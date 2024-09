Joint Initiative by the Canadian Alliance of Medical Laboratory Professionals Regulators (CAMLPR) and Michener

Canadian Alliance of Medical Laboratory Professionals Regulators Michener Institute

We are thrilled to collaborate with the Michener Institute to provide essential support for internationally educated MLTs and those from non-traditional backgrounds.” — Adam Chrobak

TORONTO, ONTARIO, CANADA, September 5, 2024 / EINPresswire.com / -- Le français suit l'anglaisThe Canadian Alliance of Medical Laboratory Professionals Regulators (CAMLPR) and the Michener Institute of Education at UHN are pleased to announce a collaborative initiative aimed at supporting internationally educated Medical Laboratory Technologists (MLTs) and individuals from non-traditional education backgrounds. This joint effort, which is part of the Flexible Pathways to Registration for Medical Laboratory Technologists project funded by the Government of Canada, focuses on field-of-practice bridging courses to facilitate successful registration of internationally educated MLTs and individuals from non-traditional backgrounds in Canada. These courses will support the registration process for individuals seeking to work as MLTs in their respective fields of practice as allowed by each jurisdiction’s legislation.This initiative addresses the increasing demand for skilled professionals in medical laboratory technology, recognizing the unique challenges faced by internationally educated MLTs and individuals from non-traditional backgrounds in navigating the Canadian registration process. The bridging courses will be available to individuals that require additional education and offer theoretical and clinical education to ensure that these professionals can meet Canadian standards and integrate seamlessly into the healthcare system.CAMLPR, representing regulatory bodies across Canada, brings extensive expertise in setting and maintaining professional standards for MLTs. The Michener Institute, renowned for its specialized healthcare education, contributes its academic excellence and experience in delivering innovative training programs.Together, CAMLPR and Michener are committed to enhancing the professional journey of internationally educated MLTs and individuals from non-traditional education backgrounds, ultimately contributing to a more diverse workforce while ensuring the MLT standards needed in Canada's healthcare system are met. This initiative underscores our shared dedication to quality patient care and the professional growth of medical laboratory technologists.Adam Chrobak, Chair, Canadian Alliance of Medical Laboratory Professionals Regulators (CAMLPR): "We are thrilled to collaborate with the Michener Institute to provide essential support for internationally educated MLTs and those from non-traditional backgrounds. This initiative will help ensure that all qualified professionals can contribute effectively to Canada's healthcare system."Jane Mattson, Director of Continuing Education, Michener Institute of Education at UHN: "Our partnership with CAMLPR reflects our commitment to innovative education solutions that address the evolving needs of the healthcare sector. These bridging courses are designed to equip internationally educated MLTs and those from non-traditional backgrounds with the necessary skills and knowledge to meet Canadian standards and excel in their careers."###Annonce d’une initiative conjointe de l’Alliance canadienne des organismes de réglementation des professionnels de laboratoire médical (ACORPLM) et de MichenerL’Alliance canadienne des organismes de réglementation des professionnels de laboratoire médical (ACORPLM) et le Michener Institute of Education at UHN ont le plaisir d’annoncer une initiative de collaboration visant à soutenir les technologistes de laboratoire médical (TLM) formés à l’étranger et les personnes qui auraient suivi une formation non traditionnelle. Cet effort conjoint, qui s’inscrit dans le cadre du projet d’assouplissement des voies d’accès à l’inscription pour les technologistes de laboratoire médical (Flexible Pathways to Registration for Medical Laboratory Technologists) financé par le gouvernement du Canada, prendra essentiellement la forme de cours de mise à niveau dans les domaines de pratique, afin de faciliter l’inscription des TLM formés à l’étranger et des personnes aux antécédents scolaires non traditionnels au Canada. Ces cours soutiendront le processus d’inscription des personnes qui cherchent à travailler comme TLM dans leurs champs de pratique respectifs, comme le permet la législation de chaque administration compétente.Cette initiative vise à répondre à la demande croissante de professionnels qualifiés dans le domaine de la technologie de laboratoire médical, par la reconnaissance des défis uniques auxquels se trouvent confrontés, dans le cadre du processus d’inscription au Canada, les TLM formés à l’étranger et les personnes n’ayant pas suivi une formation traditionnelle. Les cours de mise à niveau seront accessibles aux personnes ayant besoin d’une formation complémentaire, à qui ils offriront une formation théorique et clinique permettant à ces professionnels de répondre aux normes canadiennes et de s’intégrer sans problème dans le système de soins de santé.L’ACORPLM, qui représente les organismes de réglementation partout au Canada, met à contribution sa grande expertise dans l’établissement et le maintien de normes professionnelles pour les TLM. Réputé pour sa formation spécialisée dans le domaine de la santé, le Michener Institute apporte quant à lui son excellence en matière d’enseignement et son expérience dans la mise en place de programmes de formation novateurs.Ensemble, l’ACORPLM et Michener s’engagent à améliorer le parcours professionnel des TLM formés à l’étranger et des personnes qui n’auraient pas suivi une formation traditionnelle, contribuant ainsi à une main-d’œuvre plus diversifiée tout en garantissant le respect des normes nécessaires au système de soins de santé canadien en technologie de laboratoire médical. Cette initiative reflète notre engagement commun en faveur de la qualité des soins aux patients et de la croissance professionnelle des technologistes de laboratoire médical.Adam Chrobak, président de l’Alliance canadienne des organismes de réglementation des professionnels de laboratoire médical (ACORPLM) : « Nous sommes ravis de collaborer avec le Michener Institute pour apporter un soutien essentiel aux TLM formés à l’étranger et à ceux ayant suivi une formation non traditionnelle. Cette initiative permettra à tous les professionnels qualifiés de contribuer efficacement au système de santé canadien. »Jane Mattson, directrice de la formation continue, Michener Institute of Education at UHN : « Notre partenariat avec l’ACORPLM reflète notre engagement en faveur de solutions éducatives novatrices répondant aux besoins évolutifs du secteur de la santé. Ces cours de mise à niveau sont conçus pour permettre aux TLM formés à l’étranger et à ceux ayant eu un parcours d’apprentissage non traditionnel d’acquérir les compétences et les connaissances nécessaires pour satisfaire aux normes canadiennes et exceller dans leur carrière. »

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.