SALESmanago y Leadoo unen fuerzas para construir la mayor plataforma de interacción con el cliente en Europa

SALESmanago adquiere Leadoo como parte de su misión de convertirse en el líder número uno en Europa en Customer Engagement Platforms (CEP).

MADRID, SPAIN, November 26, 2024 / EINPresswire.com / -- SALESmanago , empresa europea de SaaS con más de 2.000 clientes, ha anunciado la adquisición de Leadoo , una plataforma de conversión de leads que cuenta con más de 1.000 clientes. Este acuerdo impulsará el crecimiento del eCommerce en Europa al proporcionar una plataforma de interacción con el cliente (CEP) de alto nivel, creada específicamente para marcas en el mercado de las medianas empresas.La plataforma SaaS de Leadoo se especializa en identificar, activar y convertir a los visitantes de sitios web en compradores, mejorando la solución CEP personalizada y altamente adaptada de SALESmanago, que ofrece un ROI promedio de 20 veces y un tiempo de implementación de 30 días.Al integrar las innovadoras capacidades de conversión de Leadoo, SALESmanago –que gestiona más de 158 mil millones de transacciones de clientes al mes– ofrece un kit de inicio y un marco de crecimiento CEP aún más sólido. La adquisición combinará herramientas líderes para impulsar la interacción y la retención de clientes, facilitando la captación de nuevos compradores para miles de negocios de comercio electrónico en toda Europa.Gracias a la sólida presencia de Leadoo en el norte de Europa y el Reino Unido, junto con la fortaleza de SALESmanago en Europa central, oriental y meridional, esta alianza refuerza la visión de SALESmanago de liderar el sector de la tecnología de marketing en Europa.Brian Plackis-Cheng, CEO de SALESmanago, comenta: "Este movimiento estratégico consolida el sector de la automatización del marketing en Europa, combinando la plataforma líder de conversión web de Leadoo con la plataforma de compromiso del cliente de SALESmanago. Acelera nuestra misión de ofrecer una CEP integral pero sencilla para el mercado medio, y representa un paso significativo hacia nuestra meta de ser la plataforma número uno en Europa para este segmento."Fredrik Rönnlund, CEO de Leadoo, destaca: "Unirnos a SALESmanago supone una oportunidad excepcional para que ambas empresas crezcan y sirvan mejor a nuestra base de clientes compartida. Estamos seguros de que esta fusión permitirá a los clientes actuales y futuros obtener mejores resultados de sus esfuerzos de marketing."John Messamore, socio de SilverTree Equity, resalta: "La combinación de SALESmanago y Leadoo reúne dos plataformas líderes habilitadas con GenAI, lo que requiere que la combinación de ambas plataformas permitirá crear ofertas conjuntas que integren sus capacidades, ofreciendo un valor añadido a los clientes que adquieran las dos soluciones en lugar de comprarlas por separado”.Ravi Sharma, socio de Perwyn, recalca: "Esta inversión subraya nuestra confianza en la ambición de SALESmanago de convertirse en el líder europeo en CEP y marca el inicio de otras alianzas estratégicas que se anunciarán en los próximos meses."Marcas destacadas de eCommerce, como Victoria’s Secret, iSpot, Orbico, Horta, Komputronik y 4F, ya se benefician de las capacidades de retorno de inversión y velocidad de implementación de SALESmanago.

