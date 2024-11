Canadian Alliance of Medical Laboratory Professionals Regulators (CAMLPR) Fees for MLT Seeking Registration to Practice

Canadian Alliance of Medical Laboratory Professionals Regulators (CAMLPR) Announces Fees for Medical Laboratory Technologists Seeking Registration to Practice

By implementing new competency profiles, prior learning assessments, and exams, CAMLPR is actively supporting internationally educated MLTs in their journey to practice in Canada.” — Adam Chrobak

TORONTO, ONTARIO, CANADA, November 28, 2024 / EINPresswire.com / -- Le français suit l’anglaisThe Canadian Alliance of Medical Laboratory Professionals Regulators (CAMLPR) Announces Fees for Medical Laboratory Technologists Seeking Registration to PracticeThe Canadian Alliance of Medical Laboratory Professionals Regulators (CAMLPR) is pleased to announce fees for medical laboratory technologists (MLTs) pursuing professional registration in Canada. This initiative reflects CAMLPR’s commitment to making the registration process more accessible, particularly for internationally educated professionals.CAMLPR pledged to review costs and enhance the registration options of MLTs in a proposal to Employment and Social Development Canada (ESDC). This resulted in a new application process, fields-of-practice competency profiles, prior learning assessments, exams , and fee structure adopted by CAMLPR that maintains the rigor of the registration process.“The fee structure is an important step in making registration in Canadian more accessible,” said Adam Chrobak, CAMLPR’s Chair and Registrar of The College of Medical Laboratory Technologists of Manitoba (CMLTM). “By implementing new competency profiles, prior learning assessments, and exams, CAMLPR is actively supporting internationally educated MLTs in their journey to practice in Canada.”“Lowering fees is just one of several initiatives CAMLPR has undertaken to facilitate the entry of qualified MLTs into the Canadian workforce,” added Janice Jones, CAMLPR’s past Chair, Project Lead, and Registrar of the Nova Scotia College of Medical Laboratory Technologists (NSCMLT). “We’re also developing a centralized online portal to streamline the application process, ensuring a smooth path to professional registration while upholding high standards of practice”With these changes, CAMLPR will contribute to filling critical workforce gaps across the country.For more information, please contact:John Tzountzouris, Acting Chair of the Board, The Canadian Alliance of Medical Laboratory Professionals Regulators25 Adelaide Street East, Suite 2100Toronto, Ontario M5C 3A1info@camlpr.orgL’Alliance canadienne des organismes de réglementation des professionnels de laboratoire médical (ACORPLM) annonce les frais pour les technologistes de laboratoire médical candidats à l’exercice de la professionL’Alliance canadienne des organismes de réglementation des professionnels de laboratoire médical (ACORPLM) a le plaisir d’annoncer les nouveaux frais pour les technologistes de laboratoire médical (TLM) qui souhaitent s’inscrire à un ordre professionnel au Canada. Cette initiative reflète l’engagement de l’Alliance à rendre le processus d’inscription plus accessible, particulièrement pour les professionnels qualifiés formés à l’étranger.Dans une proposition adressée à Emploi et Développement social Canada (EDSC), l’ACORPLM s’était précédemment engagée à revoir les coûts et à améliorer les options d’inscription des TLM, ce qui a donné lieu à l’adoption par l’Alliance d’un nouveau processus de demande, de profils de compétences pour les différents champs de pratique, d’évaluations des acquis, d’examens et d’un barème de frais qui continuera de garantir la rigueur du processus d’inscription.« Le barème de frais représente une étape importante pour rendre l’inscription au Canada plus accessible, a déclaré Adam Chrobak, président de l’ACORPLM et registraire du College of Medical Laboratory Technologists of Manitoba (CMLTM). En mettant en œuvre de nouveaux profils de compétences, des évaluations des acquis et des examens, l’ACORPLM soutient activement les TLM formés à l’étranger dans leur cheminement vers la pratique au Canada. »« La réduction des frais n’est qu’une des nombreuses initiatives mises en œuvre par l’ACORPLM pour aider les TLM qualifiés à intégrer le marché du travail canadien, a ajouté Janice Jones, ancienne présidente de l’ACORPLM, chef de projet et registraire du Nova Scotia College of Medical Laboratory Technologists (NSCMLT). Nous travaillons également à l’élaboration d’un portail en ligne centralisé afin de rationaliser le processus de demande et d’assurer un parcours sans heurts vers l’inscription professionnelle tout en maintenant des normes de pratique élevées. »En apportant ces changements, l’ACORPLM contribuera à combler les lacunes en matière de main-d’œuvre d’un bout à l’autre du pays.Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter :John Tzountzouris, président par intérim du C.A. de l’Alliance canadienne des organismes de réglementation des professionnels de laboratoire médical (ACORPLM)25, rue Adelaide Est, bureau 2100Toronto (Ont.) M5C 3A1info@camlpr.org

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.