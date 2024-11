Bitget Wallet השיקה ערכת כלים למסחר במטבעות ממ כדי להעצים את הסוחרים ב-Solana בעת זינוק בשוק

Bitget Wallet השיקה ערכת כלים למסחר במטבעות ממ המאפשרת אסטרטגיות מסחר מתקדמות במהלך הבום בשוק מטבעות הממ בנובמבר

Bitget Wallet , אפליקציית ארנק ה-Web3 ללא משמורת המובילה, השיקהערכת כלים מקיפה למסחר במטבעות ממ כדי לענות על הביקוש הגובר לכלים לניווט במגמה הגואה של המסחר במטבעות ממ.



במהלך שלושת החודשים האחרונים, Solana ו-Base הובילו תזרימי נטו מגושרים בדולר של ארצות הברית, הניזונים מקהילות משגשגות של מטבעות ממ ופרויקטים שהצטרפו למערכת האקולוגית של Solana, מה שעורר התרגשות בקרב סוחרים שלהוטים לנצל הזדמנויות חדשות. עם אלפי מטבעות ממ המציפים את השוק מדי יום, הניווט בנוף הדינמי הזה מציב אתגרים כמו כמות גדולה מאוד של אסימונים לבחירה, קבלת החלטות רגשית ותנודתיות קיצונית בשוק. ערכת הכלים למסחר במטבעות ממ של Bitget Wallet מציעה פתרון מוכלל המצייד את המשתמשים בכלים רבי עוצמה לגלות מטבעות בעלי פוטנציאל גבוה, לקבל החלטות מונעות נתונים ולבצע עסקאות חלקות על פני מספר רשתות, וכך להעצים אותם לסחור בביטחון ויעילות רבה יותר.

בלב ערכת הכלים נמצאים MemeX ו-Hot Picks, כלי איתור רבי עוצמה המותאמים לשלבים שונים במחזור החיים של מטבעות הממ. MemeX מתמקד בהזדמנויות מוקדמות במיוחד, ומזהה מטבעות שהושקו לאחרונה, עם שווי שוק שקטן ממיליון דולר, כדי לעזור לסוחרים לשים לב לפרויקטים מתפתחים לפני שהם צוברים תאוצה. Hot Picks בוחן מטבעות עם שווי שוק שקטן מ-10 מיליון דולר על ידי מיזוג נתוני בלוקצ'יין, מגמות במדיה חברתית ואותות חכמים של כסף כדי להדגיש אסימונים עם פוטנציאל צמיחה משמעותי. ביחד, כלים אלה מפשטים את תהליך גילוי האסימונים המבטיחים בתוך שטף הפרויקטים החדשים. נכון ל-21 בנובמבר, Hot Picks זיהה את מטבעות הממ עם הביצועים הטובים ביותר עם צמיחה מדהימה: PNUT זינק ב-2,424,652%, BAN ב-28,641%, GOAT ב-35,881%, ACT ב-6,270% ו-CHILLGUY ב-11,605.58%.

עבור אלה המעוניינים לסחור באופן אסטרטגי, Bitget Wallet מספקת ניתוח ברמה מקצועית, כולל תרשימי קו K בזמן אמת עם סמני קניה/מכירה ולוחות מחוונים מפורטים עבור כל מטבע. לוחות מחוונים אלו מספקים תובנות מקיפות, כגון שווי שוק, מגמות נזילות, נפח מסחר ודעות מהמדיה החברתית, ומסייעים למשתמשים לעבור אל מעבר למסחר ספקולטיבי. התכונה Bitget Wallet Swap מבטיחה שמשתמשים יוכלו לבצע עסקאות ביעילות, ומציעה תמחור תחרותי ותפקודיות חוצה בלוקצ'יינים ברשתות כמו Ethereum, Solana ו-Base. אפשרויות מתקדמות כמו מצב המרה מיידית והלוואת עמלת גז משפרות עוד יותר את חוויית המשתמש על ידי מניעת החמצה של הזדמנויות עקב עסקאות איטיות או עמלות גז לא מספקות. כאפליקציית ארנק מבוזר ללא משמורת, Bitget Wallet מבטיחה למשתמשים שליטה מלאה בנכסים שלהם ברשת, עם אבטחת העסקאות שלהם.

אלווין קאן (Alvin Kan), מנהל התפעול הראשי של Bitget Wallet, הדגיש, "מטבעות ממ מעודדים פעילות משמעותית, במיוחד ב-Solana בה קהילות חזקות ומפתחים חדשניים ממריצים את השוק. עם זאת, המרחב גדוש באתגרים, מעומס יתר של מטבעות ועד למניפולציה של השוק. ערכת הכלים של Bitget Wallet מציידת את הסוחרים בכלים הדרושים כדי לגלות, לנתח ולסחור במטבעות ממ באופן אסטרטגי, ומעצימה אותם לנווט בנוף המתפתח הזה במהירות ובבטחה. על ידי אספקת מענה לצרכים הקריטיים הללו, Bitget Wallet ממצבת עצמה כמשאב חיוני לסוחרים שמטרתם לרכוב על גל המטבעות ממ ברשתות המובילות".

Bitget Wallet הוא הבית של Web3, המאחד אינסוף אפשרויות בארנק אחד ללא משמורת. עם למעלה מ-40 מיליון משתמשים הוא מציע שירותי בלוקצ'יין מקיפים, כולל ניהול נכסים, החלפות מיידיות, תגמולים, הימורים, כלי מסחר, נתוני שוק חיים, דפדפן מבוזר ושוק NFT. הוא תוכנן כדי לשרת כולם, מסוחרים מתחילים ועד מתקדמים, והוא תומך בארנק עצמו באפשרויות סיוע לזיכרון, mnemonic, MPC ו-AA. עם חיבורים ליותר מ-100 רשתות בלוקצ'יין, למעלה מ-20,000 אפליקציות מבוזרות ויותר מ-500,000 אסימונים, Bitget Wallet מאפשר מסחר מרובה בלוקצ'יינים חלק במאות DEX וגשרים חוצי רשתות בלוקצ'יין, יחד עם קרן הגנה של 300 מיליון דולר עבור הנכסים הדיגיטליים שלכם.

