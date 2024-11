Aleph será sponsor de Juan Martín Del Potro en su partido de despedida ante Novak Djokovic

OLIVOS, BUENOS AIRES, ARGENTINA, November 30, 2024 / EINPresswire.com / -- • El histórico tenista de Tandil lucirá el logo de la empresa de marketing digital, liderada por los argentinos Gastón Taratuta e Ignacio Vidaguren, la cual conecta a más de 26.000 anunciantes con 3 mil millones de consumidores en 130 países del mundo.• “Tanto Del Potro como Djokovic personifican a la perfección los valores que guiaron el camino de nuestra compañía desde sus inicios: esfuerzo, excelencia, resiliencia y pasión. Ambos son tenistas de élite mundial que se destacaron en todas las superficies, enfrentando contextos y circunstancias desafiantes a lo largo de sus carreras. En Aleph valoramos y compartimos esas cualidades. Acompañar a Juan Martín en su despedida del tenis profesional es un verdadero orgullo y honor, y una manera especial de agradecerle por sus logros en el tenis para Argentina”, explicó Ignacio Vidaguren, COO de la compañía, también nacido en Tandil.7 Años en el Circuito: Un Historial de Éxito y Perseverancia“Nos sentimos identificados con el camino que Juan Martín Del Potro trazó a lo largo de su carrera: 17 años en el circuito, miles de horas de vuelo, jet lag, largos meses fuera de casa, momentos difíciles en la cancha, siempre superando obstáculos y buscando la excelencia. Juan Martín ganó 22 torneos en ATP Tour, incluyendo el US Open en 2009. Además, llegó a 13 finales, y se recuperó de varias lesiones importantes en su carrera, llegando a ser el #3 del mundo. Esa misma mentalidad es la que nos impulsa en Aleph: nunca rendirnos, seguir creciendo y asumir retos cada día, sin importar las adversidades que se presenten”, añadió Gastón Taratuta.“Para mí es un placer asociarme a Aleph y contar con su apoyo. De una manera bastante parecida a mi carrera de tenista profesional, Gastón e Ignacio son emprendedores que desde Argentina han recorrido el mundo construyendo una empresa líder en marketing digital”, agregó Juan Martín Del Potro.Un Puente entre Eporte, Tecnología y valores CompartidosPara Aleph, estar presente en este evento significa mucho más que visibilidad: es un recordatorio de cómo los valores fundamentales trascienden industrias. Así como Del Potro y Djokovic inspiraron a millones con su excelencia y resiliencia, Aleph lidera la transformación digital en más de 130 mercados, demostrando que la verdadera conexión radica en el compromiso por marcar la diferencia en cualquier terreno.Momento Único para el Deporte Argentino y MundialJuan Martín del Potro, nacido en Tandil el 23 de septiembre de 1988, se retira con un legado excepcional. Número 3 del mundo en su momento, conquistó 22 títulos a lo largo de su carrera, incluyendo el US Open en 2009, y fue campeón de la Copa Davis en 2016. Su impacto en el deporte trasciende fronteras, con medallas olímpicas en Londres 2012 y Río 2016, y su inconfundible espíritu de lucha que lo convirtió en un ícono global.El evento marca el regreso del tandilense tras su último partido oficial en febrero de 2022, enfrentándose nada menos que a Novak Djokovic, máximo ganador de Grand Slams con 24 títulos y una carrera llena de logros históricos. “Dos viejos amigos, dos rivales de siempre, se reencuentran una vez más para disputar el último desafío 2024”, promete un espectáculo que combina rivalidad, camaradería y el cierre de una era en el tenis mundial.Sobre AlephAleph es una empresa global expertos digitales y soluciones impulsadas por tecnología que facilita el crecimiento del ecosistema digital operando en más de 130 países y con más de 70 oficinas, conectando a más de 26,000 anunciantes con más de 3 mil millones de consumidores. A través de asociaciones comerciales con más de 60 plataformas líderes en medios digitales (incluyendo Amazon, Google, Microsoft, Pinterest, Reddit, Snap, Spotify, TikTok, Twitch, Uber, X y EA, entre otras), Aleph empodera a empresas y comunidades en mercados de alto potencial mediante el desarrollo y suministro de tecnologías propias con soluciones localizadas, ofreciendo equipos locales de expertos en la industria y en las plataformas.Nuestro propósito es hacer del mundo digital un espacio más inclusivo, fomentando el crecimiento económico y las oportunidades para todos.

