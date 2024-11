Leila Ben Khalifa rejoint Make-A-Wish® International en tant qu'ambassadrice mondiale

Leila Ben Khalifa 1 New Make-A-Wish International Ambassador, Leila Ben Khalifa New Make-A-Wish International Ambassador, Leila Ben Khalifa

Leila mettra sa voix, son influence et sa passion au service de la réalisation de vœux transformateurs pour des enfants atteints de maladies graves.

Voir l’impact qu’un vœu exaucé peut avoir est véritablement inspirant, et je suis ravie de contribuer à amplifier leurs efforts pour exaucer davantage de vœux et faire sourire encore plus d’enfants.” — Leila Ben Khalifa

HILVERSUM, CO. DUBLIN, NETHERLANDS, November 22, 2024 /EINPresswire.com/ -- Make-A-Wish® International a le plaisir d'annoncer que Leila Ben Khalifa, célèbre personnalité médiatique, actrice et humanitaire, rejoint l'organisation mondiale en tant qu'ambassadrice. Leila mettra sa voix, son influence et sa passion au service de la réalisation de vœux transformateurs pour des enfants atteints de maladies graves, apportant espoir et joie aux familles du monde entier.

Leila Ben Khalifa prend ce nouveau rôle à un moment clé pour Make-A-Wish International, qui a récemment dévoilé les résultats d’une étude mondiale démontrant l’impact positif de leurs actions sur les enfants et les familles qu’ils soutiennent. L’étude a révélé que les vœux ont des effets bénéfiques sur le bien-être physique, mental et émotionnel des enfants bénéficiaires et de leurs familles, avec 98 % des enfants et de leurs parents affirmant que l’expérience du vœu est essentielle pour tout enfant vivant avec une maladie grave.*

Nouvelle maman de la petite Jasmine, Leila se sent particulièrement proche des causes liées à l’enfance et a souhaité s’engager auprès de Make-A-Wish, malgré un emploi du temps chargé entre Paris et Milan, ainsi que ses responsabilités professionnelles et familiales à travers le monde. Née en Tunisie, elle entretient également des liens forts avec plusieurs pays, ce qui rend d’autant plus naturel son soutien à une organisation à vocation internationale.

« Je suis honorée de collaborer avec Make-A-Wish International et de soutenir leur incroyable mission d’apporter joie et espoir aux enfants atteints de maladies graves à travers le monde », a déclaré Leila Ben Khalifa. « Voir l’impact qu’un vœu exaucé peut avoir est véritablement inspirant, et je suis ravie de contribuer à amplifier leurs efforts pour exaucer davantage de vœux et faire sourire encore plus d’enfants. »

Make-A-Wish International s’engage à réaliser le vœu de chaque enfant éligible. À cette fin, deux nouvelles antennes ont été lancées cette année en Équateur et en Indonésie. À ce jour, Make-A-Wish a réalisé plus de 585 000 vœux à l’échelle mondiale. A ce jour, avec un enfant diagnostiqué d’une maladie grave et devenant éligible pour un vœu toutes les 25 secondes (dans les territoires couverts par Make-A-Wish International)**, le soutien de Leila contribuera à sensibiliser le public au rôle crucial que joue Make-A-Wish pour redonner du pouvoir aux enfants et à leurs familles en période de défis majeurs.

Dans le cadre de son rôle d’ambassadrice, Leila collaborera avec Make-A-Wish International pour engager les communautés à l’échelle mondiale, soutenir leurs initiatives de collecte de fonds et débloquer de nouvelles opportunités afin de faire bénéficier davantage d’enfants éligibles de la puissance d’un vœu. Pour en savoir plus, visitez : worldwish.org

Au sujet de Make-A-Wish International

Make-A-Wish réalise des vœux transformateurs pour les enfants atteints de maladies graves. Fondée en 1980, Make-A-Wish est la principale organisation mondiale dédiée à la réalisation des vœux des enfants, ayant exaucé plus de 585 000 vœux dans 50 pays et territoires à travers le monde. Toutes les 25 secondes, un enfant est diagnostiqué d’une maladie grave et devient éligible pour un vœu. Les expériences de vœux peuvent restaurer l’enfance volée par un diagnostic de maladie grave et améliorer le bien-être physique, psychologique et émotionnel. Avec le soutien de généreux donateurs, sympathisants, employés et plus de 27 000 bénévoles à travers le monde, Make-A-Wish redonne le sourire aux enfants et à leurs familles lorsqu’ils en ont le plus besoin. Pour plus d'informations sur Make-A-Wish International, rendez-vous sur worldwish.org.

