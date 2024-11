ديوالت تطلق مجموعة أدوات باورشيفت اللاسلكية خلال معرض الخمسة الكبار

مجموعة الأدوات الجديدة تهدف إلى تعزيز الكفاءة والإنتاجية وتحسين السلامة في مواقع العمل

DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES, November 26, 2024 /EINPresswire.com/ -- تستعد ديوالت، الشركة الرائدة عالمياً في مجال الأدوات الكهربائية واليدوية، لإطلاق مجموعة باورشيفت™ التي تضم أدوات لاسلكية جديدة بالكامل ومصممة خصيصاً لتعزيز كفاءة معدات البناء في المنطقة، وذلك خلال مشاركتها في معرض الخمسة الكبار المُقام بين 26 و29 نوفمبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي.

وتشير شركة ديوالت قدرة مجموعة الأدوات اللاسلكية من الجيل الجديد على تبسيط وتسريع تنفيذ المشاريع الكبيرة التي تشهدها دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، بما يتماشى مع الخطط الاستراتيجية الوطنية.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال راهول تشاندرا، مدير التسويق لدى شركة ديوالت في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: "وصل الطلب المتزايد على الأدوات التي تتميز بالكفاءة العالية والسلامة والاستدامة إلى أعلى مستوى له على الإطلاق. وتم تصميم نظامنا الجديد في أجهزة باورشيفت™ اللاسلكية خصيصاً لتلبية هذه المتطلبات الجديدة، ما يتيح لنا تقديم حل مناسب من أجل مواكبة التطور السريع في قطاع البناء والتحديات المناخية التي تواجه منطقتنا.

وتقدم هذه المجموعة الدعم الكافي لتعزيز الإنتاجية وضمان السلامة في المشاريع الضخمة، وذلك بفضل أدائها الفائق وزمن تشغيلها وميزات الاستدامة، لتشكل حلاً مثالياً لدعم تنفيذ المشاريع العملاقة التي تسهم في رسم ملامح مستقبل الأسواق الإقليمية".

ويمثل نظام باورشيفت™ من ديوالت قفزة نوعية في تكنولوجيا الأدوات اللاسلكية، حيث يمكّن من التغلب على التحديات المرتبطة بالأدوات التقليدية التي تعمل بالوقود. ويتمتع هذا النظام بمزايا بارزة تشمل أداء بطارية استثنائي وموثوقية فائقة.

وتبلغ سعة بطارية أدوات باورشيفت 554 واط ساعي، وتوفر طاقة قوية ومستمرة تعادل نظيراتها التي تعمل بالوقود، مع تصميم متين يقاوم الظروف القاسية مثل الحرارة والغبار، مما يجعلها خياراً مثالياً للاستخدام في منطقة الشرق الأوسط. كما يمكن استخدامها مع مجموعة واسعة من أدوات ديوالت بفضل بطارية XR فليكس فولت المتوافقة مع منصات 12 فولت و18 فولت و54 فولت، مما يوفر للمستخدمين مرونة وسهولة في الاستخدام.

وتمثل هذه المجموعة من الأدوات حلاً مثالياً لمشاريع البنية التحتية الضخمة، بفضل احتوائها على آلة ضغط هيدروليكي متطورة من طراز باورشيفت™ قادرة على ضغط التربة بسرعة عالية، ونظام متكامل للتحكم في الغبار مصمم خصيصاً لضاغط الألواح، بالإضافة إلى تصميمها المبتكر الذي يسهّل عملية نقلها بين المواقع المختلفة.

وأظهرت دراسة حديثة أعدّتها شركة ديوالت أن 73% من شركات البناء في منطقة الشرق الأوسط تتجه بشكلٍ متزايد نحو تبني الأدوات اللاسلكية في مشاريعها، سعياً منها إلى رفع كفاءة العمل وتحقيق الاستدامة. ويقول راهول تشاندرا من شركة ديوالت: "إن نظام باورشيفت™ مصمم لتسريع هذا التغيير من خلال تقديم حلول مبتكرة وفعالة في آنٍ واحد".

وتضم مجموعة باورشيفت™ عدداً من المنتجات المتطورة، تشمل ضاغط الألواح الذي يتميز بسرعة انتقال أمامية تبلغ 28 متراً في الدقيقة وخزان مياه مدمج وتصميمٍ مريح للمقبض، مما يضمن عمليات أسرع مع تقليل التعرض للغبار، وهو أمر ضروري لأعمال الرصف والأساس واسعة النطاق. وتم تحسين هزّاز حقيبة الظهر خصيصاً لتوضيع الخرسانة، كما تم تزويدها ببطارية لتحدّ من الاهتزازات والانبعاثات. وتم تصميم القدّة بشكلٍ مدروس لضمان الحصول على التسوية المثالية لسطح الخرسانة، إذ تجمع بين المقابض القابلة للتعديل وأزرار التحكم التي يمكن استخدامها بكلتا اليدين بسهولة، إلى جانب مشغل السرعة المتغيرة للتكيف مع ظروف مواقع العمل المختلفة.

كما تعتزم ديوالت إطلاق رافعة جرابو الفراغية المزودة ببطارية ماكس استطاعة 20 فولط خلال معرض الخمسة الكبار لعام 2024، وهي أداة متعددة الاستخدامات تسهّل مناولة المواد. وتحقق هذه الرافعة نقلة نوعية في التعامل مع المواد الثقيلة التي تصعب مناولتها، مما يمنع حدوث أضرار في موقع العمل ويضمن سير العمل بكفاءة وأمان، وذلك بفضل بطاريتها وقدرتها على رفع حتى 265 رطل ومستشعر الضغط المدمج.

دعم المشاريع الضخمة وفق أعلى معايير الاستدامة والسلامة

تساهم أدوات ديوالت بشكلٍ مباشر في تحقيق أهداف الاستدامة المحددة في رؤية السعودية 2030، إلى جانب مبادرة الاقتصاد الأخضر في دولة الإمارات للتنمية المستدامة. ومن خلال الحدّ من الانبعاثات واستهلاك الطاقة، تنسجم هذه الأدوات مع توجهات قطاع البناء نحو اعتماد ممارسات أكثر استدامة. وبدوره، يسهم الاستغناء عن الأسلاك والتوصيلات في تعزيز السلامة ضمن موقع العمل، مما يقلل بشكلٍ كبير من المخاطر المتعلقة بالتعثر والكهرباء.

وأضاف راهول: "حرصنا على تصميم أدواتنا لتضمن تعزيز الإنتاجية وتقليل التأثير على البيئة، ونفخر بالمساهمة في المشاريع الرائدة التي تسهم في ترسيخ مكانة منطقة الشرق الأوسط الرائدة عالمياً في البناء المستدام".

وإدراكاً للتكاليف المالية المرتبطة بالتحول إلى الأدوات اللاسلكية، تقدم ديوالت خيارات تمويل مرنة وتسلط الضوء على الفوائد المالية طويلة الأمد لحلولها. وتضمن ديوالت الحد الأدنى من وقت التوقف التشغيلي مع تقديم أقصى فائدة لعملائها، بفضل شبكة خدمة ما بعد البيع الشاملة التي تضم مراكز الخدمة المنتشرة في مختلف أنحاء المنطقة. وتأتي جميع أدوات مجموعة باورشيفت™ مع ضمان لمدة ثلاث سنوات، مما يؤكد التزام ديوالت الراسخ بالمتانة والموثوقية، بالتوازي مع البرنامج المخصص من الشركة لصيانة الأدوات والتدريب وخدمات الاستجابة السريعة.

ويمكن لخبراء البناء في معرض الخمسة الكبار التعرف بشكلٍ عملي على نظام مجموعة باورشيفت™ ورافعة جرابو، وذلك ضمن جناح ديوالت في المعرض. وستسلط العروض التوضيحية الحية الضوء على دور هذه الأدوات في تسريع العمليات وتحسين السلامة والمساهمة في جهود الاستدامة في المشاريع من مختلف الأحجام.

لمزيدٍ من المعلومات حول مجموعة ديوالت اللاسلكية، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.dewalt.ae. كما يمكن استكشاف المجموعة خلال معرض الخمسة الكبار، وذلك عند زيارة الجناح رقم OS 760 الموجود في الساحة الخارجية ضمن المعرض.

