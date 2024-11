LONGi liefert 35,8 MW Hi-MO 7 Solarmodule für eine Solaranlage am Flughafen in Athen

LONGis Athanasios Plainos in Athen LONGi Hi-MO 7 Solarmodul

ATHENS, GREECE, November 28, 2024 / EINPresswire.com / -- LONGi, der weltweit größte Hersteller von Solarwafern und -modulen, liefert mehr als 58.000 hocheffiziente Solarmodule der Serie Hi-MO 7 für ein neues Projekt am Athens International Airport (AIA) in Griechenland. Eine bestehende PV-Anlage für den Eigenverbrauch des Flughafens, auch mit Modulen von LONGi, wird ausgebaut und soll so viel Strom erzeugen, wie 16.000 Haushalte jährlich benötigen. Im Rahmen des kürzlich gestarteten Projekts liefert LONGi gemeinsam mit dem griechischen Solarprojektentwickler Kiefer TEK Solarmodule für die Photovoltaik-Großanlage.Leistungsstarke, für das örtliche Klima geeignete SolarmoduleDie bifazialen Hi-MO 7 Solarmodule basieren auf der HPDC-Zelltechnologie (High Performance and Hybrid Passivated Dual-Junction Cell) und bieten einen Wirkungsgrad von bis zu 22,6 %. Da die Module auch bei Temperaturschwankungen eine hohe Leistungsfähigkeit garantieren, sind sie für das heiße Klima in der Region besonders geeignet. Neben dem hohen Wirkungsgrad tragen auch Produktverpackung und -design zu erheblichen Einsparungen bei den Systemkosten (BOS) bei.Stromerzeugung auch bei dichter WolkendeckeDas Hi-MO 7 Solarmodul überzeugt auch unter schwierigen Bedingungen: Sowohl bei schwachen Lichtverhältnissen als auch bei starker Bewölkung, wie vielerorts in Europa und auch in der Region des Athener Flughafens der Fall ist, ist dieses Modul besonders vielversprechend. Durch sein Design erzeugt es ca. 3 % mehr Strom als marktübliche bifaziale Solarmodule. Für Projektentwickler bedeutet das: stabilere und konstantere Erträge, unabhängig von den klimatischen Bedingungen vor Ort.Sauberer Strom am Flughafen für rund 30 Millionen Fluggäste pro Jahr„Griechenlands größter Flughafen geht mit gutem Beispiel voran und zeigt, wie Solaranlagen im großen Stil eingesetzt werden können. Wir sind stolz darauf, das Projekt erneut mit fast 36 zusätzlichen Megawatt zu unterstützen. Damit wird der Anteil erneuerbarer Energien am AIA für die Versorgung von Millionen Fluggästen pro Jahr deutlich erhöht“, sagt Dimitris Asimakopoulos, Projektleiter bei Kiefer. „Die Passagiere und der Flughafen sind auf die Zuverlässigkeit der Anlage angewiesen. Deshalb ist der Einsatz von LONGi-Modulen hier so wichtig. Wir blicken auf eine gemeinsame Erfolgsgeschichte zurück, und diese Produkte bieten die Leistung, die ein großer internationaler Flughafen braucht.“Athanasios Plainos, Key Accounts Sales Manager von LONGi Griechenland, ergänzt: „Mit Solaranlagen lassen sich die Flächen rund um Flughäfen besonders sinnvoll nutzen und tragen wesentlich zur Stromversorgung des Geländes bei. Unsere robusten Hi-MO 7 Solarmodule sind zudem besonders gut für die klimatischen Bedingungen in der Region geeignet. Wir freuen uns sehr, Kiefer bei diesem Projekt zum Ausbau der solaren Stromerzeugung am AIA zu unterstützen.“

