BitMEX lanza la campaña global "Decade of BitMEX" con un fondo de premios de 1 millón de dólares para celebrar su décimo aniversario

VICTORIA, Seychelles, Dec. 03, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- BitMEX, la bolsa de criptoderivados gánster original (OG, por sus siglas en inglés), lanzó hoy la "Decade of BitMEX" (Década de BitMEX), una campaña mundial con un fondo de premios de 1 millón de dólares para celebrar su 10.º aniversario.

La campaña, que comenzó el 25 de noviembre, está disponible para operadores nuevos, existentes y recurrentes en BitMEX. Entre los aspectos más destacados de la campaña figuran los siguientes:

50 % de descuento en bitcoin (BTC) inmediato (spot): los nuevos usuarios recibirán un 50 % de descuento en una compra única de BTC spot

los nuevos usuarios recibirán un 50 % de descuento en una compra única de BTC spot 20 misiones durante 20 días: al completar las tareas diarias de operaciones, los usuarios que cumplan los requisitos tendrán la oportunidad de conseguir hasta 200 USDT durante 20 días

al completar las tareas diarias de operaciones, los usuarios que cumplan los requisitos tendrán la oportunidad de conseguir hasta 200 USDT durante 20 días Decade of BitMEX Trading Competition: el usuario debe aspirar al mayor volumen de operaciones para ganar su parte de un fondo de premios de 10 BTC, 20.000 dólares en fondos para vacaciones, vales para hoteles de lujo y otras recompensas



Para participar en la campaña "Decade of BitMEX", los nuevos clientes deben registrarse correctamente para obtener una cuenta BitMEX y completar su proceso de conocimiento del cliente (KYC). Encontrará información detallada sobre las tareas y las recompensas aquí.

Los operadores interesados en participar en el Decade of BitMEX Trading Competition pueden inscribirse aquí.

Acerca de BitMEX

BitMEX es la bolsa de criptoderivados OG, que ofrece a los operadores profesionales de criptomonedas una plataforma que satisface sus necesidades con baja latencia, gran liquidez de criptomonedas nativas, en especial BTC y una confiabilidad inigualable.

Desde nuestra fundación, nunca se perdió criptomoneda alguna por intrusión o piratería informática, lo que permite a los usuarios de BitMEX operar con seguridad, sabiendo que sus fondos están seguros. Los usuarios también están seguros de tener acceso a los productos y herramientas rentables que necesitan.

Además, BitMEX fue una de las primeras bolsas en publicar sus datos de prueba de las reservas y prueba del pasivo en la cadena. La bolsa sigue publicando estos datos dos veces por semana, lo que demuestra que almacena y separa de forma segura los fondos que se le confían.

Para más información acerca de BitMEX, visite el Blog de BitMEX o el sitio www.bitmex.com , y síganos en Discord, Telegram y Twitter. Para más consultas, comuníquese con: press@bitmex.com.

La fotografía que acompaña este anuncio está disponible en https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/0a631cd0-da8d-480b-9b29-e77bc89b8bab

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.