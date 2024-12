Image

صندوق الأمان يُطلق حملة "حلم بده دعم" بالتعاون مع "سفراء الأمان" لدعم تعليم طلابه وتحقيق أحلامهم

JORDAN, December 4, 2024 / EINPresswire.com / -- أطلق صندوق الأمان لمستقبل الأيتام حملة نهاية العام تحت شعار " حلم بده دعم"، والتي تهدف إلى تمكين عدد من شباب وشابات صندوق الأمان من تحقيق أحلامهم التي طالما تطلعوا لها، إلى جانب مساعدتهم على استكمال رحلتهم التعليمية. وفي إطار الحملة، تعاون الصندوق مع مجموعة من الشخصيات التي منحها الصندوق لقب "سفراء الأمان"، تقديرًا لإنجازاتهم التي تشبه أحلام طلابه. وسيقوم هؤلاء السفراء بتبني رحلة أحلامهم لمساعدتهم على تحقيقها خلال شهر كانون الأول للعام الحالي، سعياً لتعزيز الأمل وتسليط الضوء على أهمية تمكين الشباب والعمل معًا لتحقيق مستقبل أكثر إشراقًا.وتقوم مبدأ الحملة على التفاعل مع المجتمع والإعلان عن شيء جديد يومياً خلال شهر كانون الأول، بدايةً بالإعلان عن فعالية بإسم "تبرع واربح" والتي تمنح لكل من المتبرعين فرصة الفوز بالعديد من الجوائز، إلى الكشف عن أحلام الطلاب والسفراء الذين يدعمونهم ومشاركتهم بتحقيقها ودعوة متابعينهم لتغطية تكلفة دراستهم للعام الجديد، بالإضافة الى التواجد بعدد كبير من الفعاليات التي ستقام خلال الشهر، وذلك عبر مبادرات مبتكرة وإبداعية تهدف إلى تعزيز مشاركة الأفراد في دعم أحلام الشباب الأيتام ضمن مفهوم "التبرع التفاعلي" والفوز بجوائز عديدة عند التبرع من خلال جوائز مقدمة من العديد من شركائنا.تُبرز حملة "حلم بدّه دعم" أهمية دور المجتمع في دعم الشباب والشابات الأيتام في الأردن ومساعدتهم على تحويل أحلامهم إلى حقيقة، ليصبحوا جزءاً من قصص نجاح تحمل بصمة عطائهم ودعمهم. حيث تتنوع أحلام الطلاب حيث يسعى أحدهم لأن يصبح لاعب كرة قدم محترفًا، وآخرون يطمحون لأن يكونوا فنانين مبدعين أو طُهاة بارعين.وضمن الحملة، سيقوم "سفراء الأمان" بدعم شباب وشابات الأمان من خلال لقاءاتهم المباشرة معهم للتعرف عليهم عن كثب. كما سيشاركون رحلة تحقيق أحلامهم عبر منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بكل منهم، مما يعزز ثقتهم بأنفسهم ويدفعهم نحو السعي لتحقيق أهدافهم وطموحاتهم.وعبّرت نور الحمود، المدير العام لصندوق الأمان لمستقبل الأيتام، عن فخرها بإطلاق حملة نهاية العام قائلة: "يقف صندوق الأمان دومًا إلى جانب شبابه الأيتام في كل خطوة، ويدعم تفوقهم الأكاديمي ونجاحهم المستقبلي إلى جانب اكتشاف مواهبهم وطموحاتهم التي يسعون لتحقيقها، و من هنا استلهمنا فكرة حملة "حلم بدّه دعم". ونحن دوماً نؤكد لهم أنهم ليسوا وحدهم؛ بل هناك عائلة ومجتمع كامل يساندهم بكل حب واهتمام. ونحن أيضاً ممتنون لكل من سُفرائنا الذين سيساهمون في تحويل أحلام شبابنا وشاباتنا إلى واقع ملموس."بدوره، يحرص صندوق الأمان على توفير دعمه المستمر الذي يضمن نجاح الشباب والشابات الأيتام، سواء من خلال تغطية تكاليف دراستهم، وسكنهم، ومصروفهم الشهري، وتأمينهم الصحي، أو عبر برامج التدريب والدعم النفسي الذي يقدمه لهم على مدار العام.للتعرف على أحلام الطلاب وسفرائهم ودعمهم في رحلتهم نحو تحقيق الحلم، والمشاركة في السحوبات للفوز بعدة جوائز يمكنك متابعة صفحات صندوق الأمان لمستقبل الأيتام على مواقع التواصل الإجتماعي.أو زيارة الموقع الالكتروني الخاص بصندوق الأمان لمستقبل الأيتام: https://alamanfund.jo/

حملة "حلم بدّه دعم"

