EBC金融集团与全球领袖齐聚纽约 出席联合国基金会“We The Peoples”颁奖典礼

NY, UNITED STATES, December 2, 2024 /EINPresswire.com/ -- 出席联合国基金会举办的“We The Peoples”(我们人民)全球领导力颁奖典礼,和世界各地领袖及变革者共探如何以实际行动,推动更公平、健康与可持续发展的世界。EBC金融集团(英国)CEO David Barrett和亚太区运营总监Samuel Hertz代表EBC出席。

“We The Peoples”展现全球领导力

"We The Peoples"是联合国基金会年度盛会,表彰在推动联合国可持续发展愿景上,做出杰出贡献的个人和组织,致力于推动建设和平、公平与可持续的世界。活动名称源自联合国宪章开篇词,嘉奖践行宪章创立原则的先驱:拯救未来世代免受战争祸害,重申对人权和平等权利的信念,确保正义和国际法的实施,从而促进社会进步与自由。今年的活动汇聚了全球领导人、创新者和变革者,共同探讨人类面临重大挑战所需的关键行动。

作为少数受邀的金融服务机构之一,EBC的参与,体现了我们始终心系全球议题,及对推动创建更公平、可持续未来的全球承诺。

2024年的获奖者来自不同领域,包括因其富有同理心的领导力和倡导女性权利而获得表彰的Rt Hon Dame Jacinda Ardern,新西兰前总理;因其终身致力于儿童权利而获得赞誉的格莱美获奖艺术家、联合国儿童基金会亲善大使Angélique Kidjo;因其创新的全球合作伙伴关系而获奖的《时代周刊》(其CEO Jessica Sibley接受该奖项);因其激励人心的诗句而获得首届“凝聚力量奖”的诗人和活动家Amanda Gorman;因其在可持续农业方面的创新努力,而获得嘉奖的可可项目创始人Louise Mabulo;因其在危机应对中表现出非凡同情、勇气和决心而获得表彰的联合国紧急应变人员。所有获奖者代表了行动的集体力量,进一步推动可持续发展目标(SDGs)的实现,并为全人类创造更加光明的未来。

Samuel表示:"在EBC,我们始终坚信,发展的基础在于践行企业责任,希望充分利用我们的全球平台,应对当今世界面临的紧迫挑战。我们与联合国基金会的'联合打败疟疾'组织合作,正是对这一理念的最佳实践,体现了有意义的合作如何改变命运、推动社会进步。在'We The Peoples'活动中,见证了获奖者的卓越贡献,更加坚定我们的使命:积极参与改善民生、减少系统性不平等的倡议,为世界留下积极深远的影响。"

携手打败疟疾

EBC于2024年4月与"联合打败疟疾"组织达成合作,致力于保护全球弱势儿童和家庭免受疟疾威胁。尽管疟疾可预防和治疗,每年仍有超过60万人死于该疾病,其中78%是5岁以下儿童。EBC坚信,每个孩子都应获得发展机会,这项重要合作,体现了EBC的核心价值观:诚信、尊重及对所服务社区的企业责任。

自合作以来,EBC持续为资源匮乏区提供支持,用于疟疾预防和基础医疗服务。疟疾在贫困地区尤其严重,尤其是在撒哈拉以南的非洲,每年约有94%的病例发生在该地区。EBC的资助,为相应社区提供了重要的疟疾预防工具,包括经过杀虫剂处理的蚊帐和诊断试剂盒等。EBC同时积极参与倡导和提高公众意识的活动:

参加2024年华盛顿"联合打败疟疾"全球领袖峰会,David和Samuel与全球倡导者共同探讨策略,并呼吁国会增加打败疟疾和支持可持续发展的资金;

参与"打败疟疾5公里跑"全球活动,凝聚社区力量,为疟疾预防筹集资金并提升全球对疟疾的认知。

David表示:"能支持'联合打败疟疾'项目,我们深感荣幸,体现了我们致力于可持续发展目标的精神。我们相信,作为领先金融机构,我们的工作远在市场和利润之上,参与这样的全球性活动,再次重申了我们致力于推动改变的承诺。对这项事业的投入,体现我们以实际行动,推动深远改变的重视。"

全球获奖者的努力,展现了一同携手应对挑战、建设更公平可持续发展世界的重要性。对EBC而言,这是重申全球发展与合作承诺的契机。David表示:"今晚让我们看到,当组织和个人为共同目标团结一致时,能够产生非凡的影响力。"

EBC在全球金融中心持续扩展,我们始终坚守使命,致力于提供精益求精的服务之时,真正推动建设更美好的世界。

— 关于EBC金融集团 —

EBC Financial Group成立于英国伦敦,是一家集金融券商、资产管理等服务为一体的综合性金融集团。EBC业务遍布全球,以全球顶级监管、毫秒级的订单执行和机构级的清算池、全方位的保障体系,致力于为每位客户提供“安全、专业、高效稳定”的交易环境。

EBC Financial Group (UK) Ltd 由英国金融行为监管局(FCA)授权和监管,监管号:927552;EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd由澳大利亚证券和投资委员会(ASIC)授权和监管,监管号:500991;EBC Financial Group(Cayman)Limited 由开曼金融管理局(CIMA)授权和监管,持有CIMA全监管牌照,监管号:2038223 。

EBC是巴塞罗那足球俱乐部官方合作伙伴,同时,在全球积极践行企业责任,通过联合牛津大学经济学系举办研讨会、携手联合国基金会共同打败疟疾、与世界女童军协会合作,推动构建更平等、具有活力的社会。

EBC集团核心人员拥有逾30年的大型金融机构的工作经验,亲历多个经济周期,时间跨越85年《广场协议》、97年亚洲金融危机、08年全球金融危机和15年瑞郎黑天鹅事件等。他们对突发事件及金融危机有出色的应对经验。基于实战锻炼出的专业素养,促使EBC对自我要求更为严格。EBC以最严格的行业准则和道德标准约束自我,以诚信与尊重为服务宗旨,为客户的资产安全和发展保驾护航。EBC相信,每个认真交易的人,都值得被认真对待。

