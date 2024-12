¿Qué es la brecha de producción? Política energética y acción climática a nivel global y en México.

El Informe sobre la Brecha de Producción rastrea la discrepancia entre la producción de carbón, petróleo y gas planificada y proyectada por los gobiernos y los niveles de producción globales consistentes con el objetivo de temperatura del Acuerdo de París. Ahora en su cuarta edición, el informe de 2023 presenta dos actualizaciones importantes en el análisis de la brecha de producción, basándose en los cambios en los planes y proyecciones del gobierno desde agosto de 2021 y en la nueva base de datos de escenarios de mitigación compilada para el Sexto Informe de Evaluación del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático. El informe también presenta perfiles individuales de países para 20 principales países productores de combustibles fósiles, incluyendo a México, evaluando las últimas ambiciones climáticas de los gobiernos y sus planes, políticas y estrategias que apoyan la producción de combustibles fósiles o la transición lejos de ellos. Conozca todo esto y más en una mesa de análisis que destaca los hallazgos clave de este informe y su relevancia para México, organizado por las Casas de Cultura Jurídica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de México . Este informe es producido por el Instituto de Ambiente de Estocolmo (SEI), Climate Analytics, E3G, el Instituto Internacional para el Desarrollo Sostenible (IISD) y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).

