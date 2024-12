SmartDV Melisensikan Lini SDIO IP kepada RANiX untuk Produk V2X

Kolaborasi ini akan meningkatkan komunikasi dan konektivitas dalam sistem V2X yang sesuai dengan ISO 26262 sehingga dapat mempercepat inovasi sistem dan kendaraan otomotif yang lebih aman dan cepat

SAN JOSE, California, Dec. 04, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- SmartDV™ Technologies, penyedia IP (kekayaan intelektual) dan VIP (IP verifikasi) desain semikonduktor yang fleksibel, sangat mudah dikonfigurasi, dan dapat disesuaikan, dengan bangga mengumumkan pemberian lisensi lini SDIO IP kepada RANiX untuk diintegrasikan ke dalam produk V2X (Vehicle-to-Everything) mereka. Kolaborasi ini mendukung pengembangan solusi komunikasi otomotif canggih yang memungkinkan ekosistem kendaraan yang lebih aman, cerdas, dan terhubung.

SDIO IP dari SmartDV menawarkan kemampuan transfer data yang kuat dan berkinerja tinggi yang sangat penting untuk kelancaran fungsi sistem V2X. Antarmuka SDIO memungkinkan komunikasi yang efisien antara prosesor dan perangkat memori, lebih dari sekadar penyimpanan untuk mengintegrasikan dan mengendalikan operasi memori sembari menghubungkan periferal eksternal, mendukung kinerja tinggi, serta keandalan dalam sistem yang kompleks. Inti IP ini memfasilitasi komunikasi yang andal antarkomponen otomotif sehngga mampu meningkatkan teknologi kendaraan yang terhubung, seperti komunikasi keamanan kendaraan, pembaruan lalu lintas waktu nyata, dan fitur bantuan pengemudi.

Guna memenuhi sasaran desain unik RANiX, SmartDV akan menyesuaikan IP melampaui standar fungsi SDIO—sehingga memberdayakan RANiX untuk membedakan diri dari pesaing mereka. SmartDV juga akan memberi RANiX dukungan dan dokumentasi yang dibutuhkan guna mencapai sertifikasi ASIL untuk ISO 26262.

"Mengintegrasikan SDIO IP yang disesuaikan ke dalam produk V2X kami akan memperkuat kemampuan RANiX untuk memberikan solusi komunikasi yang sangat andal dan berkinerja tinggi untuk kendaraan yang terhubung,” ujar Shawn Lee, Direktur Eksekutif, RANiX. ”Kolaborasi ini meningkatkan misi kami untuk membuat transportasi lebih aman, cerdas, dan terhubung sehingga dapat menetapkan tolok ukur baru dalam inovasi otomotif."

“Dengan lini SDIO IP kami, kami bertujuan memberdayakan pengembang produk V2X di RANiX untuk mempercepat inovasi dan memberikan solusi generasi selanjutnya yang merombak keselamatan dan efisiensi transportasi,” tambah Mohith Haridoss, Direktur Penjualan Global, SmartDV Technologies. “Solusi kami menggambarkan komitmen SmartDV untuk memajukan konektivitas dalam teknologi otomotif—dan penyesuaian yang kami lakukan untuk RANiX menyoroti keuntungan utama yang dapat dimanfaatkan pelanggan dalam memilih SmartDV sebagai vendor IP tepercaya mereka.”

SmartDV terus menjadi mitra utama dalam menyediakan solusi IP canggih yang disesuaikan untuk kebutuhan industri otomotif yang berkembang di seluruh dunia.

Tentang RANiX

RANiX merupakan pemimpin industri 4.0 yang memiliki spesialisasi dalam teknologi Vehicle-to-Everything (V2X) sekaligus menyediakan solusi semikonduktor inovatif untuk teknologi otomotif dan gaya hidup cerdas. Dengan fokus yang kuat pada Litbang, kami mengembangkan cip dan sistem canggih untuk kendaraan otonom, IoT, dan keamanan siber. Modem V2X, tumpukan perangkat lunak, dan cip keamanan kami menghasilkan kinerja ECDSA yang tak tertandingi sehingga mampu meningkatkan keamanan mobil yang terhubung. Dengan memanfaatkan lebih dari 16 tahun keahlian, RANiX memberikan solusi yang dipercayai oleh pemimpin otomotif global. Kami mengintegrasikan prinsip Tiny-ML, AI, dan ESG untuk memajukan kendaraan yang terhubung dan otonom. RANiX mendorong inovasi yang berfokus pada manusia guna menciptakan dunia yang lebih aman, efisien, dan cerdas.

Pelajari lebih lanjut tentang RANiX di https://ranix.co.kr/en/ dan terhubung dengan kami di LinkedIn.

Tentang SmartDV

Di SmartDV Technologies™, kami meyakini ada cara yang lebih baik dalam mendekati kekayaan intelektual (IP) semikonduktor untuk sirkuit terintegrasi. Kami telah berfokus secara eksklusif pada IP sejak 2007. Jadi, jika Anda mencari IP desain berbasis standar untuk SoC, ASIC, atau FPGA Anda selanjutnya, ataupun mencari solusi verifikasi (VIP) untuk menguji desain cip Anda, Anda akan menemukan bahwa IP SmartDV begitu mudah untuk diintegrasikan. Dengan menggabungkan antara teknologi milik SmartCompiler™ dan pengetahuan ratusan teknisi ahli, SmartDV dapat menyesuaikan IP untuk memenuhi tujuan desain Anda yang unik: secara cepat, murah, dan andal. Jangan biarkan pemasok lainnya memaksakan inti yang seragam ke dalam desain cip Anda. Dapatkan IP yang Anda butuhkan dan telah disesuaikan dengan spesifikasi Anda menggunakan SmartDV: IP Your Way.

Pelajari lebih lanjut tentang SmartDV di www.smartdvtech.com dan terhubung dengan kami di LinkedIn.

SmartDV, SmartDV Technologies, SmartDV NA, SmartCompiler, IP Your Way, dan logo SmartDV adalah merek dagang dari SmartDV Technologies India Private Limited. Setiap dan semua merek dagang lain yang ada dalam siaran pers ini adalah milik dari pemiliknya masing-masing. Hak cipta dilindungi undang-undang.

Kontak Media

McKenzie Ross

Wakil Presiden Pemasaran, SmartDV

press@smartdvtech.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.