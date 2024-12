Continuation of implementation of joint projects with Republika Srpska

Вучић је на обележавању славе Светог Николаја у просторијама општине Рума истакао да ће грађани Србије већ наредне године осетити значајан и јасан бољитак, и оценио да се мора још више и боље радити како би и резултати били видљивији. Влада Србије, у складу са својим могућностима, помаже у развоју бизниса и запошљавању, подсетио је он и упутио похвале представницима локалне самоуправе у Руми, која је, како је додао, много уложила у развој ове општине. Премијер је у том контексту навео да је, између осталог, посао у компанији "Калцедонија" добило 325 људи, од чега 264 на неодређено време, а 61 на одређено време. Вучић је руководству ове општине поручио да наставе да раде на привлачењу страних инвеститора, у чему ће им Влада пружити сву потребну подршку, и најавио нова улагања, ове и следеће године, у инфраструктуру у овој општини, али и у читавом Срему. Не само што ће кроз општину Рума пролазити главни магистрални правац Нови Сад–Мачва, већ ће се на лето и током читаве 2016. године радити на поправљању путне инфраструктуре на целокупној територији Срема, објаснио је он. Премијер је челницима Руме препоручио и отварање канцеларије за грађане како би им помогли у решавању свакодневних проблема. Вучић је изнео уверење да ће ова општина и даље бити привлачна страним улагачима, који, како је поновио, треба да имају сву пажњу локалних самоуправа и државе. Председник Општине Рума Слађан Манчић исказао је захвалност премијеру на посети и уручио му Душанов законик и икону Светог Николаја.

