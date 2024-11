Bijoux GV: joyería de lujo italiana online que ofrece joyas personalizadas de oro en España

La joyería online Joyas GV Anillo solitario de diamantes Diamante certificado GIA

Joyas GV es la joyería online de Gioielli di Valenza que ofrece joyas personalizadas de oro de 18 quilates para hombre y mujer.

SPAIN, November 28, 2024 /EINPresswire.com/ -- Gioielli di Valenza, conocida por su alta joyería, que incluye una amplia gama de piezas ornamentales para mujer y hombre como collares, anillos, pulseras y pendientes, elaborados con oro italiano y piedras preciosas, ha anunciado el lanzamiento de su tienda online para el mercado español.

En la joyería online joyas-gv.es, Gioielli di Valenza ofrece ahora sus productos directamente a los consumidores españoles.

Gioielli di Valenza (GV) presenta una variedad de joyas de oro para hombres y mujeres.

Las joyas están disponibles en oro blanco, amarillo y rosa de 18 quilates.

Certificado de calidad

Las joyas de Gioielli di Valenza vienen con certificados de calidad. La empresa ofrece diamantes certificados por institutos como el IGI (Instituto Gemológico Internacional) y el GIA (Instituto Gemológico de América).

Personalización de joyas

La personalización de joyas es un servicio muy apreciado cuando se regala una joya. La joyería online Joyas GV permite personalizar las joyas adquiridas de varias maneras:

-Grabando el nombre en la joya (en joyas lo suficientemente grandes como para permitir el grabado).

-Con el configurador en línea, que permite crear un anillo solitario eligiendo el diamante (con certificado IGI) que se desea engastar y el engaste de la joya.

-Con la colección de joyas personalizadas Domino, compuesta por anillos, pulseras, collares y pendientes de oro blanco y diamantes personalizados con su nombre o la inicial de su nombre.

Promoción de lanzamiento

Para celebrar su entrada en el mercado español, Gioielli di Valenza ha anunciado descuentos en una selección de sus productos. Los detalles específicos de estas ofertas están disponibles en su joyería fina, que abarca una amplia gama de piezas ornamentales como collares, anillos, pulseras y pendientes, elaboradas con metales preciosos y gemas online, aprovechando las ventajas del comercio electrónico y la creciente tendencia de compras joyas por internet.

Producción artesanal

Todas las piezas de Gioielli di Valenza son creadas por artesanos en Valenza (Italia), una ciudad conocida por su tradición en joyería fina, que abarca una amplia gama de piezas ornamentales, como collares, anillos, pulseras y pendientes, elaborados con oro y gemas, como diamantes, rubíes y zafiros.

Entre las joyas por las que la joyería en línea se ha hecho famosa se encuentran las pulseras tenis de diamantes, los collares colgantes, los anillos solitarios y los anillos de la eternidad.

Servicios ofrecidos

Gioielli di Valenza informa de que su servicio de compra en línea incluye:

-Envío gratuito

-Opción de entrega rápida

-Política de devolución de 30 días

-Grabado personalizado gratuito

-Embalaje de regalo gratuito

-Diversas opciones de pago

Los interesados pueden obtener más información en el sitio web de la empresa: www.joyas-gv.es.

