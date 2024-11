EMGA 为巴西 BTG Pactual 从 EIB 获得 2.1 亿美元融资

伦敦, Nov. 27, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Emerging Markets Global Advisory LLP (EMGA) 今日宣布,他们已为其巴西长期客户 BTG Pactual 获得 2.1 亿美元的债务融资。

这笔 2.1 亿美元的债务融资由 EIB 提供,该交易是先前业务的延续。

EMGA 常务董事兼投资银行部主管 Sajeev Chakkalakal 表示:“我们很高兴再次安排了这项具有里程碑意义的交易,为 BTG 的绿色贷款组合提供资金,从而为气候可持续性带来巨大的净正面效益。 EIB 仍然是 EMGA 的重要投资者关系,我们很荣幸能帮助他们扩大在巴西的业务,这也是 EIB 更广泛的全球战略的一部分。”

EMGA 常务董事兼运营主管 Jeremy Dobson 补充道:“很高兴能与 BTG 再次合作,为一家新的 Development Financial Institution (DFI) 提供额外融资。 我们期待着继续保持我们在巴西和拉丁美洲其他地区安排融资的良好记录。”

BTG Pactual:BTG 是拉丁美洲最大的投资银行,按股东权益计算是巴西第六大银行,也是向各类客户(从中小企业到大型公司)提供贷款和担保的主要参与者。 BTG 是巴西推动气候融资的先驱,在将资源导向对社区有积极影响的项目方面发挥着关键作用。

EIB:EIB,即 European Investment Bank (EIB),是欧盟的投资银行,也是世界上最大的多边金融机构。 EIB 通过股权和债务解决方案进行融资和投资,业务侧重于气候、环境、中小企业 (SME)、发展、凝聚力和基础设施等领域。

Emerging Markets Global Advisory LLP (EMGA) 在伦敦和纽约设有办事处,帮助金融机构和企业寻求新的债务或股权资本。 EMGA 的跨国团队拥有数十年的丰富经验,曾在全球新兴市场和前沿经济体(包括仍是重要市场的巴西)为客户完成超过 90 亿美元的债务和私募股权交易。 凭借在不同经济周期中资本形成和战略咨询方面的良好业绩,EMGA 持续提供地理覆盖广泛和多样化的服务,作为一家杰出的专业精品投资银行,在新兴市场占据着重要地位。

联系方式:info@emergingmarketsglobaladvisory.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.