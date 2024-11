SALESmanago ja Leadoo yhdistävät voimansa rakentaakseen Euroopan suurimman CEP

HELSINKI, FINLAND, November 26, 2024 / EINPresswire.com / -- SALESmanago , Euroopan johtava SaaS-teknologiayritys, jolla on yli 2000 asiakasta, ilmoittaa tänään ostaneensa liidikonversioalusta Leadoon , jolla on n.1000 asiakasta. Kauppa vauhdittaa Euroopan verkkokauppojen kasvua tarjoamalla markkinoiden parhaan asiakasvuorovaikutusalustan keskisuurille yrityksille.Leadoo on erikoistunut verkkosivuston vierailijoiden tunnistamiseen, aktivoimiseen ja muuttamiseen asiakkaiksi, mikä vahvistaa SALESmanagon räätälöityä ja erittäin personoitua CEP:tä. SALESmanagon ratkaisu tuottaa asiakkailleen keskimäärin 20-kertaisen ROI:n ja arvoa jo alle 30 päivässä.SALESmanago käsittelee yli 158 miljardia asiakastapahtumaa kuukaudessa asiakkaidensa puolesta. Yhdistymisen myötä SALESmanago pystyy Leadoon avulla tarjoamaan entistä vahvemman kasvualustan. Yritysoston myötä yritykset pystyvät auttamaan tuhansia eurooppalaisia verkkokauppa-asiakkaita tehostamaan asiakashankintaansa.Leadoon vahva asema Pohjois-Euroopassa ja Isossa-Britanniassa sekä SALESmanagon vahva läsnäolo Keski-, Itä- ja Etelä-Euroopassa tukevat uutta kumppanuutta, joka vahvistaa SALESmanagon tavoitetta nousta Euroopan Euroopan johtavaksi markkinointiteknologiatoimijaksiSALESmanagon toimitusjohtaja Brian Plackis-Cheng kommentoi: ''Tämä strateginen yrityskauppa konsolidoi Euroopan markkinointiautomaatio-kenttää yhdistämällä Leadoon verkkokonversioalustan ja SALESmanagon asiakasvuorovaikutusalustaan. Se nopeuttaa missiotamme tarjota kattavaa mutta yksinkertaista asiakasvuorovaikutusalustaa keskisuurille yrityksille ja on merkittävä askel matkallamme kohti Euroopan johtavaa markkinointialustaa.''Leadoon toimitusjohtaja Fredrik Rönnlund jatkaa: ''Yhteistyö SALESmanagon kanssa tarjoaa molemmille yrityksille poikkeuksellisen mahdollisuuden kasvaa ja palvella paremmin yhteistä asiakaskuntaamme. Olemme varmoja, että tämä fuusio auttaa sekä nykyisiä että tulevia asiakkaitamme saavuttamaan parempia tuloksia markkinoinnin suhteen.''John Messamore, SilverTree Equityn osakas kommentoi: ''SALESmanagon ja Leadoon yhdistyminen tuo yhteen kaksi markkinoiden johtavaa generatiivisen tekoälyn mahdollistamaa alustaa, avaa mahdollisuuksia pakettitarjouksille ristiinmyynnille molemmille yrityksille sekä tarjoaa asiakkaille ja markkinoille houkuttelevamman alustan digitaalisen kaupan tukemiseksi.''Ravi Sharma, Perwynin osakas lisäsi: ''Tämä investointi korostaa luottamustamme SALESmanagon tavoitteeseen nousta Euroopan johtavaksi CEPksi ja on ensimmäinen askel kohti tavoitteita.''Johtavat verkkokauppa-brändit, kuten Victoria's Secret, iSpot, Orbico, Horta, Komputronik ja 4F hyötyvät jo SALESmanagon alustasta.

