صندوق الأمان لمستقبل الأيتام يطلق حملة "السكن أمان" لتأمين السكن لشبابه الأيتام

Al Aman fund for the Future of Orphans

AMMAN, JORDAN, February 11, 2025 / EINPresswire.com / -- يواصل صندوق الأمان لمستقبل الأيتام تقديم دعمه لشبابه الأيتام ضمن مفهوم عائلة الأمان، حيث يوّفر لهم الدعم المعيشي على مدار العام من خلال تأمين سكن آمن يوفر بيئة مستقرة تضمن لهم حياة كريمة. ويعدّ هذا الدعم جزءاً أساسياً من مجموعة الخدمات التي يقدمها الصندوق لشبابه من خريجي دور الرعاية، الى جانب توفير فرص التعليم لهم والمصروف الشهري والتأمين الصحي بالإضافة الى برامج الدعم النفسي وبناء القدرات.وقد قام الصندوق بداية الشهر الحالي بإطلاق حملة "السكن أمان"، بهدف تغطية تكلفة إيجار السكن لـ 50 شاباً وشابةً من خريجي دور الرعاية، الذين لم يتمكن الصندوق حتى الآن من تأمين كلفة سكنهم السنوية، والتي تقدّر بحوالي 108,800 دينار. وتأتي هذه الحملة ضمن برامج الدعم المعيشي الذي يوفرها الصندوق، حرصاً على تأمين سكن آمن من أجل شتاءٍ دافئ، ليشعروا بالراحة والأمان وكأنهم يعيشون وسط عائلة تحتضنهم.وفي تعليقها على الحملة، قالت السيدة نور الحمود، المدير العام لصندوق الأمان لمستقبل الأيتام: "نحن في صندوق الأمان نشكّل العائلة الكبيرة لشبابنا وشاباتنا الأيتام، حيث نقدّم التعليم لهم، سواء كانوا من خريجي دور الرعاية أو من مناطق جيوب الفقر. كما ونقدم مجموعة من الخدمات الإضافية للشباب من خريجي دور الرعاية في عدة مجالات في حياتهم، من ضمنها تأمين سكن آمن لهم" وأضافت: "تأتي حملة "السكن أمان" كواحدة من التزاماتنا تجاه شبابنا، لنوفّر لهم مسكن ضمن بيئة آمنة من أجل حمايتهم ومساعدتهم على تحقيق طموحاتهم. وكما أتت الحملة لتسلط الضوء على ضرورة مشاركة المجتمع المحلي كجزء من مسؤوليته المجتمعية في تأمين تكاليف هذا السكن لشبابنا".ويتطلع الصندوق أن تكون هذه الحملة فرصة لأصحاب الخير بالتبرع وتقديم زكاة أموالهم لدعم حملة "السكن أمان" عبر قنوات تبرع الصندوق المختلفة، سواء من خلال الموقع الإلكتروني https://alamanfund.jo/ أو كليك Amanfund، أو الاتصال المباشر على 065664427 أو استخدام المحافظ الإلكترونية المتنوعة و إيفواتيركم.صندوق الأمان لمستقبل الأيتام هو جمعية خيرية تأسست عام 2006 بمبادرة من جلالة الملكة رانيا العبدالله بهدف تمكين الشباب الأيتام فوق سن ال 18 من خريجي دور الرعاية أو من مناطق جيوب الفقر، من خلال برامج تعليم ودعم معيشي وبناء قدرات وتطوير ذاتي. وقد استفاد منه ومنذ تأسيسه حتى الآن أكثر من 4872 يتيماً، منهم 66% من الإناث، وتخرج من بينهم 3473 شاب وشابة بدأوا السير بحياتهم العملية.

