديرين التنفيذيين لشركة مايكروسوفت العالمية والعربية. وأكدت شركة التكنولوجيا العالمية أنها قد أكملت عمليات بناء جميع مراكز خدمات أزور الثلاثة، تمهيدًا لتوفير الخدمات في عام 2026. تقع مناطق توافر خدمات أزور السحابية في المنطقة الشرقية بالمملكة، وتتميز كل منها ببنية تحتية مستقلة للطاقة والتبريد وشبكات الاتصال. ستكون هذه المراكز مجهزة بأحدث الأجهزة لتمكين المؤسسات من تشغيل أعباء العمل بكفاءة في السحابة وإمكانية الوصول المستمر إلى البيانات والتطبيقات.توفر منطقة مراكز بيانات مايكروسوفت السحابية في المملكة إمكانية استضافة البيانات محليًا، مما يوفر الخصوصية والأداء العالي، وتتماشى هذه الاستثمارات مع التزام مايكروسوفت بتمكين كل شخص ومؤسسة على هذا الكوكب من تحقيق المزيد. تشمل هذه البنية التحتية أيضًا التركيز على الممارسات المسؤولة لاستخدام السحابة بما في ذلك الأمن والسلامة الرقمية والخصوصية والامتثال والشفافية.وبهذه المناسبة، قال وكيل التكنولوجيا في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، المهندس محمد الربيعان: "تتمتع المملكة العربية السعودية بمكانة ريادية تؤهلها لتصبح مركزا عالميا مزدهرا للابتكارات التكنولوجية، وتمكين المؤسسات في مختلف القطاعات من تطوير حلول جديدة متطورة تعزز جودة الحياة للجميع". وأضاف "يسرّنا رؤية التقدم الذي تم إحرازه في منطقة بيانات مايكروسوفت السحابية حيث يمثل إنجازًا هامًا في مسيرتنا لتحقيق أهدافنا الوطنية. وستمكّن هذه البنية التحتية، المؤسسات والشركات من إطلاق إمكانيات جديدة، وتسخير قدرات الذكاء الاصطناعي لدفع عجلة النمو المستدام للمملكة والمنطقة بأسرها".وناقش الوفد والذي ضمّ إيوين دوهرتي، نائب الرئيس والمدير الإقليمي لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في مايكروسوفت للعمليات السحابية + الابتكار، التقدم الذي تم إحرازه في مواقع منطقة مراكز بيانات مايكروسوفت السحابية. وقال تركي باضريس، رئيس مايكروسوفت العربية، "أظهرت مؤسسات القطاعين العام والخاص في المملكة العربية السعودية إقبالا ملحوظًا على أحدث التقنيات المتطورة مثل الذكاء الاصطناعي للازدهار في العصر الرقمي الجديد، وقد تمكّنت فعليًا من الاستفادة من سحابة مايكروسوفت الموثوقة لتسريع نمو أعمالها والابتكار. وأضاف "يسرّنا بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات أن نعلن عن هذه التطورات والتحديثات حول سير العمل في منطقة مراكز البيانات، والتي تظهر التقدم الكبير الذي نحرزه وتعكس التزامنا المستمر بتعزيز مكانة المملكة كمركز عالمي للابتكار، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030."تعتبر سحابة مايكروسوفت أزور من بين الأكثر موثوقية وأمانًا في العالم، وتحظى بثقة أكثر من 95٪ من شركات Fortune 500. وتساهم هذه السحابة في تسهيل تطوير ونشر حلول الذكاء الاصطناعي المبتكرة لمواجهة التحديات الأبرز وتعزيز تجارب العملاء والموظفين. ففي مجال التعليم، تدير وزارة التعليم في المملكة أنشطة التعليم عن بعد عبر منصة مدرستي على سحابة أزور، مما يسهم في متابعة نشاط 7 مليون طالب ومعلم.كما قامت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) بإتاحة النموذج اللغوي العربي "ALLam" على سحابة مايكروسوفت، حيث تم تطويره وتدريبه بواسطة المركز الوطني للذكاء الاصطناعي التابع للهيئة. وتلتزم مايكروسوفت بتمكين الجميع من تحقيق المزيد في عصر الذكاء الاصطناعي من خلال توفير أحدث الابتكارات التكنولوجية وتعزيز المهارات الوطنية في القطاعين العام والخاص.وفي هذا الإطار، أطلقت مايكروسوفت بالتعاون مع شركاء محليين عدة مبادرات بهدف تمكين 100,000 سعودي بمهارات الذكاء الاصطناعي بحلول 2025. وضمن مبادرة مهارات المستقبل، تم إنشاء مركز للتميّز بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، يهدف إلى اكتساب المهارات المتقدمة في الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي اللازمة للازدهار في العصر الرقمي.كما أطلقت مايكروسوفت بالتعاون مع أكاديمية سدايا "أكاديمية مايكروسوفت للذكاء الاصطناعي" بهدف بناء القدرات الوطنية في الذكاء الاصطناعي من خلال برامج مشتركة متنوعة بما فيها برنامج الشهادات المهنية لمايكروسوفت Azure لتأهيل الكفاءات الوطنية بالشهادات الاحترافية العالمية.توضح هذه الجهود الالتزام الراسخ لمايكروسوفت بتطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز مكانة السعودية كمركز عالمي للابتكار والتكنولوجيا وتسريع تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030.

