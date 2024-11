CGS 擢升 John Samuel 为首席运营官，以进一步改善客户服务，推动卓越运营

纽约, Nov. 25, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 软件应用、企业学习、客户体验和业务流程外包服务的全球供应商 Computer Generated Solutions, Inc. (CGS) 今日宣布 John Samuel 升任公司首席运营官 (COO)。 这表明 CGS 持续致力于公司内部的卓越运营,并为蓝筹客户提供一以贯之的优质服务。 客户相信 CGS 能够为之设计、实施并优化核心业务功能(例如学习和开发、供应链管理和客户服务),使其能够更加专注于自己的核心能力,从而超越竞争对手。

“任命 John 为首席运营官将标志着 CGS 41 年历史的转折点,”CGS 创始人兼首席执行官 Phil Friedman 表示。 “CGS 在创立时就是一家科技公司,多年来,创新始终是我们成功的核心。 客户相信我们能交付技术、人员和流程的正确组合,助力其繁荣成长。 John 稳步立足于这三个领域之中,是将我们业务带领到新高度的完美领袖。 John 将 AI 整合到我们产品、服务和运营中的远见,尤为令我们感到兴奋。”

自从 2016 年加入 CGS 以来,Samuel 已担任多个战略性领导职位,近期出任执行副总裁期间,他率先领导了公司的数字化转型计划。 作为首席运营官,他现在还将监管全球运营。 他将专注于提高生产率和运营效率,同时整合高端技术,从而进一步改善 CGS 的客户服务。 在 John 的领导下,CGS 计划拓展全球业务范围,实施创新型 AI 解决方案,从而改善工作和决策流程。 这些改善措施将帮助公司提高效率并优化结果,确保 CGS 始终符合客户瞬息万变的需求。

“随着 CGS 在全球的持续增长和拓展,我希望能和我们的首席执行官 Phil Friedman 及优秀的执行团队密切合作,实现自身愿景,从而助力创新、改善卓越运营,并为客户及合作伙伴带来更高价值,”Samuel 表示。 “这一新篇章为我们提供了绝佳机会,让我们能够进一步将资源和人才与自身战略性的当务之急相结合,突破业务所有领域的生产率和效率极限。 我很荣幸能成为塑造 CGS 未来的一员!”

关于 CGS

40 多年来,CGS 已帮助全球企业、区域公司和政府机构通过业务应用、企业学习和外包服务以达成业绩上的突破。 CGS 倾力创建符合客户多维度复杂需求的综合解决方案,同时支持客户最基础的业务活动。 CGS 总部位于纽约市,在北美、南美、欧洲、中东和亚洲均设有办公室。 如需了解更多信息,请访问 www.cgsinc.com,并在 LinkedIn 上关注我们。

媒体联系人

Alan Marcus

amarcus@cgsinc.com

此公告随附的照片可在以下网址查看:https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a39794c0-0478-4d87-8ded-2ed3a2cc96be

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.