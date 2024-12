EBC Financial Group เข้าร่วมงาน "We The Peoples" Awards ของมูลนิธิ United Nations ในนิวยอร์กร่วมกับผู้นำโลก

งานเฉลิมฉลอง We The Peoples Gala Night ได้รวมตัวผู้ขับเคลื่อนและผู้สร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ ซึ่งตรงกับวิสัยทัศน์ของ EBC Financial group ผู้นำระดับโลกและผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงรวมตัวกันในงาน "We The Peoples" ของมูลนิธิสหประชาชาติ เพื่อเฉลิมฉลองโลกแห่งความยุติธรรมและยั่งยืน EBC ร่วมกับผู้นำระดับโลกในงาน “We The Peoples” แสดงถึงความมุ่งมั่นในการร่วมมือ เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงและส่งเสริมโครงการที่เน้นความเท่าเทียม

EBC ร่วมงาน We The Peoples Gala ของมูลนิธิสหประชาชาติ พร้อมกับผู้นำจากทั่วโลก เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียม ทั้งเรื่องความเป็นอยู่, สุขภาพ และการศึกษา เป็นต้น

NY, UNITED STATES, December 2, 2024 /EINPresswire.com/ -- EBC Financial Group (UK) Ltd ได้เข้าร่วมงาน "We The Peoples" ซึ่งจัดโดยมูลนิธิสหประชาชาติ เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2024 ณ นครนิวยอร์ก ร่วมกับผู้นำระดับโลกและผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง งานอันทรงเกียรตินี้ได้ยกย่องบุคคลและองค์กรที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างโลกแห่งความยุติธรรม สุขภาพแข็งแรง และยั่งยืน โดยมีผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก David Barrett และ Samuel Hertz เป็นตัวแทนจาก EBC เป็น ในงานดังกล่าว.

การเฉลิมฉลองความเป็นผู้นำในงาน “We The Peoples”

งาน “We The Peoples” จัดขึ้นทุกปี โดยมูลนิธิสหประชาชาติ เป็นการยกย่องบุคคลและองค์กรที่แสดงออกถึงความเป็นผู้นำที่ยอดเยี่ยมในการส่งเสริมวิสัยทัศน์ของสหประชาชาติในการสร้างโลกที่สงบสุข ยุติธรรม และยั่งยืน We The Peoples ย่อมาจาก We the peoples of the United Nations หรือ กฎบัตรสหประชาชาติ เป็นการเฉลิมฉลองผู้ที่ยึดมั่นในหลักการก่อตั้งของสหประชาชาติ ซึ่งมีเป้าหมายในการปกป้องคนรุ่นใหม่จากภัยสงคราม การส่งเสริมความเชื่อมั่นในสิทธิมนุษยชนและสิทธิเท่าเทียม การยืนยันความยุติธรรมและการปกครองตามกฎหมายระหว่างประเทศ และการส่งเสริมความก้าวหน้าทางสังคมและเสรีภาพ การประชุมในปีนี้ได้นำผู้นำระดับโลก นักนวัตกรรม และผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงมารวมตัวกัน เพื่อร่วมผลักดันและเน้นย้ำถึงการดำเนินการที่สำคัญในการรับมือกับความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมนุษยชาติ

ในฐานะหนึ่งในองค์กรบริการทางการเงินเพียงไม่กี่แห่งที่ได้เข้าร่วม EBC ได้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการให้ความสนใจกับประเด็นที่มีความสำคัญยิ่งกว่าการดำเนินงานในตลาดการเงิน งานนี้ยังเป็นโอกาสสำคัญในการสะท้อนถึงความรับผิดชอบร่วมกันในการเผชิญหน้ากับความท้าทายต่าง ๆ เพื่อสร้างอนาคตที่ยุติธรรมและยั่งยืน

ผู้ที่ได้รับรางวัลในปี 2024 ประกอบด้วยบุคคลจากหลากหลายสาขาอาชีพ ซึ่งแต่ละท่านล้วนมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนความเปลี่ยนแปลงในสังคม รวมถึง Rt Hon Dame Jacinda Ardern อดีตนายกรัฐมนตรีของนิวซีแลนด์ ซึ่งได้รับการยกย่องในด้านการเป็นผู้นำที่เข้าใจและผลักดันสิทธิของผู้หญิง, Angélique Kidjo ศิลปินผู้ชนะรางวัลแกรมมี่และทูตสันถวไมตรี (Goodwill Ambassador) ของ UNISEF ซึ่งได้รับการยกย่องในความมุ่งมั่นตลอดชีวิตในการสนับสนุนสิทธิของเด็ก, Jessica Sibley CEO ของ TIME ซึ่งได้รับการยกย่องในด้านการสร้างความร่วมมือระดับโลกที่สร้างสรรค์, Amanda Gorman กวีและนักเคลื่อนไหวที่ได้สร้างแรงบันดาลใจจากคำพูดอันทรงพลังและได้รับรางวัล Unite Our Strength Award ครั้งแรก, Louise Mabulo ผู้ก่อตั้งโครงการ Cacao ซึ่งได้รับการยกย่องในความพยายามสร้างนวัตกรรมด้านการเกษตรที่ยั่งยืน และทีม UN Emergency First Responders ซึ่งได้รับการยกย่องในความเมตตา ความกล้าหาญ และความมุ่งมั่นในการรับมือเหตุการณ์วิกฤต บุคคลทั้งหมดล้วนเป็นตัวแทนของพลังที่ขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) และมีบทบาทสำคัญในการสร้างอนาคตที่สดใสและยั่งยืนสำหรับทุกคนในสังคม

"EBC เชื่อว่า ก่อนที่จะบรรลุเป้าหมายใหญ่ เราต้องเริ่มต้นจากการทำสิ่งที่ดีในทุก ๆ วัน โดยการรับมือกับความท้าทายที่โลกกำลังเผชิญในปัจจุบัน” Hertz กล่าวว่า “ความร่วมมือของเรากับ United to Beat Malaria ซึ่งเป็นแคมเปญของมูลนิธิสหประชาชาติ แสดงให้เห็นถึงความเป็นรูปธรรม โดยยกตัวอย่าง ความร่วมมือที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตและช่วยให้ชุมชนก้าวหน้า การได้เป็นสักขีพยานในงานอันทรงเกียรติของผู้ที่ได้รับรางวัลในงาน We The Peoples ยิ่งทำให้เรามีความมั่นใจในสิ่งที่เราหวังจะบรรลุและยืนยันถึงความมุ่งมั่นของเราในการมีส่วนร่วมในโครงการต่าง ๆ ที่ไม่เพียงแต่ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต และยังลดความไม่เสมอภาคในระบบ สร้างผลกระทบเชิงบวกที่ยั่งยืนต่อโลก”

เสริมสร้างความเข้มแข็งในการต่อสู้กับโรคมาลาเรีย

การร่วมมือระหว่าง EBC และแคมเปญ United to Beat Malaria ได้เริ่มต้นขึ้นในเดือนเมษายน 2024 โดยมีวิสัยทัศน์ร่วมกันในการดูแลเด็กและครอบครัวที่เปราะบางที่สุดจากโรคมาลาเรีย ซึ่งเป็นโรคที่สามารถป้องกันและรักษาได้ แต่ยังคงคร่าชีวิตผู้คนมากกว่า 600,000 รายต่อปี โดยมีเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปีเ ป็นผู้เสียชีวิตถึง 78% EBC เชื่อว่าเด็กทุกคนควรได้รับโอกาสในการเติบโตและพัฒนาศักยภาพสูงสุด และการดำเนินการในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงค่านิยมหลักของ EBC ที่ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ การให้เกียรติ และความรับผิดชอบที่มีต่อชุมชน

ตั้งแต่เริ่มต้นความร่วมมือ EBC ได้มีส่วนร่วมในการจัดสรรทรัพยากรทางการเงินเพื่อสนับสนุนการป้องกันโรคมาลาเรียและการให้บริการด้านสุขภาพในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคมาลาเรีย โดยเฉพาะในภูมิภาคแอฟริกาตะวันออกและใต้ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการระบาดถึง 94% ของผู้ป่วยทั้งหมด ในแต่ละปี EBC ได้จัดหาเครื่องมือสำคัญในการป้องกันโรคมาลาเรีย เช่น มุ้งกันยุงที่มีสารเคลือบกันยุงและชุดตรวจวินิจฉัยโรคให้กับชุมชนที่ขาดแคลน นอกจากนี้ พนักงานของ EBC ยังมีส่วนร่วมในการรณรงค์และสร้างการรับรู้เกี่ยวกับโรคมาลาเรีย โดยการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เช่น

• การเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำ United to Beat Malaria 2024 ที่กรุงวอชิงตัน ดี. ซี. ซึ่ง David Barrett และ Samuel Hertz ได้เข้าร่วมกับผู้สนับสนุนทั่วโลก ในการหารือเกี่ยวกับกลยุทธ์การต่อสู้กับโรคมาลาเรียและได้ผลักดันให้มีการเพิ่มงบประมาณในการต่อสู้กับโรคมาลาเรียและสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน

• การเข้าร่วมกิจกรรมวิ่ง Move Against Malaria 5K ซึ่งเป็นงานวิ่งระดับโลกที่รวบรวมชุมชนจากทั่วโลก เพื่อระดมทุนและสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคมาลาเรีย

"เรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสสนับสนุนแคมเปญ United to Beat Malaria ซึ่งเป็นแคมเปญที่สะท้อนถึงจิตวิญญาณของ SDGs" David Barrett กล่าว "เราเชื่อว่า การทำงานในฐานะสถาบันการเงินไม่ควรจำกัดอยู่เพียงแค่การดำเนินงานในตลาดและผลกำไร แต่ต้องมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาสำคัญของโลก เช่น โรคมาลาเรีย การได้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามนี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเราที่จะมีส่วนร่วมในการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่มีความหมายและยั่งยืนในโลก"

จากความมุ่งมั่นและการดำเนินงานของผู้ได้รับเกียรติในงานนี้ เราได้เห็นถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาสำคัญและการสร้างโลกแห่งความเท่าเทียมและยั่งยืนยิ่ง สำหรับ EBC งานนี้ถือเป็นโอกาสที่ดีในการยืนยันความมุ่งมั่นของเราในการสนับสนุนความก้าวหน้าทางโลกและความร่วมมือระดับสากล “ค่ำคืนนี้ทำให้เราตระหนักถึงผลลัพธ์อันมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้น เมื่อองค์กรและบุคคลต่าง ๆ รวมพลังกัน เพื่อจุดประสงค์เดียวกัน” David Barrett กล่าว

ในขณะที่ EBC ยังคงขยายการดำเนินงานในศูนย์กลางทางการเงินทั่วโลก บริษัทยังคงยึดมั่นในภารกิจที่จะสร้างความเป็นเลิศทางธุรกิจ พร้อมทั้งมุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมในการสร้างโลกที่ดีขึ้นอย่างแท้จริง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของ EBC Financial Group รวมถึงแคมเปญ United to Beat Malaria สามารถเยี่ยมชมได้ที่ https://www.ebc.com/malaria.

###

เกี่ยวกับ EBC Financial Group

EBC Financial Group (EBC) ก่อตั้งขึ้น ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ มีชื่อเสียงในด้านบริการทางการเงินแบบครบวงจร รวมถึงเป็นนายหน้าทางการเงิน การจัดการสินทรัพย์และจัดการโซลูชันการลงทุนที่ครอบคลุม มีการกระจายสำนักงานประจำการในศูนย์กลาง ทางการเงินที่โดดเด่นทั่วทุกภูมิภาค เช่น ลอนดอน ซิดนีย์ ฮ่องกง โตเกียว สิงคโปร์ หมู่เกาะเคย์แมน กรุงเทพฯ ลีมาสซอล เป็นต้น EBC ให้ความสำคัญกับผู้ใช้บริการที่หลากหลาย รวมถึงระดับสถาบันทั่วโลก



EBC ได้รับรางวัลมากมายและเป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมการเงิน เราภูมิใจที่ยึดมั่นในมาตรฐานทางจริยธรรมและการกำกับดูแลระหว่าง ประเทศแบบสูงสุด EBC Financial Group (UK) Limited ได้รับการควบคุมโดย Financial Conduct Authority (FCA) ของสหราชอาณาจักร EBC Financial Group (Cayman) Limited ได้รับการควบคุมโดย Cayman Islands Monetary Authority (CIMA) ของหมู่เกาะเคย์แมนและ EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd ได้รับการควบคุมโดย Australia's Securities and Investments Commission (ASIC) ของออสเตรเลีย



จุดแข็งของ EBC Group คือผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์มากกว่า 30 ปีในสถาบันการเงิน โดยผ่านการรับมือกับวงจรเศรษฐกิจที่สำคัญต่างๆตั้งแต่ข้อตกลงพลาซ่าจนถึงวิกฤตฟรังก์สวิสในปี 2015 ได้อย่างชำนาญ EBC ส่งเสริมวัฒนธรรมที่ความซื่อสัตย์ การเคารพ และความปลอดภัยของสินทรัพย์ลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรก



EBC เป็นพันธมิตรในด้านการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอย่างเป็นทางการของสโมสรฟุตบอลบาร์เซโลนา (FC Barcelona) ซึ่งนำเสนอบริการเฉพาะทางในภูมิภาคต่างๆ เช่น เอเชียตะวันออกเฉียงใต้, ละตินอเมริกา, ตะวันออกกลางและแอฟริกา เป็นต้น EBC ยังเป็นพันธมิตรในโครงการ United to Beat Malaria แคมเปญของมูลนิธิองค์การสหประชาชาติ โดยมีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงคุณภาพด้านสุขภาพของประชากรทั่วโลกเริ่มดำเนินกิจกรรมร่วมกันตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2024 เป็นต้นมา ไม่เพียงเท่านั้นEBC ยังให้การสนับสนุนซีรีส์การมอบความรู้ให้แก่สาธารณะเกี่ยวกับ 'What Economists Really Do' นำโดยภาควิชาเศรษฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัย Oxford เพื่อทำให้เศรษฐศาสตร์เป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายขึ้นและสามารถประยุกต์ใช้กับสังคมปัจจุบันได้ เพิ่มความเข้าใจและให้ความสำคัญกับเศรษฐศาสตร์รอบตัวเรามากขึ้น

https://www.ebc.com/

