Centro de NC para Personas Extraviadas advierte sobre peligros de dejar a niños desatendidos en vehículos

A medida que se acerca la temporada navideña el Centro de Carolina del Norte para Personas Extraviadas recuerda a todos los habitantes que, dejar a niños desatendidos en un vehículo, aún si es por un momento, puede traer consecuencias devastadoras. Esta práctica tan peligrosa ha conllevado a incidentes de robo de vehículos y a raptos realizados por extraños, lo que a menudo requiere de la activación de la Alerta Ámbar en varios estados. Acciones tales como detenerse para recoger alimentos, una compra rápida en la gasolinera o pasar a dejar a otro niño pudieran parecer sin riesgo alguno; sin embargo, estos breves momentos pueden crear la oportunidad de que ocurra una tragedia. Los ladrones de vehículos pueden actuar rápida e impulsivamente; su objetivo es abordar vehículos ya encendidos, sin importar quién o qué objetos estén adentro. “Se tiene la idea equivocada de que dejar a un niño en un vehículo por ‘solo un momentito’, es seguro,” señaló Ahl-Moyer, directora del Centro de NC para Personas Extraviadas. “Desafortunadamente, esos ‘momentitos’ son todo lo que se necesita para que un niño sea raptado, o puesto en peligro.” El Centro de NC para Personas Extraviadas es la agencia responsable de autorizar la emisión de mensajes de Alerta Ámbar, el cual es una herramienta clave para localizar a niños raptados. Estos mensajes de alerta se reservan para situaciones en las cuales un niño corre un riesgo inmediato de sufrir daños o aún la muerte. Dejar a un niño desatendido innecesariamente en un vehículo aumenta las probabilidades de que ocurran los alarmantes escenarios descritos. Esta temporada navideña, el Centro de NC para Personas Extraviadas insta a los adultos a mantenerse vigilantes y a priorizar el bienestar de sus niños. Toda decisión tomada hoy, puede evitar el potencial de tragedias mañana. Para obtener más información sobre la emisión de mensajes de Alerta Ámbar y sobre el Centro de NC para Personas Extraviadas, visite el portal desplegado aquí.

