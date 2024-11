VERSACE HOME 杭州旗舰店正式启幕

Versace Home 杭州旗舰店于杭州钱江世纪城正式启幕,倾情呈献属于 Versace 品牌的生活方 式与时尚理念,占地面积达 1200 平方米。

MILAN, MILAN, ITALY, November 25, 2024 /EINPresswire.com/ -- Versace Home 杭州旗舰店于杭州钱江世纪城正式启幕,倾情呈献属于 Versace 品牌的生活方

式与时尚理念,占地面积达 1200 平方米。

该旗舰店共四层楼高,每处细节无不展现 Versace 所代表的古典主义、意大利工艺与现代风

格。外立面采用黑色 Marquina 大理石装饰,并配有醒目的全高 L 形窗, 令该建筑采光通透、

宏伟大气。其周围的金属细节则进一步点亮整体结构,展现 Versace 独特的外观设计美学。

步入店内,仿佛置身意大利宫殿,精选意式风格材料与饰面营造独特氛围。地板与墙面以哑

光 Calacatta 大理石打造,搭配亮面黑白大理石表面、烤漆框架和背光磨砂玻璃板,形成质

感与光影反射的动态交错。金属材质点缀其间,完美勾勒装饰陈列架。

采用白色大理石台阶与黑色玻璃栏杆打造而成的螺旋楼梯,乃是室内空间的焦点之一,贯通

整个四层空间,通向极具戏剧感的双层挑高区域。 空间内, 一面全高沉浸式视频墙吸引目光,

邀请访客进入 Versace Home 的迷人世界。

精品店展示了由 Luxury Living Group 生产与分销的 Versace Home 全线设计作品。核心系列围

绕 Versace 的标志性元素展开,包括品牌最具辨识度的 Medusa 头像,以及象征无限与统一

的 La Greca 装饰。这些经典元素作为品牌隽永的设计主题,从时尚领域延展至完整的生活方

式, 精心点缀于沙发、扶手椅、咖啡桌与书架等家具作品中,展示其超越时尚设计的象征意

义。

其他展示系列包括 Zensational 模块化沙发与躺椅;将 Versace 高跟鞋的精准线条融入家具设

计的 Stiletto 系列;以大理石与金属打造的 Iconic 咖啡桌; Goddess 灯具;以及 V21 Signature

系列的模块化沙发与咖啡桌等。

Versace Home 旗舰店现已于杭州钱江世纪公园正式开业。

