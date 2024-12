PFK donne un coup double à l’esprit des Fêtes avec une nouvelle touche festive

TORONTO, 03 déc. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- PFK Canada apporte un cachet saisonnier à son menu festif en offrant aux Canadiennes et Canadiens l’un des souhaits qu’ils ont sur leur liste depuis des années – le Coup Double Festif.

S’inspirant de l’emblématique Coup Double, le Coup Double Festif combine les accompagnements des Fêtes que tout le monde préfère – de la face et de la sauce aux canneberges – entre deux morceaux de poulet croustillant PFK bon à s’en lécher les doigts, qui font office de pain.

« PFK Canada est emballée de lancer le tout nouveau Coup Double Festif juste à temps pour les Fêtes, affirme Katherine Bond-Debicki, Directrice Marketing chez PFK Canada. Quoi de mieux que la saison des Fêtes comme moment pour offrir aux Canadiens et Canadiennes ce dont ils ont envie, avec les saveurs des Fêtes qu’ils adorent? De plus, nous sommes ravis de proposer des offres fantastiques pour la saison des Fêtes, afin que les Canadiennes et Canadiens puissent se rassasier d’aliments de qualité à un prix raisonnable. »

Le Coup Double Festif n’est que l’une des options qui figurent au menu des Fêtes 2024 de PFK Canada. Pour un temps limité, les Canadiens et Canadiennes peuvent aussi se gâter avec l’un de ces repas économiques pour une personne :

Le Plein de poulet Pop-Corn à 4,95 $, qui comprend 1 poulet Pop-Corn petit format, des frites format individuel, un accompagnement format individuel au choix et 1 trempette.

Le Sandwich au poulet festif, qui comprend de la farce et de la sauce aux canneberges comme garnitures, peut être commandé seul, en combo, ou dans une boîte-repas, qui comprend des frites format individuel, un poulet Pop-Corn format individuel, un accompagnement style maison format individuel supplémentaire, une barre de 2 morceaux Turtles, une boisson et une trempette.

Les Favoris pour les Fêtes sont aussi au menu pour les familles à la recherche de repas de qualité et d’une excellente valeur. Ces repas du menu des Fêtes sont parfaits pour jusqu’à 5 personnes :

Un festin Favori-baril festif de 6 ou 10 morceaux, qui comprend des frites grand format, du poulet Pop-Corn grand format, un accompagnement grand format, 4 barres de 2 morceaux Turtles et 3 trempettes.

Un Favori-baril festif de 6 ou 10 morceaux, qui comprend des frites grand format, du poulet Pop-Corn grand format, 4 barres de 2 morceaux Turtles, un accompagnement grand format (mettant en vedette la farce recette originale PFK) et 3 trempettes.

La farce recette originale PFK en accompagnement.

Le classique chocolaté canadien – la barre de 2 morceaux Turtles – comme dessert festif.

Le menu des Fêtes PFK est offert pour une durée limitée seulement. Jusqu’à épuisement des stocks. Disponible dans les restaurants PFK à travers le pays, au kfc.ca, sur l’application KFC, et sur toutes les applications de nourriture.

Pour obtenir des photos et des vidéos, veuillez cliquer ici.

À propos de PFK Canada

Fondé par le colonel Harland Sanders en 1952, PFK est aujourd’hui la chaîne de restaurants de poulet la plus populaire au monde. À ce jour, le propre mélange de 11 herbes et épices du Colonel est toujours utilisé pour assaisonner notre poulet Recette Originale® et il reste encore un secret très bien gardé. La spécialité de PFK est notre célèbre poulet Recette Originale®, mais nous proposons également une variété de sandwichs et de wraps fraîchement préparés, des collations à emporter, des accompagnements maison, des desserts et des boissons. Aujourd’hui, PFK Corporation est une filiale de YUM! Brands Inc. et exploite plus de 23 000 restaurants dans plus de 140 pays et territoires à travers le monde, y compris plus de 600 emplacements ici même au Canada. Pour en savoir plus sur PFK Canada, visitez notre site Web www.kfc.ca

Pour plus de renseignements :

Holly Wilks, Narrative, holly.wilks@narrativexpr.ca

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.