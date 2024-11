Hur mycket vet vi egentligen om maten vi äter och dess eventuella miljöpåverkan? Hur kan vi minska de negativa effekterna på miljön från maten vi äter? Och hur kan vi komma fram till ett mer hållbart svenskt livsmedelssystem? Det är frågorna som forskargruppen ställer sig i en kunskapssyntes om miljöeffekter och policyalternativ för en mer hållbar livsmedelskonsumtion. Vi vet sällan exakt var maten kommer ifrån och den data som är tillgänglig är ofta begränsad. Därför blir det svårt att utvärdera livsmedelskonsumtionens miljöpåverkan enbart baserat på enskilda livsmedelsprodukter. Istället är det rimligt att även utvärdera matens miljöpåverkan utifrån ett kostperspektiv, med noga utvalda indikatorer för att fånga målkonflikter mellan olika miljöpåverkansaspekter. För att vi ska bli bättre på att utvärdera miljöpåverkan från maten vi äter behöver vi bättre grunddata att utgå ifrån. Samtidigt bör bristen på data inte hindra oss ifrån att redan idag använda olika styrmedel för att minska livsmedelskonsumtionens negativa miljöpåverkan. Detta eftersom det finns evidens för positiva effekter av en rad olika styrmedel för att minska miljöpåverkan från matkonsumtion. Det är några av forskargruppens slutsatser i kunskapssammanställningen av forskningsläget, vilken ingår i Naturvårdsverkets satsning på hållbar konsumtion. Projektet har finansierats med medel från Naturvårdsverkets miljöforskningsanslag som finansierar forskning till stöd för Naturvårdsverkets kunskapsbehov.

