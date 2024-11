תעשיית הטכנולוגיה של ישראל - פרסי TechBehemoths 2024

BERLIN, BERLIN, GERMANY, November 28, 2024 / EINPresswire.com / -- זו השנה השלישית, הפלטפורמה הבסיסית בברלין TechBehemoths משיקה את פרסי TechBehemoths 2024 הצפויים שלה, וחוגגת מצוינות בתעשיית הטכנולוגיה ב-55 מדינות. הפלטפורמה מציעה דרך "מריטוקרטית" לחברות להציג את גדולתן ולהתבלט בתעשייה תחרותית.השנה, הפרסים שלהם חוו התעניינות חסרת תקדים מצד ספקי שירותי טכנולוגיה.החדשות הגדולות הן שבשנת 2024 זכתה ישראל בפעם השנייה. ישנם 18 ספקי שירותים טכנולוגיים יוצאי דופן המכסים 14 שירותים, ממיתוג ופרסום ועד לפיתוח תוכנה ובינה מלאכותית. הם נבחרו בשל תרומתם לכלכלה המקומית והשפעתם על השוק הבינלאומי.פרס זה מגיע עם השפעה עצומה על המוניטין על שוק הטכנולוגיה בישראל:מדגיש את הבולטות של ישראל כמרכז חדשנות טכנולוגית, ומחזק את המוניטין הלאומי שלה.העצמת עסקים מקומיים על ידי הצגת הפוטנציאל שלהם להכרה בינלאומית.מושך עניין גלובלי ממשקיעים ולקוחות, משפר הזדמנויות כלכליות.תהליך הבחירה מתמקד אך ורק בכשירות הרקורד המוכח, במטרה להדגיש את המומחיות ואת הערך הניתן ללקוחות. הפרסים עוזרים לעסקים למצוא ספקי שירות טכנולוגיים אמינים תוך חיזוק האמינות והנראות של הזוכים.פרסי TechBehemoths הוקמה כמדד מהימן לאיכות והישגים בתעשיית הטכנולוגיה העולמית. הפרסים מדגישים חברות שמספקות תוצאות באופן עקבי, בין אם באמצעות פתרונות חדשניים, יישום יעיל של פרויקטים או קשרי לקוחות חזקים. עבור חברות ישראליות , הפרסים מהווים שער להגברת הנראות בקרב לקוחות ומשקיעים בינלאומיים.חברות הטכנולוגיה הישראליות המשתתפות בפרסים אלו מצטרפות לרשת עולמית של חדשנים וזוכים להכרה המסייעת להן לצמוח ולחזק את מעמדן בשוק."ישראל היא אחד מעמודי השדרה האזוריים שלנו, סביבה סופר מקצועית של ספקי שירות טכנולוגי מעולים! אנחנו כל כך שמחים לכלול את ישראל גם בפרסי הטכנולוגיה לשנת 2024. השנה ראינו התעניינות עצומה בספקי שירותי טכנולוגיה ישראלים מכל רחבי העולם. זוהי הכרה במצוינות והתמדה", הוסיף מרסל סוביסקי, מייסד TechBehemoths.

