नेपालको 2024 PMGC यात्रा छोटो भएता पनन ईस्पोर्टासको भविष्य भने चम्ककलो 2024 PUBG MOBILE Global Championship (PMGC) को चौिो हप्ताको अंक ताललका

NEPAL, November 28, 2024 / EINPresswire.com / -- 2024 PUBG MOBILE Global Championship (PMGC) र्क्षक्षण एलसयाली टोलीहरूका लागग अप्रत्यालित मोडहरूले भररएको गियो। नेपालका लागग खेलेका फ्यान-फेिरेट टोलीहरू DRS Gaming र Horaa Esports, सबैको आिा भन्र्ा चााँडै नै बाहहररन पुगे। यो िर्ा नेपाली फ्यानहरूका लागग झनै ठूलो झड्का बन्न पुग्यो, ककनभने यो पटक ग्राण्ड फाइनलमा पुग्ने सकभािना गत लसजनभन्र्ा धेरै राम्रो रहेको गियो। तर, र्ुभााग्यिि, पररणाम फेरर उस्तै बन्न गयो।यो हारले र्ुुःख हर्एता पनन, 2024 PMGC ले र्क्षक्षण एलसयाली क्षेत्रमा PUBG MOBILE ईस्पोर्टास कविको तीव्र गनतमा अगाडड बहिरहेको छ भनेर प्रस्ट र्ेखाएको छ। नयााँ रणनीनतहरू र तगडा खेलाडीहरूले खेललाई नयााँ उचाईंमा पुर् याएका छन्। DRS Gaming र Horaa Esports ले अनिल्लो चरणको जस्तो सफलता र्ोहोयााउन नसकेता पनन, उनीहरूको प्रयासले र्क्षक्षण एलसयाको विश्िस्तरीय क्षमता र सकभािनाको झल्को हर्एको गियो।नेपालले DRS Gaming, Horaa Esports, र Trained To Kill (T2K) जस्ता विश्िस्तरीय टोलीहरू तयार गना आफ्नो क्षमता पहहले नै र्ेखाइसकेको छ। प्रनतस्पधाात्मक गेलमङप्रनतको बढ्र्ो उत्साहले खेलाडीहरू, ब्रान्डहरू, र गेलमङ उद्योगका लागग ठूला अिसरहरू खोल्र्ै गईरहेको छ।2024 PMGC को ग्राण्ड फाइनल यही मंलसर २१ र्ेखख २३ गतेसकम (डडसेकबर ६ र्ेखख ८ सकम) लन्डन, बेलायतमा हुाँर्ैछ। यहााँ विश्िभरका उत्कृष्ट टोलीहरूले आफ्नो खेलको प्रस्तुती र्ेखाउनेछन्।मंलसर ८ र ९ (नोभेकबर २३ र २४) मा भएको लास्ट चान्स चरणबाट Falcons Force, Insilio, र VOIN DONKEY ID जस्ता टोलीहरूले कडा प्रनतस्पधााबाट योग्यता प्राप्त गरेका छन्। यी टोलीहरू समुह चरणबाट अनि बिेका Alpha7 Esports र Natus Vincere जस्ता ठूला नामहरूसाँग लभड्नेछन्। यी स्टार खेलाडीहरुको समूह र रोमाञ्चक खेलहरूको मजा ललन नेपाली फ्यानहरूले PUBG MOBILE Esports South Asia का च्यानलहरुमा प्रत्यक्ष प्रसारण हेना सक्नेछन् ।अब नेपाली समुर्ायको ध्यान ग्राण्ड फाइनलसमा छ। DRS Gaming जस्ता टोलीहरू र नेपाली फ्यानहरूले यो अिसरलाई िीर्ा टोलीहरूबाट नयााँ कुरा लसक्नकालागग प्रयोग गनेछन्। ईस्पोर्टास म्जत्नकालागग मात्र नभएर, खेल लसक्न, सपना देख्न, र मेहेनत गरेर अन्तरााम्ष्िय स्तरमा चककनकालागग पनन हो भनेर प्रमाखणत गरेको छ।2024 PMGC ग्राण्ड फाइनलका सबै कयाचहरू PUBG MOBILE ईस्पोर्टास र्क्षक्षण एलसयाका फेसबुक र युर्टयुब च्यानलहरूमा लाइभ हेना सककनेछ। छुटाउन नहुने यो इभेन्टका लागग तयार हुनुहोला!ABOUT PUBG MOBILEपधजी मोबाइल पधजी: धयाटलग्राउन्तड्समा आधाररत छ जसले सन् २०१७ मा इन्तटरएजक्टभ मनोरञ्जनको द ननयाँमा तहलका मच्चाएको गथयो।यस खेलमा १०० जना खेलाडीहरू एकैसाथ प्रनतस्पधा् गन् एक टाप मा प्यारा–स ट प्रयोग गरी हाम्फालछन् र खेल स रु ह न्तछ। खेलाडीहरूले आफ्नै हनतयार, सवारीसाधन, र सामग्रीहरू खोज्न र जम्मा गन ्पछ्, र खेलको बबस्तारै घर्टदै जाने खेल क्षेत्रमभत्र अन्तय सबै खेलाडीहरूलाई पराजजत गन ्पछ्। र अजन्ततमसम्म जो जीववत रहन्तछ, उसैले खेल जज्ने गद्छ।पधजी मोबाइललाई टेन्तसेन्तट गेम्सको लाइटस्पीड स्ट डडयो र क्राफ्टन इांक. द्वारा सांय क्त रूपमा ववकमसत गररएको हो।थप जानकारीको लागग, पधजी मोबाइलका आगधकाररक Facebook (@PUBGMOBILE), Instagram (@pubgmobile), X (@pubgmobile) and YouTube (@pubgmobile) अकाउन्तटहरूमा हेन् सक्न ह नेछ।पधजी मोबाइल App Store ( https://apps.apple.com/us/app/pubg-mobile/id1330123889 ) र Google Play ( https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tencent.ig ) मा ननुःश लक डाउनलोड गन् उपलधध रहेको छ।

