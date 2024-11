ปัญญาประดิษฐ์ AI : EBC Financial Group วิเคราะห์บทบาท AI ในการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจโลก

David Barrett, CEO ของ EBC Financial Group (UK) Ltd, แบ่งปันความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบของ AI ต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจและนวัตกรรมในอุตสาหกรรม

David Barrett CEO ของ EBC Financial Group (UK) Ltd พูดถึงบทบาทของ AI ในเศรษฐกิจโลก พร้อมทั้งความท้าทายและโอกาสในการเติบโต ในบทสัมภาษณ์กับ TVBS News

TAIWAN, November 28, 2024 /EINPresswire.com/ -- การเติบโตอย่างรวดเร็วของปัญญาประดิษฐ์ (AI) กำลังเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมการเงินและนิยามเศรษฐกิจโลกครั้งใหม่ ค้นหาคำตอบกันเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากศักยภาพของ AI ในเชิงธุรกิจ ในขณะที่ต้องเผชิญกับความท้าทายต่างๆ ? ในบทสัมภาษณ์ล่าสุดกับ TVBS News, David Barrett CEO ของ EBC Financial Group (UK) Ltd ได้ตอบคำถามเหล่านี้ พร้อมนำเสนอความคิดเห็นใหม่ๆ เกี่ยวกับอิทธิพลของ AI ต่อตลาดแรงงาน, อุปสรรคการสร้างรายได้ และบทบาทในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม มุมมองของ David Barrett จะทำให้คุณเข้าใจเทคโนโลยี AI ที่เปลี่ยนแปลงนี้ และผลกระทบระยะยาวต่อเศรษฐกิจทั่วโลก

AI: คำนิยามใหม่ของการดำเนินการและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมต่างๆ

ในขณะที่ หลายคนกำลังกังวลเกี่ยวกับความสามารถของ AI ที่อาจทำให้มนุษย์หลายคนตกงาน แต่มุมมองของ David Barrett แสดงให้เห็นว่า AI กำลังช่วยกระตุ้นการเติบโตในหลายอุตสาหกรรม และจะเพิ่มโอกาสใหม่ๆ ในการทำงาน “ในช่วงที่ AI กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว ภาคเทคโนโลยีกำลังแข่งกัน เพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขัน โดยมีการลงทุนอย่างมหาศาลในศูนย์ข้อมูล, บุคลากร และเทคโนโลยีชิปที่ทันสมัย” การลงทุนในปัญญาประดิษฐ์จะช่วยสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ในอุตสาหกรรม เช่น กระบวนการผลิตที่ทันสมัยและโครงสร้างพื้นฐานข้อมูลต่างๆ Barrett ยังกล่าวอีกว่า AI ยังคงอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการทดลอง และเศรษฐกิจโลกกำลังเติบโตอย่างก้าวกระโดด ไม่ใช่การชะลอตัวของตลาดแรงงานอย่างที่หลายคนกลัว เขายังกล่าวต่ออีกว่า “ช่วงเวลานี้เป็นช่วงของการพัฒนานวัตกรรมต่างๆ ไม่ใช่ผลกระทบเชิงลบที่อย่างที่ทุกคนคาดเดากัน”

เผชิญกับความท้าทายของ AI

David Barrett อธิบายว่า “การพัฒนาเทคโนโลยี AI ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น และขาดความเข้าใจรายละเอียดที่จำเป็นในเชิงเทคนิค” เขายังพูดถึงกรณีที่ การวิจัยหรือการรีบพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างรวดเร็วอาจส่งผลต่อคุณภาพ และอาจเกิดข้อผิดพลาดจากการใช้ AI ได้ในช่วงแรก โดยยกตัวอย่างกรณีของทนายความในสหรัฐฯ ที่คดีของเขาถูกยกฟ้อง เนื่องจาก การอ้างอิงข้อมูลที่ได้จาก AI ไม่ถูกต้อง แม้ว่า AI จะสามารถรวบรวมข้อมูลทั่วไปได้ดี แต่ก็ยังไม่สามารถจัดการกับข้อมูลที่มีความเฉพาะเจาะจงหรือข้องมูลที่ซับซ้อนได้ เช่น กฎระเบียบต่างๆ ในขณะนี้ ขีดความสามารถของ AI ยังคงถูกจำกัด แต่ก็มีช่องว่างที่จะพัฒนาได้อีกไกล David Barrett กล่าวเพิ่มเติมว่า “ถึงแม้ว่า ปัญญาประดิษฐ์ AI สามารถให้ข้อมูลทั่วไปได้ดี แต่ยังคงมีปัญหากับข้อมูลที่ซับซ้อนและละเอียด และเป็นสาเหตุที่ว่า ทำไมเทคโนโลยีนี้ยังคงอยู่ในช่วงการพัฒนา”

AI จะกลายเป็นฟองสบู่เหมือนกับยุคดอตคอมหรือไม่?

การพัฒนา AI ในปัจจุบันมีความคล้ายคลึงกับการเติบโตของเทคโนโลยีในอดีต David Barrett กล่าวว่า แม้ว่าประโยชน์ของ AI ในระยะยาวจะมีความสำคัญ แต่ก็ยังมีความท้าทายที่ต้องเผชิญ “การนำ AI มาใช้ในอุตสหกรรมต่างๆ เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้การลงทุนมีประสิทธิภาพ” เขากล่าวต่อว่า “บริษัทที่มีงบประมาณจำกัด หากไม่ลงทุนในอุตสหกรรม AI อาจจะต้องเผชิญกับความยากลำบากจากเรื่องของต้นทุนที่สูงและได้ผลตอบแทนช้า”

Barrett กล่าวว่า การสร้างรายได้จาก AI ยังคงเป็นเรื่องยากสำหรับหลายๆ บริษัทในอุตสาหกรรมนี้ อีกทั้งยังต้องมีแผนการลงทุนอย่างยั่งยืนและความร่วมมือในการพัฒนานวัตกรรม แม้ว่า ความกังวลเกี่ยวกับ AI อาจทำให้บางคนเปรียบเทียบกับเหตุการณ์ฟองสบู่ดอตคอม แต่เขายืนยันว่า AI ยังมีศักยภาพในระยะยาว หากเราให้ความสำคัญกับการพัฒนาและการเติบโตอย่างเต็มที่



ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก: การใช้ AI เพื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

ความเห็นของ David Barrett มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมที่มีบทบาทสำคัญ เช่น เซมิคอนดักเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้รับการขับเคลื่อนจากเทคโนโลยี AI ที่สามารถส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจและสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ นอกจากนี้ เขายังเห็นถึงโอกาสในการร่วมมือกันระหว่างประเทศในภูมิภาคนี้ เพื่อจัดการกับปัญหาความยั่งยืน และนำความร่วมมือของผู้เชี่ยวชาญแต่ละภูมิภาคมาพัฒนา AI ซึ่งจะช่วยสร้างระบบนิเวศที่แข็งแกร่งและมีความสามารถในการแข่งขันที่สูงขึ้น

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ EBC ได้ที่: https://www.ebc.com



###

เกี่ยวกับ EBC Financial Group

EBC Financial Group (EBC) ก่อตั้งขึ้น ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ มีชื่อเสียงในด้านบริการทางการเงินแบบครบวงจร รวมถึงเป็นนายหน้าทางการเงิน การจัดการสินทรัพย์และจัดการโซลูชันการลงทุนที่ครอบคลุม มีการกระจายสำนักงานประจำการในศูนย์กลาง ทางการเงินที่โดดเด่นทั่วทุกภูมิภาค เช่น ลอนดอน ซิดนีย์ ฮ่องกง โตเกียว สิงคโปร์ หมู่เกาะเคย์แมน กรุงเทพฯ ลีมาสซอล เป็นต้น EBC ให้ความสำคัญกับผู้ใช้บริการที่หลากหลาย รวมถึงระดับสถาบันทั่วโลก



EBC ได้รับรางวัลมากมายและเป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมการเงิน เราภูมิใจที่ยึดมั่นในมาตรฐานทางจริยธรรมและการกำกับดูแลระหว่าง ประเทศแบบสูงสุด EBC Financial Group (UK) Limited ได้รับการควบคุมโดย Financial Conduct Authority (FCA) ของสหราชอาณาจักร EBC Financial Group (Cayman) Limited ได้รับการควบคุมโดย Cayman Islands Monetary Authority (CIMA) ของหมู่เกาะเคย์แมนและ EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd ได้รับการควบคุมโดย Australia's Securities and Investments Commission (ASIC) ของออสเตรเลีย



จุดแข็งของ EBC Group คือผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์มากกว่า 30 ปีในสถาบันการเงิน โดยผ่านการรับมือกับวงจรเศรษฐกิจที่สำคัญต่างๆตั้งแต่ข้อตกลงพลาซ่าจนถึงวิกฤตฟรังก์สวิสในปี 2015 ได้อย่างชำนาญ EBC ส่งเสริมวัฒนธรรมที่ความซื่อสัตย์ การเคารพ และความปลอดภัยของสินทรัพย์ลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรก



EBC เป็นพันธมิตรในด้านการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอย่างเป็นทางการของสโมสรฟุตบอลบาร์เซโลนา (FC Barcelona) ซึ่งนำเสนอบริการเฉพาะทางในภูมิภาคต่างๆ เช่น เอเชียตะวันออกเฉียงใต้, ละตินอเมริกา, ตะวันออกกลางและแอฟริกา เป็นต้น EBC ยังเป็นพันธมิตรในโครงการ United to Beat Malaria แคมเปญของมูลนิธิองค์การสหประชาชาติ โดยมีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงคุณภาพด้านสุขภาพของประชากรทั่วโลกเริ่มดำเนินกิจกรรมร่วมกันตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2024 เป็นต้นมา ไม่เพียงเท่านั้นEBC ยังให้การสนับสนุนซีรีส์การมอบความรู้ให้แก่สาธารณะเกี่ยวกับ 'What Economists Really Do' นำโดยภาควิชาเศรษฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัย Oxford เพื่อทำให้เศรษฐศาสตร์เป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายขึ้นและสามารถประยุกต์ใช้กับสังคมปัจจุบันได้ เพิ่มความเข้าใจและให้ความสำคัญกับเศรษฐศาสตร์รอบตัวเรามากขึ้น

https://www.ebc.com/



Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.