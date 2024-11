Le Conseil du Comté de Montgomery et le Préfet du Comté organisent une foire aux ressources communautaires le 8 décembre à Rockville

MARYLAND, November 27 - For Immediate Release: Thursday, November 21, 2024

De la part des bureaux du Conseil du Comté de Montgomery et du Préfet du Comté

Les dirigeants locaux encouragent les résidents à participer

Le Président du Conseil du Comté de Montgomery, Andrew Friedson, la Vice-Présidente Kate Stewart, les membres du Conseil et le Préfet du Comté Marc Elrich invitent les prestataires de services de la collectivité et les résidents à participer à la Foire Communautaire « Unis dans le Service et le Soutien » le dimanche 8 décembre, de 13h à 16h, au bâtiment administratif à Rockville.

Face aux changements au niveau fédéral, le Comté de Montgomery s'engage à garantir à tous les résidents l’accès à l’information sur les services essentiels à la collectivité. Cet événement gratuit a pour but de diffuser des informations concernant la santé publique, les droits reproductifs, la formation professionnelle, et d'autres ressources pour aider les résidents à comprendre leurs droits.

« Nous ne laisserons rien de ce qui est dit ou fait à Washington, D.C. compromettre les progrès que nous avons réalisés ou supprimer les protections et services que nous offrons aux membres de notre communauté, » a déclaré Andrew Friedson, Président du Conseil. « Ensemble, nous restons unis, avec les partenaires de la collectivité et les résidents, et nous nous réengageons à faire en sorte que le Comté de Montgomery demeure un lieu exceptionnel pour vivre, travailler, prier et élever une famille. »

« Alors que nous nous préparons au changement d'administration fédérale, notre priorité reste les résidents du Comté de Montgomery et la poursuite de notre mission de former une collectivité accueillante et inclusive, » a ajouté Kate Stewart, Vice-Présidente du Conseil. « Notre objectif est de limiter tout préjudice potentiel en maintenant et en fournissant des services locaux – et la première étape consiste à informer les résidents sur les ressources disponibles et les contacts à qui s'adresser pour obtenir de l'aide. »

« Il va y avoir des changements au niveau fédéral auxquels nous devons être préparés, mais le Comté de Montgomery continuera à faire ce que nous faisons depuis des années, rendant notre Comté inclusif et accueillant pour tous ceux qui vivent ici », a déclaré le Préfet du Comté Marc Elrich. « Nous nous concentrons sur la fourniture des services dont les gens ont besoin et cet événement est le début d'une démarche visant à faire savoir à nos résidents que nous restons la même communauté, malgré ce qui se passe à Washington, D.C. En tant que dirigeants, nous devons être unis et montrer à nos résidents que nous nous battons pour eux. »

Si vous êtes un prestataire de ressources ou un partenaire de la collectivité dans le Comté de Montgomery et vous avez des questions sur le partage d'informations et de ressources avec les résidents, veuillez contacter [email protected].

Le bâtiment administratif est situé au 101 Monroe Street à Rockville, et la foire communautaire se tiendra dans la cafétéria. Le bâtiment est accessible en bus et en métro. La station Rockville sur la ligne rouge du métro est l’arrêt le plus proche de la foire des ressources communautaires.

Le stationnement gratuit est possible au garage du bâtiment du Conseil, avec l'entrée du parking public situé à côté d'East Jefferson St, ou au parking pour jurés à l'angle de East Jefferson St. (Route 28) et Monroe St. La station Rockville de la ligne rouge du métro est la plus proche. Consultez une carte montrant l’entrée du parking public du garage ici.

