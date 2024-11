在ChatGPT ⾯世两周年之际，商学院日益注重在课堂上融⼊⼈⼯智能 (AI)

GMAC 调查显示,如今⼤多数商科项目都以⼈⼯智能为教学重点

雷斯顿,弗吉尼亚州, Nov. 27, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 根据 Graduate Management Admission Council(GMAC)于上个⽉发布的调查,超过四分之三的 MBA和商科硕⼠项目已将⼈⼯智能纳⼊教学计划,重点关注其在商业道德、决策、实际应⽤和战略制定中的作⽤。

⾃ OpenAI 于 2022 年 11 ⽉下旬推出 ChatGPT 以来,⽣成式⼈⼯智能⽇渐兴起,商学院及时响应,致⼒满⾜未来学⽣对⼈⼯智能教学内容⽇益增⻓的期望,以及雇主对员⼯⽇后具备⼈⼯智能相关技能的预期需求。 今年早些时候,GMAC 对全球 4,000 多名未来的商学院学⽣进⾏了调查,结果显示,视⼈⼯智能为其理想商学院课程中重要内容的学⽣数量⼤幅增加,⽬前这⼀⽐例已⾼达 40%。 之后,GMAC对全球近 1,000 位企业招聘⼈员 (其中⼀半来⾃《财富》(Fortune)世界 500 强公司) 进⾏的调查表明,雇主虽然⽬前尚未重视商学院毕业⽣在⼈⼯智能⽅⾯的知识,但已经预⻅⼈⼯智能在未来五年将会变得⾮常重要。

GMAC ⾸席执⾏官 Joy Jones 表示:“毫⽆疑问,商学院在应对有关科技发展的市场需求⽅⾯已经已经更上一层楼,同时也未忽视传授战略思维和解决问题等核⼼能力。 今年研究⽣商科项目申请⼈数激增,证明了商学院正走在满足学生需求的前沿,帮助毕业⽣在⼈⼯智能影响下的世界中提⾼雇主最渴求的技能。

“贴近基层”的⽅式

为了更好了解世界各地的商学院如何将⼈⼯智能运⽤到课程开发、管理流程和战略应⽤中,GMAC 在 2024 年推出了商业教育中⼈⼯智能的应⽤案例研究系列。 例如,在麻省理⼯学院(MIT) 斯隆管理学院(Sloan School of Management),学校领导层采取协调⼀致的“众包”战略,⿎励教师积极参与并尝试新科技。 得益于这种⽅式,各种项⽬应运⽽⽣,其规模预计将⽇益扩⼤,以便⼴泛应⽤,如课堂聊天机器⼈、学⽣参与度监控器和全校范围⽤于⾏政管理问题的⼯具。 聚焦社群的⽅式还有⼀个显著优势:令许多⼈关注市场,并发现快速变化和新开发的⼯具与良机。

负责学位课程、教学和学习事务的副院⻓ Rodrigo Verdi 表示:“我们相信,将⽣成式⼈⼯智能融⼊教学和学习,会令麻省理⼯学院斯隆管理学院与众不同。 ⼈⼯智能是提升⽔平的重要推动因素和机会。 鉴于麻省理⼯学院本身就处于⼈⼯智能发展的前沿,我们打算加倍努⼒。

小而强大的生成式人工智能

欧洲管理与技术学院 (European School of Management and Technology,ESMT) 位于柏林,由于学院规模较⼩,学校分配⼈⼯智能资源⽐较缓慢,循序渐进地推动以AI为中心的项目发展,并对未来必要的资源进⾏配置。通过这种⽅式,他们开发了⼀个基于⾃定义⽣成式预训练转换器 (GPT) 的独特插件系统,该系统为学⽣辅助、学术诚信培训以及课程开发的教师辅助提供单独的界⾯。

ESMT Berlin 校⻓ Jörg Rocholl 表示:“对于⼈⼯智能在学术领域的变⾰潜⼒,我们由衷感到兴奋。在 ESMT Berlin,我们的⽬标是确保整个社群能够以公平且负责任的⽅式,使⽤⽣成式⼈⼯智能科技。 这不仅可以增强我们在研究、教学和运营⽅⾯的能⼒,还将确保我们始终处于商业教育科技发展的前沿。

关于GMAC

Graduate Management Admission Council (GMAC) 是一个以使命为导向的协会,由全球领先的商学院组成。 GMAC 为管理专业研究生教育行业提供世界一流的研究、行业会议、招聘工具与评估服务,并提供资源、活动与服务来帮助指导申请者完成他们的高等教育求学之旅。 GMAC 拥有 Graduate Management Admission Test™ (GMAT™) 考试的所有权并负责其管理,是使用最为广泛的商学院入学评估方法。

每年有超过 1,300 万的潜在学生通过 GMAC 网站 (包括 mba.com )了解 MBA 和商科硕士项目,与世界各地的院校联系,准备和报名考试,并获得成功申请 MBA 和商科硕士项目的建议。 BusinessBecause 和 GMAC Tours 均为 GMAC 的子公司。作为一家全球性机构,GMAC 在中国、印度、英国和美国均设有办事处。

了解有关我们工作的更多内容,请访问 www.gmac.com

媒体联系⽅式:

Teresa Hsu

⾼级 经理,媒体关系

手机:202-390-4180

thsu@gmac.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.